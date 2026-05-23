إصابة عسكري بـ"استهداف إسرائيلي" لثكنة للجيش اللبناني.. ورسالة "دعم" إيرانية إلى حزب الله

عمال إنقاذ يبحثون عن ضحايا بين أنقاض منزل دمرته غارة جوية إسرائيلية استهدفت، الثلاثاء، بلدة دير قانون النهر في جنوب لبنان، الأربعاء 20 مايو/أيار 2026. حقوق النشر  AP Photo/Mohammed Zaatari
بقلم: Ekbal Zein & يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
أعلن الجيش اللبناني، السبت، أن إحدى ثكناته في جنوب لبنان تعرضت لـ"استهداف اسرائيلي"، ما أسفر عن إصابة جندي، وذلك في وقت تواصل الدولة العبرية شنّ ضربات رغم الهدنة المعلنة مع حزب الله الذي تلقى رسالة دعم إيرانية.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة 25 من أفراد الطاقم الطبي والتمريضي والإداري في مستشفى "حيرام" في قضاء صور (جنوب)، بجروح متفاوتة، جراء غارات إسرائيلية استهدفت محيط المستشفى، ما ألحق أضراراً جسيمة بالمرفق الصحي.

وقالت الوزارة في بيان، السبت، إن هذه هي المرة الثانية خلال أقل من شهرين التي يتعرض فيها المستشفى لمخاطر مماثلة نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة، معتبرة ذلك "دليلاً إضافياً على خرق إسرائيل للقانون الدولي الإنساني" الذي ينص على حماية المنشآت الطبية.

وجاء ذلك بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي، قرابة منتصف ليل الجمعة – السبت، إنذاراً بإخلاء مبنيين ومحيطهما في مدينة صور، أحدهما يقع بالقرب من المستشفى، قبل أن ينفذ قصفاً استهدفهما.

وأفاد رئيس مجلس إدارة المستشفى سلمان عيديبي لوكالة الصحافة الفرنسية بأن المرضى نُقلوا إلى أماكن أكثر أماناً، مؤكداً عدم تسجيل إصابات في صفوفهم، فيما أصيب نحو 30 من العاملين بجروح طفيفة، مشيراً إلى أن المستشفى واصل عمله رغم الأضرار، مع توقف مؤقت لقسم الطوارئ فقط لفترة قصيرة.

إنذارات لعشرات القرى وتصعيد في صور

وفي تصعيد متواصل، أصدر الجيش الإسرائيلي صباح، السبت، إنذارات بإخلاء عشرات البلدات والقرى في جنوب لبنان، من بينها المحمودية، مليخ، شبيل في قضاء جزين، القطراني في قضاء جزين، حومين الفوقا، النبطية التحتا، كفر تبنيت، زبدين، عربصاليم، كفررمان، جبشيت، بلاط، دير كيفا، حاروف، وجبشيت، محذراً من أن أي وجود قرب عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياة المدنيين للخطر.

ويوميًا، يتسع النطاق الجغرافي للإنذارات ليشمل مناطق شاسعة بعيدة عن الحدود، وتعج بالعائلات النازحة.

وشهدت منطقة صور سلسلة غارات عنيفة، طالت منطقة جل البحر في محيطها، إضافة إلى غارات على بستان حمضيات في بلدة البازورية، ما أدى إلى إصابة عدد من العمال السوريين أثناء عملهم هناك.

كما استهدفت غارات أخرى منطقة البقبوق على أطراف المدينة، ما أدى إلى إصابات في صفوف عمال سوريين، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

إلى جانب ذلك، استهدفت الطائرات الحربية والمسيرات بخمس ضربات متتالية بلدة جبشيت خلال أقل من ساعة، كما تعرضت بلدة الكفور لغارة مماثلة، فيما استهدفت غارة أخرى حيّاً سكنياً في بلدة صير الغربية، ما أسفر عن وقوع إصابات.

كما أكد الجيش اللبناني إصابة أحد عسكرييه بجروح متوسطة، إثر استهداف إسرائيلي لثكنة عسكرية في مدينة النبطية جنوب لبنان.

وفي تحديث للحصيلة، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للحرب الإسرائيلية منذ 2 آذار/مارس وحتى 23 أيار/مايو بلغت 3123 قتيلاً و9506 جرحى.

في موازاة ذلك، أعلن حزب الله تنفيذ هجمات على مواقع الجيش الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان باستخدام سرب من الطائرات المسيّرة المفخخة، وقال في بيانين إنه استهدف منصات "القبة الحديدية" في ثكنة برانيت بطائرات مسيّرة انقضاضية، محققاً إصابات مباشرة.

وقال أمينه العام نعيم قاسم إنه تلقى رسالة من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أكد له فيها أن طهران أنها "لن تتخلى" عن دعمه وأن لبنان سيكون مدرجًا في أي اتفاق مع أمريكا. إلا أن السلطات اللبنانية تشدد على فصل المسارات، ومواصلة محادثاتها مع إسرائيل التي ترعاها واشنطن للوصول إلى وقف لإطلاق النار.

