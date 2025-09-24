"لم يبق سوى بضع ساعات"..ماكرون يؤكد لبزشكيان أن الاتفاق بشأن النووي الإيراني ما زال ممكنًا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء لنظيره الإيراني مسعود بزشكيان الذي التقاه في الأمم المتحدة، أن اتفاقا بشأن النووي الإيراني ما زال "ممكنا" لتجنيب البلاد إعادة تفعيل العقوبات الدولية، قائلا "لم يبق سوى بضع ساعات".

وأوضح الرئيس الفرنسي في منشور على إكس عقب لقائه بزشكيان أن "على إيران أن تستجيب للشروط المشروعة التي حدّدناها". وأورد ماكرون الشروط التي لن "يتساهل" الأوروبيون حيالها وهي "وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل كامل إلى المواقع النووية" و"الشفافية في ما يتّصل بمخزونات المواد المخصبة" و"الاستئناف الفوري للمفاوضات".

وقال "موقفنا واضح: يجب ألا تحصل إيران على أسلحة نووية أبدا"، مذكرا بأنّه "في مواجهة عدم وفاء" طهران "بالتزاماتها في الملف النووي"، بادرت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إلى اتخاذ إجراء في مجلس الأمن الدولي "يسمح بإعادة فرض العقوبات". يتساهلوا حيال هذه الشروط.

تأكيد إيراني بعدم السعي للسلاح النووي

نقلت الرئاسة الإيرانية عن الرئيس بزشكيان بحثه مع ماكرون آلية الزناد واستمرار تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال بزشكيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "إيران لم تسع لصناعة قنبلة نووية ولن تسعى لذلك، بناءً على فتاوى قادتنا". وأضاف أن "الهجمات الإسرائيلية والأميركية على المنشآت الإيرانية مثلت خيانة جسيمة للدبلوماسية"، مشيرًا إلى الهجمات التي استهدفت بلاده في يونيو الماضي أثناء المفاوضات النووية.

وتساءل بزشكيان: "هل يوافق العالم على الهجوم على المنشآت النووية لمسؤولين سياسيين؟ هل يقبلون لأنفسهم ما تُمارسه إسرائيل من اغتيالات ومحاولات تعطيل سيادة الدول؟".

آلية "الزناد" وتوتر المفاوضات الأوروبية

وأشار الرئيس الإيراني إلى تفعيل آلية "الزناد" من قبل دول الترويكا الأوروبية، قائلاً إن "هذه الدول تخلّت عن حسن النية، وتجاوزت الالتزامات القانونية، وصوّرت الإجراءات القانونية الإيرانية على أنها انتهاكات جسيمة"، مضيفًا أن "جهود طهران الصادقة لم تُعتبر كافية". وأكد أن "إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة لن تحظى بالشرعية الدولية أو تأييد المجتمع الدولي".

وفي هذا الإطار، التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم أمس مع نظرائه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا في نيويورك، ضمن محاولات اللحظات الأخيرة لمنع تفعيل آلية الزناد تلقائيًا في 28 سبتمبر الجاري. ووصفت المصادر الأوروبية فرص النجاح بأنها "ضئيلة"، مشيرة إلى أن "الكرة الآن في ملعب إيران".

مسار دبلوماسي محفوف بالمخاطر

يُذكر أن عراقجي شدد خلال اجتماعاته مع وزراء خارجية دول الترويكا الأوروبية على أن تفعيل آلية "سناب باك" لإعادة العقوبات يُعد "إجراءً غير مبرر وغير قانوني"، مؤكدًا استعداد إيران لمواصلة المسار الدبلوماسي وطرح مقترحات لحل الأزمة، فيما اعتبر وزير الخارجية الألماني أن فرص التوصل إلى حل دبلوماسي أصبحت "شبه معدومة"، محذرًا من أن العقوبات ستشمل حظر الأسلحة، وتقييد تخصيب اليورانيوم، وفرض قيود على الأنشطة الصاروخية الإيرانية، وتجميد أصول وكيانات إيرانية في أنحاء العالم.

خطة فرنسية لإنهاء أزمة غزة وملف فلسطين

وفي الشأن الفلسطيني، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أن أي إغلاق محتمل للقنصلية الفرنسية في القدس من قبل السلطات الإسرائيلية، ردًا على اعتراف باريس بدولة فلسطين، سيكون "خطأ فادحًا".

وأوضح في مقابلة مع قناة فرانس 24 وإذاعة فرنسا الدولية: "أعتقد أنه سيكون خطأ فادحًا، ولا أرى أنه سيتم المضي قدمًا في ذلك".

وأضاف ماكرون في مقابلة مع قناتي "العربية" و"الحدث" أنه يعمل على إطلاق خطة تحمل اسم "الأمن والسلام للجميع" تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة. وتشمل الخطة "وقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، وتشكيل إدارة انتقالية في غزة، وتأهيل قوات الشرطة"، إلى جانب وجود "قوة دولية" لحفظ الاستقرار في القطاع. وأوضح أن هذه القوة ستحصل على تفويض أممي، وأن دولًا من المنطقة وخارجها ستشارك في تنفيذ خطة الأمن والسلام.

كما أشار الرئيس الفرنسي إلى أن المفاوضات بشأن الأراضي تمثل إحدى مراحل إنشاء دولة فلسطينية، موضحًا: "نسعى لإنشاء دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف بإسرائيل". وشدد على ضرورة أن توقف حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما وصفه بـ"السباق الدموي المحموم"، معتبرًا أن السلام هو الطريق الأمثل لحماية إسرائيل واستعادة مصداقيتها.

وأشار ماكرون أيضًا إلى أنه "لا يجب القبول بسياسة ضم إسرائيل للضفة الغربية"، موضحًا أن هذا الضم لا علاقة له بحركة حماس أو بهجوم 7 أكتوبر 2023.

من جانبه، أعلن نتنياهو أن رد إسرائيل على اعتراف بعض الدول بدولة فلسطين سيأتي بعد عودته من الولايات المتحدة، مؤكّدًا أن هذا الاعتراف "يمنح جائزة للإرهاب ويزعزع استقرار المنطقة".