الأمم المتحدة: 1760 قتيلاً في غزة أثناء انتظار المساعدات والكارثة الإنسانية تتفاقم

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن ما لا يقل عن 1760 فلسطينياً قُتلوا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات منذ 27 أيار/ مايو حتى 13 آب/ أغسطس، بينهم 994 شخصاً عند مواقع مؤسسة "غزة الإنسانية" و766 آخرون على طرق قوافل الإمدادات.

وأكدت أن الجيش الإسرائيلي مسؤول عن معظم هذه الهجمات، مشيرةً إلى أن إطلاق النار على طالبي المساعدة أصبح ممارسة متكررة قرب مراكز توزيع الغذاء المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وخلال الساعات الأخيرة، قُتل 21 فلسطينياً على الأقل في هجمات إسرائيلية متفرقة على أنحاء القطاع، في وقت تشير فيه الإحصاءات إلى أن إسرائيل قتلت نحو 61,800 شخص منذ بدء الحرب في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

أوضاع إنسانية كارثية

أكدت وزارة الصحة في غزة اليوم وفاة طفلة جوعاً، ليرتفع عدد وفيات المجاعة إلى 240 بينهم 107 أطفال، وسط ما تصفه المنظمات الإنسانية بـ"أسوأ سيناريو للمجاعة". وكانت الأمم المتحدة قد أشارت إلى إصابة أكثر من 5 آلاف طفل بسوء التغذية في أيار/ مايو وحده، وهو رقم يُرجح أن يكون أقل من الواقع، بعدما كان سوء التغذية شبه معدوم قبل الحرب.

ورغم السماح بدخول بعض شحنات الإمدادات منذ أيار/ مايو، بعد حصار كامل فُرض في آذار/ مارس، إلا أن الكميات لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات. وتؤكد 100 منظمة دولية، بينها أوكسفام وأطباء بلا حدود، أن إسرائيل تعرقل طلبات إدخال المساعدات، فيما وصف الأمين العام لأطباء بلا حدود مؤسسة "غزة الإنسانية" بأنها "مصيدة للموت".

وفي مستشفى ناصر، أفادت جمعية العون الطبي للفلسطينيين (ماب) بأن معدل إشغال الأسرّة يتجاوز 200% في معظم الأقسام، ويصل إلى 300% في أقسام العظام والجراحة، حيث يفترش المرضى الممرات ويُتركون في قسم الطوارئ بانتظار سرير. ويعاني المستشفى من نقص حاد في المستلزمات الطبية الأساسية والأدوية، بما في ذلك مواد التخدير والعناية المركزة.

نازحون فلسطينيون يتجمعون لجمع مياه من شاحنة خلال موجة حر في مخيم عشوائي بخان يونس، 13 أغسطس 2025. Abdel Kareem Hana/ AP

إلى جانب ذلك، يواجه سكان القطاع أزمة عطش خانقة، إذ تؤكد الدراسات أن 97% من المياه غير صالحة للشرب بسبب ملوحة وتلوث الحوض الجوفي، وتعطل محطات التحلية بفعل القصف أو نفاد الوقود. ومع تواصل موجة الحر التي تضرب المنطقة، يضطر الأهالي أحياناً لشرب مياه ملوثة.

ومع تدمير مساحات واسعة من القطاع وتشريد معظم سكانه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرًا خطة جديدة لاحتلال غزة، ما أثار انتقادات دولية حادة، في وقت يقترب فيه القطاع من الانهيار الإنساني الكامل.