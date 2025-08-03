تضامنًا مع سكان غزة.. الآلاف يتظاهرون على جسر سيدني هاربر

أغلق جسر سيدني هاربر أمام حركة المرور لفترة أطول من المخطط يوم الأحد، بعد أن شهد مسيرة حاشدة شارك فيها آلاف المتظاهرين تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأفادت السلطات المحلية بأن المسيرة غيرت مسارها بشكل مفاجئ، ما استدعى تمديد إغلاق الجسر أمام المركبات لضمان سلامة المشاركين.

وشهدت الفعالية مشاركة بارزة لجوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس. وحمل المتظاهرون العديد من اللافتات التي تطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وتندد بـ"تجويع الفلسطينين".

وحذرت هيئة النقل في ولاية نيو ساوث ويلز من تأخيرات واضطرابات كبيرة في حركة المرور ووسائل النقل العام بسبب إغلاق الجسر لمدة تصل إلى ثلاث ساعات

وقالت هيئة النقل في ولاية نيو ساوث ويلز إن "سكان سيدني يجب أن يتوقعوا تأخيرات واضطرابات كبيرة في الطرق ووسائل النقل العام اليوم؛ لأن جسر ميناء سيدني سيتم إغلاقه بسبب المسيرة المؤيدة لفلسطين".

مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج يستعد لمسيرة مع المتظاهرين عبر جسر ميناء سيدني خلال مسيرة مجموعة العمل الفلسطينية من أجل الإنسانية في سيدني ، الأحد ، 3 أغسطس ، 2025 Dean Lewins/AAP IMAGE

تأتي التظاهرة وسط استمرار التصعيد في قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل أكثر من 60,400 فلسطيني جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية، مشيرة إلى أن أكثر من نصف القتلى من النساء والأطفال.