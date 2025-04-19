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بالفيديو – مظاهرات في اليمن تنديدًا بالغارات الأمريكية ودعمًا للفلسطينيين في غزة

رفع المتظاهرون العلمين الفلسطيني واليمني خلال المسيرة
رفع المتظاهرون العلمين الفلسطيني واليمني خلال المسيرة Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم: يورونيوز
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خرج آلاف اليمنيين إلى شوارع العاصمة صنعاء الجمعة، تنديدًا بالغارات الجوية الأمريكية التي تستهدف البلاد، وللتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

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وتتصاعد الهجمات الأمريكية على اليمن منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب بدء حملة ضد الحوثيين، حيث رُصدت مئات الغارات في الأسابيع الماضية، والتي أدت إلى مقتل المئات وفق إعلان جماعة أنصار الله.

وخلال مشاركته في التظاهرة، شدد القيادي في الجماعة محمد البخيتي على "أننا لن نتخلى عن القضية الفلسطينية مهما بلغت التضحيات"وفق تعبيره.

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وأشار البخيتي إلى أنه "منذ بداية العدوان الأمريكي، زعمت الولايات المتحدة أنها لا تستهدف الشعب اليمني، بل تستهدف أنصار الله ومن تصفهم بالإرهابيين، بالإضافة إلى قدراتها العسكرية".

وأضاف: "رغم ذلك، تتباهى واشنطن باستهداف ميناء مدني يخدم أكثر من 25 مليون نسمة، ما أدى إلى مقتل وإصابة جميع العاملين فيه، وهذا يكشف حقيقة وإجرام الولايات المتحدة" وفق تعبيره.

وقد أعلن أنصار الله يوم الجمعة أن الغارات الجوية الأمريكية التي استهدفت ميناءً نفطيًا تسيطر عليه الجماعة قد أسفرت عن مقتل 80 شخصًا على الأقل وإصابة 171 آخرين، في أعنف هجوم يشهده اليمن.

اشتعال صهريج نفط في ميناء رأس عيسى بعد الضربة الأمريكية
اشتعال صهريج نفط في ميناء رأس عيسى بعد الضربة الأمريكية AP Photo

ومثّلت الغارة على ميناء رأس عيسى، تصعيدًا كبيرًا في الحملة الأمريكية لأنها الاستهداف الأول لمنشآت نفطية في البلاد.

وفي بيان لها، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها "اتخذت إجراءات للقضاء على هذا المصدر للوقود للإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران وحرمانهم من الإيرادات غير القانونية التي مولت جهود الحوثيين لإرهاب المنطقة بأكملها لأكثر من 10 سنوات".

المصادر الإضافية • أ ب

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