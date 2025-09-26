Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
مقتل 5 عناصر من قسد بهجوم مسلح نفذته خلايا تنظيم "داعش" في ريف دير الزور الشرقي

صورة تعبيرية لمقاتل من قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، على سطح مبنى يطل على الباغوز في سوريا
صورة تعبيرية لمقاتل من قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، على سطح مبنى يطل على الباغوز في سوريا حقوق النشر  Maya Alleruzzo/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.
حقوق النشر Maya Alleruzzo/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.
بقلم: يورونيوز
نشرت في
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) يوم الخميس، عن إحباط هجوم شنته "مجموعة إرهابية" تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" على إحدى نقاط تمركزها في ريف دير الزور الشرقي.

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) يوم الخميس، عن إحباط هجوم شنته"مجموعة إرهابية" تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية"داعش"على إحدى نقاط تمركزها في ريف دير الزور الشرقي.

وأوضح المركز الإعلامي لقسد في بيان، أن الهجوم استهدف نقطة عسكرية في بلدة البحرة، وأسفر عن مقتل خمسة من مقاتليها وإصابة آخر بجروح.

وأكد البيان أن القوات نجحت في إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة، وأنها مستمرةً بعمليات التمشيط لملاحقة "العناصر الإرهابية" والقضاء عليهم.

داعش.. من سيطرة واسعة إلى نشاط محدود

سيطر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" على مساحات واسعة في سوريا والعراق منذ عام 2014، وأعلن إقامة "الخلافة الإسلامية"، قبل أن يُهزم في العراق عام 2017 وفي سوريا عام 2019. ورغم خسارته للمناطق، لا يزال التنظيم نشطاً في المناطق الصحراوية النائية دون السيطرة على أي مدينة أو بلدة.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن وتيرة هجمات التنظيم تراجعت في مناطق سيطرة الحكومة السورية بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، بينما ارتفعت الهجمات في مناطق سيطرة الأكراد. 

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان 185 عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع عام 2025، شملت هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات.

ووفقاً لتوثيقات المرصد، بلغت حصيلة القتلى جراء هذه العمليات 85 شخصاً، هم: 60 من قوات سوريا الديمقراطية والتشكيلات العسكرية العاملة معها، و11 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، و13 مدنياً، و1 متعاون مع “قسد”.

قسد.. دور محوري في مواجهة داعش

تسيطر قوات سوريا الديمقراطية على الضفة الشرقية لنهر الفرات في دير الزور، وقادت حملات عسكرية أدت إلى دحر التنظيم من آخر معاقله في سوريا عام 2019. ونجحت في السيطرة على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا، ولا تزال تحافظ على تلك السيطرة حتى اليوم.

وفي خطوة أمنية حديثة، أعلنت قوات الأمن الكردية مطلع سبتمبر إحباط محاولة هروب نحو ستين شخصاً من عائلات عناصر داعش من مخيم الهول، الذي تديره الإدارة الذاتية الكردية.

التحالف الدولي.. ضربات مستمرة ضد قيادات التنظيم

غالباً ما ينفذ التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضربات جوية في شمال غرب سوريا، تستهدف قياديين في التنظيم، كان آخرها قبل أيام.

وفي 19 سبتمبر، أعلنت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم)، أنها قتلت عضو تنظيم الدولة الإسلامية بسوريا عمر عبد القادر بغارة شنتها على البلاد.

ووصفت القيادة الوسطى عمر عبد القادر بأنه مسؤول بارز في تنظيم الدولة كان يخطط لمهاجمة الولايات المتحدة، وفق تعبيرها.

واعتبرت مقتله يعرقل قدرة التنظيم على تنفيذ عمليات إرهابية ضد الأميركيين وحلفائهم، لكنها لم تكشف المزيد من التفاصيل ولم تحدد مكان تنفيذ الغارة.

