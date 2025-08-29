المرصد السوري: قرابة 2000 قتيل في أحداث السويداء بينهم مدنيون دروز قُتلوا بإعدامات ميدانية

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، أن حصيلة القتلى جراء المواجهات العنيفة في محافظة السويداء جنوبي سوريا ارتفعت إلى نحو 1990 شخصاً، في ظل استمرار عمليات تحديد هوية جثث عُثر عليها مؤخراً في مناطق كانت يصعب الوصول إليها.

وشهدت السويداء 13 تموز/يوليو اشتباكات بين مسلحين دروز ومقاتلين بدو، استمرت أسبوعاً، قبل أن تتوسع إلى مواجهات دامية مع تدخل قوات الحكومة ثم مسلحين من العشائر، تخللتها انتهاكات وعمليات إعدام ميدانية طالت المدنيين من الأقلية الدرزية، بحسب المرصد.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، إن الزيادة تأتي بعد التعرف على عشرات الجثث المتحللة في قرى وبلدات تضررت بشكل بالغ خلال الاشتباكات التي اندلعت مطلع يوليو الماضي.

وأوضح أن بعض الضحايا تم الإبلاغ عن اختفائهم أو اختطافهم في وقت سابق، وتم تأكيد وفاتهم فقط بعد تحديد هوياتهم.

ضحايا من جميع الأطراف

وتضم الحصيلة 725 قتيلاً من سكان السويداء من الطائفة الدرزية، بينهم 167 مدنياً قضوا في الاشتباكات. كما أشار المرصد إلى مقتل 765 مدنياً درزياً "بإعدامات ميدانية نفذتها قوات تابعة لوزارة الدفاع والداخلية السورية".

وفي المقابل، قُتل 436 من عناصر القوات الحكومية، و40 من المقاتلين البدو، إضافة إلى 3 من البدو بينهم امرأة وطفل "أعدموا على يد مسلحين دروز".

كما سجل المرصد مقتل 21 شخصاً آخرين، بينهم 15 من مقاتلي الحكومة، جراء غارات جوية نسبتها إسرائيل إلى أهداف عسكرية في المنطقة.

إسرائيل: مناقشات لمنطقة منزوعة السلاح

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس 28 أغسطس، أن "مناقشات تجري الآن" لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في جنوب سوريا، وفتح ممر إنساني لنقل المساعدات إلى السويداء.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع زعيم الطائفة الدرزية موفق طريف وقيادات درزية في قرية جولس شمال إسرائيل، حيث قال: "هذه المناقشات تجري الآن، في هذه اللحظة تحديدًا".

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل "تستخدم القوة في سوريا لأنها لا تخدع نفسها بشأن من يسيطر على البلد"، موضحاً: "لست شخصاً ساذجاً، وأفهم تماماً مع من نتعامل".

وأعلنت السلطات السورية، الخميس، إعادة فتح الطريق السريع الرابط بين السويداء ودمشق، بعد أشهر من الانقطاع جراء تواجد مسلحين موالين للحكومة في المنطقة، وفق ما أفاد به المرصد سابقاً.

وأفادت القناة الإخبارية السورية الرسمية بوصول صهاريج وقود وقافلة مساعدات إلى المحافظة، بعد أن كانت الإمدادات تُرسل عبر محافظة درعا المجاورة.