دون تعديلات.. حماس أبلغت الوسطاء بقبولها المقترح الأخير لوقف إطلاق النار في غزة

أبلغت حركة حماس الوسطاء يوم الاثنين موافقتها على مقترح وقف إطلاق النار الأخير في غزة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام دولية وإسرائيلية عن مسؤولين في الحركة.

اعلان اعلان

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الاقتراح الأخير تم تقديمه إلى الحركة المسلحة الأحد وكان نسخة منقحة من رد حماس الأخير، والذي تضمن اتفاق إطار لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، والإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس على مرحلتين.

وكان وسطاء مصريون وقطريون يجرون محادثات مع حماس في أحدث جهودهم للتوسط في وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة.

وبدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ألقى بظلال من الشك على هذه المحادثات، حيث نشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "لن نرى عودة الرهائن المتبقين إلا عندما يتم مواجهة حماس وتدميرها. وكلما تم ذلك بشكل أسرع، كلما كانت فرص النجاح أفضل."

وكانت إسرائيل قد أعلنت عن خطط للسيطرة الكاملة على مدينة غزة بعد انهيار محادثات وقف إطلاق النار على ما يبدو. وقد أثارت هذه الخطوة مزيداً من المخاوف الدولية وسط مخاوف من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة التي يقول الخبراء أنها تنزلق نحو المجاعة.