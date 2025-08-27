Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Earth
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

عراقجي: عودة مفتشي الوكالة الدولية إلى طهران لا تعني استئناف التعاون الكامل

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال القمة السنوية السابعة عشرة لدول "بريكس"– الإثنين 7 يوليو 2025.
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال القمة السنوية السابعة عشرة لدول "بريكس"– الإثنين 7 يوليو 2025. حقوق النشر  Eraldo Peres/ AP
حقوق النشر Eraldo Peres/ AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button

رغم السماح بعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، شدّدت طهران على أن هذه الخطوة لا تعني استئناف التعاون الكامل مع الوكالة، وتخضع لموافقة مجلسها الأعلى للأمن القومي.

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، إن دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران تمّ بعد موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، موضحًا أن هذه الخطوة جاءت حصراً للإشراف على تبادل الوقود في محطة بوشهر النووية.

اعلان
اعلان

وأكد في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي أنّ عودة المفتشين "لا تعني استئناف التعاون الكامل مع الوكالة"، لافتًا إلى أن العمل جارٍ للتوصل إلى إطار جديد ينظّم العلاقة.

وأوضح عراقجي أن القانون الذي أقرّه البرلمان بعد الضربات الإسرائيلية والأمريكية في يونيو/حزيران، يفرض إحالة جميع طلبات الوكالة إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للبتّ بها.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اجتماع مع دبلوماسيين أجانب في طهران، السبت 12 يوليو 2025.
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اجتماع مع دبلوماسيين أجانب في طهران، السبت 12 يوليو 2025. Hamid Forootan/AP

وأضاف: "لم تتم حتى الآن الموافقة على النص النهائي للإطار الجديد للتعاون مع الوكالة، ويتم تبادل وجهات النظر بهذا الشأن".

تعاون حذر ومحادثات متوازية

كانت إيران قد علّقت تعاونها مع الوكالة عقب حربٍ استمرت 12 يومًا مع إسرائيل في يونيو/حزيران، معتبرةً أن الوكالة فشلت في إدانة الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على منشآتها النووية.

وقد أكّد المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، الثلاثاء، عودة أول فريق من المفتشين إلى إيران منذ ذلك النزاع، قائلاً: "نحن على وشك استئناف عملنا"، مضيفًا أنّ بعض المنشآت تعرّضت للهجوم وأخرى لم تتأثر، وأن الوكالة تناقش مع طهران "إجراءات عملية" لتسهيل استئناف مهامها.

وتزامن هذا الإعلان مع محادثات أجرتها إيران مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا في جنيف، في محاولة لتفادي إعادة فرض العقوبات التي هددت بها الدول الأوروبية الموقّعة على اتفاق 2015 النووي.

Related

وهددت الدول الثلاث بتفعيل آلية إعادة العقوبات بحلول نهاية آب/أغسطس، في وقت تعطّلت فيه المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، عقب المحادثات، إن "الوقت قد حان" أمام القوى الأوروبية "لاختيار الخيار الصحيح وإعطاء الدبلوماسية الوقت والمساحة".

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

أستراليا تنفي مزاعم إسرائيل بشأن "الهجمات الإيرانية".. فهل كان للموساد دور في القضية؟

إيران تعلن مقتل 13 "إرهابيا" في عمليات أمنية بجنوب شرق البلاد

وسط مفاوضات نووية مشحونة.. روسيا تدعم تأجيل ضغط الترويكا الأوروبية لإعادة فرض العقوبات على إيران