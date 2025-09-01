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عاصفة غضب في بلجيكا.. طبيب يكتب "يهودية" في تقرير طبي لطفلة ويشعل جدلاً واسعاً

في صورة التقطت يوم الاثنين 7 سبتمبر 2015، يظهر سماعة طبية مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، إلى اليسار، بجانب سماعة طبية تقليدية
في صورة التقطت يوم الاثنين 7 سبتمبر 2015، يظهر سماعة طبية مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، إلى اليسار، بجانب سماعة طبية تقليدية حقوق النشر  AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: يورو نيوز
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"جيروزاليم بوست" ذكرت أنها تواصلت مع إدارة المستشفى للحصول على تعليق رسمي، لكنها لم تتلقَّ ردًا حتى وقت نشر التقرير.

كشف تقرير نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" أن طبيب أشعة في بلجيكا كتب عبارة "يهودية" في خانة المشكلات الصحية ضمن تقرير طبي لطفلة تبلغ من العمر تسع سنوات في قسم الطوارئ، ما أثار موجة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي.

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الحادثة وقعت في مستشفى AZ Zeno Campus Knokke-Heist حيث كان الطبيب قاسم أركاوازي قد أعد تقريرًا عن حالة الطفلة التي نُقلت إلى الطوارئ وهي تعاني من آلام في ساعدها الأيسر بعد سقوطها من هيكل تسلق ووقوع شخص آخر فوقها. وتحت بند "المشكلة الحالية" كتب الطبيب: "ألم في الساعد الأيسر بعد سقوطها.. يهودية".

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انتشار صورة التقرير، مع إخفاء اسم الطفلة حفاظًا على خصوصيتها، أثار غضبًا واسعًا، إذ اعتبر العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن هذا السلوك يذكّر بممارسات تمييزية تعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي في أوروبا، حيث يُصوَّر الانتماء الديني أو القومي كـ"مشكلة".

وأفاد باحث يستخدم اسم "SwordofSalomon" على منصة "إكس" ، والمتخصص في رصد الحسابات المعادية للسامية، بأن الطبيب أركاوازي نشر سابقًا محتويات معادية للسامية وتوجهات متطرفة على فيسبوك.

ومن بين تلك المنشورات صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي تُظهر يهودًا على هيئة "مصاصي دماء" يهمّون بالاعتداء على طفل نائم، ورسومًا كرتونية تظهر أطفالًا مقطوعي الرؤوس بجانب نجمة داوود.

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك المنشورات حُذفت لاحقًا من حساب الطبيب."جيروزاليم بوست" ذكرت أنها تواصلت مع إدارة المستشفى للحصول على تعليق رسمي، لكنها لم تتلقَّ ردًا حتى وقت نشر التقرير.

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