Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين تُربك طواف إسبانيا.. والخارجية تؤيد انسحاب الفريق الإسرائيلي من السباق

متظاهرون يرفعون الأعلام الفلسطينية خلال المرحلة الحادية عشرة من طواف إسبانيا في بلباو، 3 سبتمبر 2025.
متظاهرون يرفعون الأعلام الفلسطينية خلال المرحلة الحادية عشرة من طواف إسبانيا في بلباو، 3 سبتمبر 2025. حقوق النشر  Miguel Oses/ AP
حقوق النشر Miguel Oses/ AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقال محادثة
شارك هذا المقال Close Button

يشهد سباق طواف إسبانيا (لا فويلتا) للدراجات الهوائية، أحد أبرز ثلاث مسابقات عالمية في هذه الرياضة، توترات غير مسبوقة بعدما تزايدت الاحتجاجات على مشاركة فريق إسرائيل-بريميير تك، على وقع الحرب الإسرائيلية على غزة التي أسفرت عن عشرات آلاف القتلى الفلسطينيين، وتسببت بمجاعة تتفاقم يومًا بعد يوم.

اعلان

الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، التي رفع ناشطون خلالها لافتات وأعلامًا فلسطينية، تواصلت على مدار مراحل السباق. ففي المرحلة الحادية عشرة الأربعاء، تم تقصير المسار دون الإعلان عن فائز بعد تعطيل خط النهاية من قبل متظاهرين مناهضين لإسرائيل.

وقبل ذلك بيوم، شهد السباق حادثًا خطيرًا بعدما اندفع محتجون إلى الطريق، ما تسبب بسقوط أحد الدراجين وسط عجز الشرطة عن منعهم.

هذه الحوادث لم تقتصر على إسبانيا، إذ طاولت أيضًا طواف إيطاليا (جيرو دي إيطاليا) وطواف فرنسا (تور دو فرانس) في العام نفسه، ما ضاعف الضغط على منظمي الطواف الإسباني "أونيبوبليك"، الذين يترقبون مزيدًا من التحركات الاحتجاجية خلال المراحل المقبلة.

الخارجية الإسبانية تؤيد انسحاب الفريق الإسرائيلي

أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، دعمه الواضح لانسحاب الفريق الإسرائيلي من السباق، قائلاً عبر إذاعة راديو ناثيونال دي إسبانيا (RNE): "أتفهم تلك الدعوات وبالتأكيد سأكون مؤيدًا لها". لكنه شدد في الوقت نفسه على أن القرار ليس من اختصاص الحكومة الإسبانية بل من مسؤولية الاتحاد الدولي للدراجات (UCI).

وأوضح: "لا يمكننا الاستمرار في الحفاظ على علاقة طبيعية مع إسرائيل وكأن شيئًا لا يحدث. علينا أن نبعث برسالة واضحة: أوروبا لا يمكن أن تقيم شراكة مع إسرائيل إلا عندما تُحترم حقوق الإنسان".

موقف الفريق الإسرائيلي وتصاعد الضغوط

رغم تصاعد الانتقادات واستمرار المظاهرات المناهضة لإسرائيل، أعلن فريق إسرائيل-بريميير تك تمسكه بالمشاركة. وقال متحدث باسمه: "الفريق محترف وملتزم بالاستمرار في طواف إسبانيا. أي مسار آخر سيشكل سابقة خطيرة على رياضة الدراجات بأكملها".

وأضاف أن الفريق يحترم حق التظاهر "طالما كانت الاحتجاجات سلمية ولا تهدد سلامة الدراجين".

متظاهرون يرفعون الأعلام الفلسطينية خلال المرحلة الحادية عشرة من طواف إسبانيا في بلباو، 3 سبتمبر 2025.
متظاهرون يرفعون الأعلام الفلسطينية خلال المرحلة الحادية عشرة من طواف إسبانيا في بلباو، 3 سبتمبر 2025. Miguel Oses/ AP

هذا وقد خضع الفريق لإجراءات أمنية مشددة طوال الموسم، كما رافقته شرطة مكافحة الشغب في إقليم الباسك خلال المرحلة 11 بعد تعطيل خط النهاية.

ويُذكر أن إسبانيا، التي يقود حكومتها بيدرو سانشيز، كانت من أوائل الدول الأوروبية التي اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، حيث تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين 60 ألفًا، بينهم آلاف الأطفال. كما أكدت تقارير أممية حديثة إصابة أكثر من 21 ألف طفل بإعاقات، وسط تحذيرات من مجاعة حقيقية في القطاع.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقال محادثة

مواضيع إضافية

اعتراضًا على مشاركة الفريق الإسرائيلي.. متظاهرون يوقفون سباق "لا فويلتا" في إسبانيا

المخرج بيدرو ألمودوفار: على إسبانيا أن تقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع إسرائيل

خلاف في دير بيلورادو يُشعل أزمة بين الراهبات والكنيسة في إسبانيا