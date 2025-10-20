برّاك يهدد بيروت: اذا ما لم تنزع الحكومة سلاح حزب الله إسرائيل ستتحرك.. وويتكوف وكوشنر في تل أبيب

ورأى برّاك أن نزع سلاح الحزب ليس مطلبًا أمنيًا إسرائيليًا فقط، بل هو "فرصة للبنان من أجل التجديد"، مشيرًا إلى أن الشركاء الإقليميين مستعدون للاستثمار في البلد، شرط أن يُحصَر السلاح بيد الدولة.

كما كشف المبعوث الأميركي أن واشنطن قدمت عرضًا للحكومة اللبنانية من أجل نزع السلاح مقابل حوافز اقتصادية تحت رعاية أمريكية- فرنسية، إلا أن الخطة أُجهضت بسبب نفوذ الحزب داخل مجلس الوزراء.

وأضاف في مقال مطوّل نشره اليوم الاثنين على حسابه عبر منصة "إكس" بعنوان "سوريا ولبنان: الخطوة التالية نحو سلام شامل في الشرق الأوسط"، أن الفرصة "لا تزال قائمة"، وأن العالم شهد لحظة تاريخية في دبلوماسية الشرق الأوسط، مع اجتماع قادة العالم في مدينة شرم الشيخ بمصر لدعم رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب على غزة وتحقيق "السلام في الشرق الأوسط".

واعتبر برّاك أن "ما بدأ كهدنة في غزة تحوّل إلى بداية حقيقية لشراكة إقليمية جديدة تقوم على التعاون بدلًا من الصراع، وعلى الفرص بدلًا من الخوف".

وفيما يتعلق بسوريا، أوضح المبعوث أنه وعلى رغم التقدم المحرز، فإن دمشق "لا تزال القطعة المفقودة في فسيفساء السلام بالمنطقة"، لكنه يعتقد أنها تستعيد مسار السلام مع جيرانها، بما في ذلك إسرائيل وتركيا، من منظور أمني إقليمي.

في غضون ذلك، وصل المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى إسرائيل اليوم، على أن يصل نائب الرئيس جي دي فانس يوم الثلاثاء لمتابعة وقف إطلاق النار في غزة.

وفي وقت سابق، ألقى ترامب خطابًا أمام الكنيست الإسرائيلي، قبيل توجهه إلى شرم الشيخ، ذكر فيه لبنان وقال إنه يدعم الرئيس جوزاف عون "في نزع سلاح حزب الله"، واعتبر أن بيروت تقوم بعمل "رائع"، وأضاف: "في لبنان دُمّر حزب الله، وندعم نزع سلاحه وحصره بيد الدولة، وبناء دولة تعيش بسلام مع جيرانها".

وكان مجلس الوزراء اللبناني، تحت ضغوطات أمريكية وخليجية، قد أقر مطلع أغسطس/آب الماضي خطة تكليف الجيش بوضع آلية تنفيذية لحصر السلاح بيد الدولة.

وفي مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، عقدت الحكومة جلسة لمناقشة خمسة بنود، أبرزها خطة الجيش اللبناني لتنفيذ القرار، وسط أجواء مشحونة.

وانتهت الجلسة آنذاك بإعلان وصفه البعض بـ"الخجول"، إذ صرّح وزير الإعلام بول مرقص أن قائد الجيش رودولف هيكل عرض خطة حصر السلاح، مشيرًا إلى أن الوزراء "رحبوا بها"، لكنه أكد أن مداولات الخطة ستبقى سرية وسيتم تنفيذها على قدر الاستطاعة والإمكانات المتاحة للجيش.

في المقابل، أكّد الأمين العام للحزب، نعيم قاسم، غير مرة أنهم لن يسلموا السلاح إلا في حال انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وتحقيق عدة شروط، منها "وقف العدوان، وتحرير الأسرى، والسماح بإعادة الإعمار".