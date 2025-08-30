هاشتاغ "ترامب مات" يتصدر منصة "إكس".. ما مصدر الشائعات؟

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بتساؤلات حول صحة الرئيس دونالد ترامب بعد أن تصدّر وسم "ترامب مات" منصة "إكس"، وذلك عقب تغيّب الزعيم الجمهوري عن بعض الفعاليات العامة، وانتشار صور تظهر كدمة كبيرة على يده.

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من الشائعات التي تنشر عبر إكس: إذا كان ترامب قد مات حقًا، فعليّ أن أقوم بتوزيع جوائز لكل من أعجب بهذا المنشور ويتابع الصفحة، لأننا على وشك جني أموال ضخمة من سوق الفوركس والعملات المشفرة. #ترامب\_ميت

الكدمة وتصريحات فانس

على الرغم من أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، فإن عدداً من العوامل ساهم في تغذيتها وتضخيمها، أولها الكدمة التي ظهرت على يد ترامب في وقت سابق، والتي أثارت تكهنات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. كما ربط كثير من المستخدمين الشائعات بتصريحات نائبه جيه دي فانس خلال مقابلة مع صحيفة "يو إس إيه توداي" بتاريخ 27 أغسطس، حين تحدث عن استعداده لتولي منصب الرئاسة في حال وقوع ما وصفه بـ"مأساة مروعة".

صور لترامب تظهر كدمة على يده

والجدير بالذكر أنّ تصريحات فانس جاءت ردًا مباشرًا على سؤال صحفي، ولم تكن تحمل أي دلالات شخصية، إذ شدّد في الوقت نفسه على أنّ الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة يتمتّع بصحة ممتازة، مضيفًا أنّ ترامب هو "آخر من يُجري الاتصالات ليلًا، وأوّل من يبدأ اتصالاته صباحًا".

فانس يعرب عن استعداده لتولي الرئاسة في حال حصل أمر مروع

لكنه أضاف أن تجربته في منصب نائب الرئيس خلال الـ200 يوم الماضية تُعد أفضل تدريب لأي "طارئ محتمل".

ورغم أن التصريح بدا غير مألوف للبعض، إلا أن كلام فانس ليس أمرًا جديدًا. كما أن تسليم السلطة المؤقت أمر طبيعي، مثلما حدث حين تولت كامالا هاريس منصب الرئيس لمدة 85 دقيقة أثناء خضوع جو بايدن لتخدير طبي لإجراء تنظير روتيني للقولون، وهي المرة الوحيدة التي تولت فيها امرأة منصب الرئيس بالإنابة في تاريخ الولايات المتحدة.

مسلسل ذا سيمبسونز

غير أن الشائعات ازدادت اشتعالًا بعدما أعاد مستخدمون تداول تصريحات مات غرونينغ، مبتكر مسلسل "ذا سيمبسونز" الشهير بتنبؤاته الساخرة للأحداث المستقبلية. وكان غرونينغ قد قال خلال معرض "كوميك-كون" في سان دييغو في يوليو إن المسلسل "لن يتوقف قريبًا"، لكنه أشار بسخرية إلى أن نهايته قد تتزامن مع وفاة ترامب، مضيفًا: "عندما يموت ذلك الشخص الذي تعرفونه، ستشهد الشوارع رقصًا واحتفالات، باستثناء أن الرئيس جيه دي فانس سيمنع الرقص".

إنزال العلم إلى منتصف السارية

كما أثار إنزال العلم إلى منتصف السارية في البيت الأبيض موجة من التساؤلات، إذ اعتبره البعض مؤشرًا على حدث جلل، غير أن الخطوة جاءت في إطار الحداد على ضحايا حادث إطلاق النار في مدرسة بمدينة مينابوليس.

وكان ترامب قد التقى، مطلع الأسبوع، بعائلات ضحايا تفجير "آبي غيت" - أقارب أفراد القوات المسلحة الذين قُتلوا في تفجير انتحاري بالعاصمة الأفغانية كابول قبل أربع سنوات - في ظهور علني بدا فيه بصحة جيدة. ومن المتوقع أن يستأنف نشاطه الرسمي يوم الثلاثاء المقبل، فيما واصل النشر على منصة "Truth Social" رغم ابتعاده عن الفعاليات العامة.