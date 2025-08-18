Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

دون تعديلات.. حماس أبلغت الوسطاء بقبولها المقترح الأخير لوقف إطلاق النار في غزة

دون تعديلات.. حماس أبلغت الوسطاء بقبولها المقترح الأخير لوقف إطلاق النار في غزة
حقوق النشر  Ohad Zwigenberg/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
حقوق النشر Ohad Zwigenberg/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
بقلم: Euronews
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button

أبلغت حماس الوسطاء يوم الاثنين أنها قبلت مقترح اتفاق وقف إطلاق النار الذي قدم لها في اليوم السابق، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام دولية وإسرائيلية.

أبلغت حركة حماس الوسطاء يوم الاثنين موافقتها على مقترح وقف إطلاق النار الأخير في غزة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام دولية وإسرائيلية عن مسؤولين في الحركة.

اعلان
اعلان

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الاقتراح الأخير تم تقديمه إلى الحركة المسلحة الأحد وكان نسخة منقحة من رد حماس الأخير، والذي تضمن اتفاق إطار لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، والإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس على مرحلتين.

وكان وسطاء مصريون وقطريون يجرون محادثات مع حماس في أحدث جهودهم للتوسط في وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة.

وبدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ألقى بظلال من الشك على هذه المحادثات، حيث نشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "لن نرى عودة الرهائن المتبقين إلا عندما يتم مواجهة حماس وتدميرها. وكلما تم ذلك بشكل أسرع، كلما كانت فرص النجاح أفضل."

وكانت إسرائيل قد أعلنت عن خطط للسيطرة الكاملة على مدينة غزة بعد انهيار محادثات وقف إطلاق النار على ما يبدو. وقد أثارت هذه الخطوة مزيداً من المخاوف الدولية وسط مخاوف من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة التي يقول الخبراء أنها تنزلق نحو المجاعة.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

بعد توتر مع فرنسا وأستراليا.. نتنياهو يعقد اجتماعا طارئا بشأن اعتراف دول أوروبية بالدولة الفلسطينية