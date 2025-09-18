بريطانيا تستقبل 10 أطفال مرضى من غزة لتلقي الرعاية الطبية

وتعهدت حكومة كير ستارمر بالعمل على ضمان حصول عائلات المرضى على "الدعم المناسب" خلال إقامتهم، فيما أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن الأطفال نقلوا بمساعدة فريق متخصص يضم 50 فردًا.

وكانت الحكومة البريطانية قد أزاحت الستار عن برنامجها الحكومي قبل شهر، بعد أن كشفت لجنة الشؤون الخارجية في تقرير نُشر نهاية تموز/يوليو أن الحكومة البريطانية "رفضت سابقًا دعم إجلاء طبي لأطفال مصابين بجروح حرجة"، يتضمن تنسيق التصاريح وتأشيرات العلاج والنقل الآمن.

ومن المقرر أن يعمل البرنامج الحكومي بالتوازي مع مبادرة "مشروع الأمل النقي" (Project Pure Hope)، وهي جمعية إنسانية نجحت منذ عامين في نقل أطفال من غزة لتلقي العلاج في بريطانيا.

وبحسب صحيفة "الغارديان"، تواجه الحكومة البريطانية دعوى رفعتها ضدها شركة محاماة على خلفية رفضها إجلاء ثلاثة أطفال فلسطينيين مصابين بجروح حرجة لتلقّي الرعاية غير المتوفرة لهم في غزة.

طفلة فلسطينية ووالدتها نقلتا من غزة إلى مستشفى باوسيلي بون للأطفال في نابولي بجنوب إيطاليا، يوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 Andrew Medichini/AP

بدوره، قال وزير الصحة، ويس ستريتينغ: " إن كل طفل يستحق فرصة للشفاء، للعب، ولأن يحلم مجددًا. هؤلاء المرضى الصغار شهدوا أهوالًا لا ينبغي لأي طفل أن يراها، لكن هذه هي بداية رحلتهم نحو التعافي. هذا يعكس أفضل قيم NHS – التعاطف، والرعاية، والخبرة حين يكون الأمر في أشد الحاجة إليها."

كما وصفت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، النظام الصحي في غزة بأنه "تحطّم"، مشيرة إلى أن المستشفيات "لم تعد تعمل"، وأن الأطفال المصابين بأمراض خطيرة "غير قادرين على الحصول على الرعاية الطبية التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة". ودعت إلى حماية البنية التحتية الطبية والعاملين في قطاع الصحة في غزة، فضلًا عن السماح بزيادة ضخمة للأدوية والإمدادات الطبية.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية، تعمل الحكومة على إجلاء طلاب لديهم مقاعد دراسية في الجامعات البريطانية، كما تستعد لإجلاء عدد أكبر من الأطفال إليها.

وفي تقريرها اليومي، أفادت وزارة الصحة في غزة بأنه وصل إلى المستشفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 98 قتيلًا و385 إصابة جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 65,062 قتيلًا و165,697 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت الوزارة أنه وصل إلى المستشفيات خلال الفترة نفسها 7 قتلى و87 إصابة أثناء سعيهم للحصول على مساعدات، كما تم تسجيل 4 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد إلى 432 منهم 146 طفلًا.