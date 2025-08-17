يُرجّح أنه هجوم انتحاري.. انفجار حزام ناسف في حي الميسر بحلب يودي بحياة حامله فقط

شهد حي الميسر في مدينة حلب مساء اليوم الأحد 17 آب/أغسطس انفجاراً قرب فرن الوحدة، ما أدى إلى مقتل شخص كان يرتدي حزاماً ناسفاً، من دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

تفاصيل الحادث

ونقلت سانا عن مصدر في مديرية الأمن الداخلي بحلب أن "الانفجار ناجم عن حزام ناسف كان يرتديه شخص مجهول الهوية"، موضحاً أن الحادثة أسفرت عن مقتله فقط، بينما باشرت الجهات الأمنية تحقيقاتها لتحديد هويته وظروف التفجير.

في السياق نفسه، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الانفجار العنيف وقع نتيجة تفجير الحزام الناسف الذي كان بحوزة الشخص المجهول الذي يرجح أنه انتحاري، مشيراً إلى أن الحادث خلّف أضراراً مادية في محيط فرن الوحدة.

ورأى المرصد أن هذا التفجير يأتي في ظل حالة من الفوضى الأمنية والانفلات المتزايد في عدد من المناطق السورية، حيث تستغل خلايا متشددة الوضع الأمني الهش لتنفيذ عمليات عنف وتفجيرات تهدد المدنيين واستقرار المدن. واعتبر أن الحادث يعكس تكرار الهجمات التي تشهدها البلاد، مستشهداً بالتفجير الإرهابي الذي استهدف مؤخراً كنيسة مار إلياس في العاصمة دمشق وأدى إلى سقوط عشرات الضحايا.

انفجار في دمشق أمس

وفي حادث منفصل وقع أمس السبت، أفادت وسائل إعلام سورية عن سماع دوي انفجار في منطقة المزة بالعاصمة دمشق، تبيّن لاحقاً أنه ناجم عن عبوة ناسفة وُضعت داخل سيارة قديمة.

وذكرت وكالة "سانا" أن السلطات المختصة سارعت إلى التحقق من طبيعة الانفجار، قبل أن تؤكد أن سببه عبوة ناسفة مزروعة في السيارة. وأوضحت الوكالة أنه لم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات.

من جهته، شدد قائد الأمن الداخلي في دمشق على أن الانفجار لم يسفر عن أي أضرار بشرية أو مادية تُذكر.