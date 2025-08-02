الوداع الأخير.. طفل يلوح لجثامين في جنازة بخان يونس وسط مأساة إنسانية متصاعدة

في مشهد مؤثر يعكس واقعًا إنسانيًا مأساويًا، ودع طفل فلسطيني مصاب، بجسده المكلوم وعينيه المليئتين بالحزن، مجموعة من الضحايا الذين قتلوا جنوب قطاع غزة. خلال تشييع جنازاتهم في محيط مجمع ناصر الطبي بخان يونس، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وتُظهراللقطات، الطفل المصاب يلوح بيديه مودعاً للجثامين، في حضور عدد من الأهالي والمُشيعين الذين امتلأت وجوههم بالحزن والأسى. لم تُكشف هوية الطفل أو هويات القتلى، ولم تُقدَّم تفاصيل إضافية عن ملابسات الحادث.

تأتي الجنازة في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في جنوب قطاع غزة، حيث أفادت قناة "الجزيرة" في تقرير منفصل أن سبعة فلسطينيين قُتلوا أثناء انتظارهم توزيع مساعدات غذائية قرب ممر موراج، جنوب خان يونس.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الجمعة، تسجيل 3 وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفلان، ليرتفع بذلك إجمالي عدد ضحايا المجاعة في القطاع إلى 162 شخصاً، من بينهم 92 طفلًا.

وأكدت الوزارة في بيان، أن الأزمة الإنسانية في غزة مستمرة بالتفاقم في ظل الحصار المستمر، ونقص الإمدادات الغذائية والطبية.

ووفق آخر الأرقام المتوفرة، فقد أسفرت الاستهدافات الإسرائيلية منذ بداية الحرب على قطاع غزة عن مقتل 60,332 شخصًا على الأقل، وإصابة 147,643 آخرين، في واحدة من أطول وأشد الحروب تدميرًا في تاريخ القطاع.

وتزامن نشر اللقطات في اليوم نفسه الذي زار فيه المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وسفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل مايك هاكابي مواقع توزيع المساعدات في غزة.