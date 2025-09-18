الحرب في غزة: العمليات العسكرية تتواصل وسط انقطاع الاتصالات وحماس تتوعّد بمواجهة إسرائيل

نازحون فلسطينيون يفرون من مدينة غزة سيرًا على الأقدام وبالسيارات، حاملين أمتعتهم على طول الطريق الساحلي باتجاه جنوب غزة، الأربعاء 17 سبتمبر/أيلول 2025. حقوق النشر  AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
دخلت الحرب في قطاع غزة، الخميس، يومها الـ 713 مع استمرار الضغط العسكري الإسرائيلي حيث نشرت وسائل إعلام عبرية مشاهد لتوغل الجيش الإسرائيلي في شارع الجلاء بالقرب من وسط مدينة غزة.

وانقطعت الاتصالات عن المدينة وشمالي القطاع لليوم الثاني على التوالي مع استمرار نزوح الآلاف من السكان عن طريق شارع الرشيد البحري باتجاه المناطق الجنوبية ومنها المواصي التي قال الجيش الإسرائيلي إنها "منطقة إنسانية".

وقدّر الجيش عدد النازحين من المدينة منذ انطلاق عملية عربات جدعون 2 بأكثر من 400 ألف شخص.

ووفق آخر تحديث صادر عن وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، فقد قتل في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 98 فلسطينياً ما رفع الحصيلة الإجمالية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 65,062 شخصاً و165,697 مصاباً.

التغطية الحية:

وزارة الصحة في غزة: تسجيل 4 وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بسبب المجاعة وسوء التغذية من بينهم طفل

ماكرون للقناة 12 الإسرائيلية:

  •  ان قررت الحكومة استئناف العملية داخل مدينة غزة فعلينا النظر في إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل
  •  يجب أن الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في دولة وهذا أفضل سبيل لعزل حماس
  • عمليات غزة خلفت عددا كبيرا من القتلى والجرحى لدرجة تدمر صورة إسرائيل ومصداقيتها


هآرتس: مئات الإسرائيليين يتجمعون أمام مقر نتنياهو مطالبين بوقف الحرب وإعادة المخطوفين

ترامب: سننهي حربي غزة وأوكرانيا وسنتشاور مع الكونغرس حول الآلية

حماس: "إفشال واشنطن قرارا في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة تواطؤ سافر مع جريمة الإبادة"

الرئاسة الفلسطينية: نعبّر عن أسفنا واستغرابنا من قيام الإدارة الأمريكية بعرقلة مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة

فشل مجلس الأمن الدولي في إقرار مشروع قرار حول غزة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض

ممثلة البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة:

  • سنعارض مشروع القرار المتعلق بغزة ونصوّت ضده
  • إسرائيل وافقت على شروط إنهاء الحرب فيما تواصل حماس الرفض
المندوبة الدنماركية في الأمم المتحدة، باسم عدة دول: ندعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة

نتنياهو: سنواصل ضرب أعدائنا حتى تحقيق كل أهدافنا

هيئة البث الإسرائيلية: المجلس الوزاري المصغر يعقد مساء اليوم جلسة إحاطة حول مساعي تحريك المفاوضات وتطورات العملية في غزة.

ماكرون: إسرائيل تقوم "بتدمير مصداقيتها بالكامل" في غزة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن إسرائيل تقوم "بتدمير صورتها ومصداقيتها بالكامل" لدى الرأي العام العالمي بسبب الضحايا المدنيين في غزة.

وقال ماكرون لـ "القناة 12" الإسرائيلية: "حققت إسرائيل نتائج أمنية لافتة، إلا أن شن عمليات كهذه في غزة يأتي بنتائج عكسية بالكامل وعليّ القول إنها فاشلة".

نتنياهو: الجيش الإسرائيلي يسيطر على 80% من قطاع غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قوات الجيش باتت تسيطر على نحو 80% من قطاع غزة، مضيفًا أن حركة حماس ما زالت متواجدة في أكبر معاقلها داخل مدينة غزة، على حد تعبيره.

إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض قبل قليل صاروخا أطلق من اليمن.

الجيش الإسرائيلي يطلب من الحكومة وقف إدخال المساعدات الى غزة من الأردن

هيئة البث الإسرائيلية عن نتنياهو: القتيلان في معبر اللنبي جنديان

الأردن تدين عملية جسر اللنبي

أدانت وزارة الخارجية الأردنية عملية إطلاق النار على الجانب الإسرائيلي من جسر اللنبي، وقالت إن الحادثة تعرض مصالح المملكة للأذى وقدرتها على إيصال المساعدات لغزة.

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 ضباط في رفح

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أربعة ضباط، أحدهم برتبة رائد وثلاثة برتبة ملازم، خلال معارك دارت في جنوب قطاع غزة، مشيراً أيضاً إلى إصابة ثلاثة جنود.

وأوضح الجيش أن الحادث وقع في حي الجنينة شرقي مدينة رفح.

هيئة البث الإسرائيلية: المسيرة التي انفجرت في إيلات أُطلقت من اليمن

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن طائرة مسيّرة أُطلقت من اليمن انفجرت عند مدخل أحد الفنادق في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل.

حماس: لن نحرص على حياة الأسرى طالما قرر نتنياهو قتلهم

أصدرت قيادة كتائب القسام بياناً قالت فيه إن غزة "لن تكون لقمة سائغة" للقوات الإسرائيلية، مؤكدة استعدادها "لإرسال أرواح جنودكم إلى جهنم".

وأضاف البيان أن "أسرى العدو موزعون داخل أحياء مدينة غزة" وأن الكتائب "لن تكون حريصة على حياتهم طالما قرر نتنياهو قتلهم".

وحذّر البيان من أن "بدء العملية الإجرامية في مدينة غزة وتوسيعها يعني أن العدو لن يحصل على أي أسير حي أو ميت"، وأن الحرب ستتحول إلى "حرب استنزاف" تكبد إسرائيل "أعداداً إضافية من القتلى والأسرى".

كما أشار إلى أن جرافات الجيش الإسرائيلي "ستكون أهدافاً لمجاهدينا وستؤدي إلى زيادة أعداد الأسرى".

هيئة البث الإسرائيلية: تعليق المساعدات الإنسانية من الأردن إلى غزة حتى إشعار آخر

إيطاليا: منفتحون على دراسة فرض عقوبات تجارية على إسرائيل

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن بلاده منفتحة على دراسة فرض عقوبات تجارية على إسرائيل، شرط ألا تؤثر هذه الإجراءات على السكان المدنيين.

وأضاف أن روما تدعم فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين "يتبنون مواقف غير مقبولة" تجاه غزة والضفة الغربية.

5 جنود من لواء غولاني يرفضون القتال في غزة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن خمسة جنود من لواء غولاني رفضوا المشاركة في القتال بقطاع غزة. وأشارت إلى أنه جرى إبعاد ثلاثة منهم عن الخدمة الميدانية، في حين أُودع اثنان السجن العسكري.

قتيلان في إطلاق نار عند معبر حدودي بين الضفة الغربية المحتلة والأردن

قتل شخصان في إطلاق نار عند معبر حدودي بين الضفة الغربية المحتلة والأردن، وفقا لجهاز الاسعاف الاسرائيلي والجيش.

وقالت خدمة الطوارئ الإسرائيلية نجمة داوود الحمراء إن الرجلين اللذين يبلغان نحو 20 و60 عاما وأصيبا في الحادث الذي وقع عند معبر اللنبي (جسر الملك حسين)، توفيا متأثرين بجروحهما.

المفوضية الأوروبية: 600 ألف فلسطيني يواجهون المجاعة في غزة

قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إن نحو 600 ألف فلسطيني في قطاع غزة يعانون من المجاعة نتيجة استمرار القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية.

واقترحت المفوضية الأوروبية، أمس الأربعاء، اتخاذ إجراءات غير مسبوقة ضد الحكومة الإسرائيلية، إذ قالت رئيستها أورسولا فون دير لاين: "يجب أن تتوقف الأحداث المروعة التي تحدث يوميا في غزة. يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار، ووصول غير مقيد لجميع المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح جميع الأسرى المحتجزين لدى حماس".

4 وفيات جديدة في غزة جراء المجاعة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة تسجيل أربع وفيات بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينهم طفل.

وبذلك ارتفع إجمالي ضحايا سوء التغذية في القطاع إلى 435 وفاة، بينهم 147 طفلاً.

29 قتيلاً في غزة منذ فجر الخميس

ذكرت مصادر طبية في مستشفيات القطاع أن الغارات الإسرائيلية منذ فجر اليوم الخميس أسفرت عن مقتل 29 شخصاً، بينهم 23 في مدينة غزة.

وزير الخارجية الأيرلندي: التصعيد الإسرائيلي لن يجلب سوى مزيد من الخسائر

قال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون هاريس إن تصعيد الهجوم الإسرائيلي على غزة "لن يؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر في الأرواح وتفاقم المجاعة".

ودعا هاريس إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن الأسرى، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

حماس تدعو لتصعيد الدعم العالمي لغزة

دعت حركة حماس إلى مواصلة وتصعيد الحراك العالمي المتضامن مع غزة رفضاً لـ "العدوان وجرائم الإبادة والتجويع".

كما حثّت على حشد كل الوسائل لدعم "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى غزة، محذّرة من استهدافه من قبل إسرائيل.

وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا منذ السابع من أكتوير/ تشرين الأول 2023 إلى 65,141 قتيلاً و 165,925 مصاباً

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان، الخميس، ارتفاع  حصيلة الضحايا منذ السابع من أكتوير/ تشرين الأول 2023 إلى 65,141 قتيلاً و 165,925 مصاباً.

ويستمر القصف الإسرائيلي لمناطق عدة في مدينة غزة بعد أيام من إعلان العملية البرية.

الجيش الإسرائيلي: نعمل على توسيع القتال في إطار عملية عربات جدعون 2 واستهدفنا مخزن أسلحة لحماس في مدينة غزة

مستشفى العودة في النصيرات: 4 قتلى و10 مصابين آخرين جراء استهداف الطائرات الإسرائيلية منزلا في منطقة بلوك 7 بمخيم البريج وسط قطاع غزة

وسائل إعلام فلسطينية: 8 قتلى منذ فجر اليوم في مختلف مناطق قطاع غزة وصل منهم 4 قتلى إلى مستشفى العودة في النصيرات و3 إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة وقتيل واحد إلى مستشفى ناصر في خان يونس

انقطاع الإنترنت والاتصالات لليوم الثاني على التوالي عن مدينة غزة نتيجة للغارات الإسرائيلية

أداة جديدة تسمح بالكشف المبكر عن سرطان المبيض لدى السيدات الأكثر عرضة للإصابة

أمير قطر يلتقي بالعاهل الأردني في عمّان لمناقشة التطورات الإقليمية

واشنطن تطرح على حماس مقترحًا مكتوبًا جديدًا: نزع السلاح مقابل إعادة إعمار غزة.. وعفو محتمل