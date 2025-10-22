نتنياهو يتحدث عن "رؤية جديدة" لغزة.. محكمة العدل الدولية: على تل أبيب عدم استخدام التجويع سلاحا

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحافي مشترك في القدس مع نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، بالتحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة، واصفًا إياه بأنه "فريد من نوعه" ويُحدث "تحولًا استراتيجيًا في الشرق الأوسط والعالم".
وقال نتنياهو إن "هذا التحالف يفتح فرصًا لا تقتصر على تعزيز الأمن فحسب، بل تمتد لتوسيع دائرة السلام، وهو ما نعمل عليه بجدية كبيرة". وأضاف موجهًا كلامه إلى فانس: "لقد أُعجبت بوضوحك وصراحتك وتضامنك معنا في قضايانا المشتركة، وبالصداقة الصادقة التي لمستها منك سواء في الاجتماعات الرسمية أو الخاصة".
من جانبه، أكد فانس أن "المنطقة تعيش أيامًا مصيرية"، مشيرًا إلى أن المهمة المقبلة "صعبة جدًا" وتشمل "نزع سلاح حركة حماس، وإعادة إعمار غزة، وتحسين حياة السكان، وضمان ألا تعود حماس مصدر تهديد لإسرائيل".
وأوضح فانس أن المحادثات التي جرت خلال الساعات الماضية مع الجانب الإسرائيلي وعدد من الدول العربية كانت "إيجابية للغاية"، مؤكدًا أن هذه الدول "تتحمل دورًا مهمًا وبنّاءً" في العملية السياسية الجارية.
بدوره، قال نتنياهو إن بلاده "ترسم ملامح اليوم التالي في غزة برؤية جديدة تمامًا"، موضحًا أن النقاشات شملت "من سيتولى إدارة القطاع والمسؤوليات الأمنية فيه"، مشيرًا إلى وجود "أفكار جيدة جدًا" بهذا الشأن. وأضاف: "الأمر لن يكون سهلاً، لكنه ممكن".
وفي ما يتعلق باحتمال وجود تركي في غزة، شدد نتنياهو على أن إسرائيل "ستتخذ القرار بشأن من سيتولى هذه المهمة"، لافتًا إلى أن لديه "آراء واضحة جدًا" حول المسألة.
وأكد فانس أن "الولايات المتحدة تعمل مع شركائها على بناء خطة سلام وبنية تحتية سياسية لم تكن موجودة قبل أسبوع فقط"، مشددًا على أن هذه العملية "تتطلب الكثير من العمل والابتكار". وختم بالقول: "إذا نجحنا في غزة، فقد يشكّل ذلك نموذجًا لاتفاقات سلام في مناطق أخرى من العالم".
في المقابل، جددت الحركة تأكيد التزامها بوقف إطلاق النار، محمّلة إسرائيل مسؤولية الانتهاكات.
ميدانيًا، أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء أنّ الجثمانين اللذين تم استعادتهما من قطاع غزة يعودان، بحسب نتائج فحوص الطب الشرعي، إلى الرهينتين تامير أدار وأرييه زلمانوفيتش.
التغطية الحيّة:
${title}
البث المباشر انتهى
حماس: تصويت الكنيست على ضم الضفة باطل ولن يغير حقيقة فلسطينية الأرض
محافظة القدس تحذر من حفريات إسرائيلية حول المسجد الأقصى
حذرت محافظة القدس، الأربعاء، من حفريات إسرائيلية حول المسجد الأقصى تستهدف معالم فلسطينية تاريخية ودينية، في انتهاك لقانون "الوضع القائم".
أوسلو ستقدم مشروع قرار في الأمم المتحدة لإلزام إسرائيل برفع القيود عن المساعدات لغزّة
الخارجية الإسرائيلية: قرار محكمة العدل "محاولة لفرض إجراءات سياسية" ضد إسرائيل
رفضت إسرائيل الأربعاء حكما أصدرته محكمة العدل الدولية يؤكد أنها ملزمة بتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة وتلبية "الحاجات الأساسية" لسكانه.
وقالت محكمة العدل الدولية أيضا إن إسرائيل لم تدعم اتهاماتها بشأن انتماء موظفين في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى حركة حماس.
وكتب المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتاين عبر منصة إكس "ترفض إسرائيل قطعيا +الرأي الاستشاري+ الصادر عن محكمة العدل الدولية والذي كان متوقعا تماما منذ البداية بشأن الأونروا"، مضيفا أن "هذه محاولة سياسية أخرى لفرض إجراءات سياسية ضد إسرائيل تحت ستار القانون الدولي".
محكمة العدل الدولية: على إسرائيل عدم استخدام التجويع سلاحا في غزة
رأت محكمة العدل الدولية الأربعاء أن على إسرائيل عدم استخدام التجويع سلاحا في قطاع غزة.
وقال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا خلال جلسة عقدتها لإصدار رأيها الاستشاري في شأن واجبات إسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين في القطاع، إن "المحكمة تذكّر بواجب إسرائيل عدم استخدام تجويع السكان المدنيين كوسيلة حرب".
محكمة العدل الدولية: على إسرائيل تسهيل برامج المساعدات الأممية في غزة
العدل الدولية: إسرائيل ملزمة بالسماح بجهود الإغاثة الأممية
أكدت محكمة العدل الدولية أن إسرائيل لم تثبت أن قطاعًا كبيرًا من موظفي الأونروا أعضاء في حماس.
وشددت على أن إسرائيل ملزمة بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين.
كذلك أشارت إلى أنها "ملزمة بالسماح بجهود الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية وتسهيلها".
بدء جلسة النطق بالحكم بشأن التزامات إسرائيل بشأن المساعدات لغزة
ذكرت وكالة فرانس برس، أن محكمة العدل الدولية بدأت جلسة النطق بالحكم بشأن التزامات إسرائيل بشأن المساعدات لغزة.
أردوغان: وقف إطلاق النار بات متنفسًا للفلسطينيين بغزة
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة جعل الفلسطينيين يتنفسون الصعداء.
جاء ذلك خلال لقائه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة التي زارها أردوغان ضمن جولته الخليجية، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.
وأوضح الرئيس التركي أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفق البيان.
الكنيست يقر في قراءة تمهيدية مشروع قانون لإحلال السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
أفادت "القناة 12" الإسرائيلية بأن الكنيست صادق، الأربعاء، في القراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بإحلال السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.
المصدر: AP
إسرائيل تسلّم جثامين 30 فلسطينياً إلى غزة عبر الصليب الأحمر
أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، أنها تسلّمت جثامين 30 فلسطينياً من إسرائيل عبر الصليب الأحمر، وذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.
وقالت الوزارة في بيان إنها "استلمت 30 جثماناً لفلسطينيين أفرجت عنهم السلطات الإسرائيلية اليوم، من خلال منظمة الصليب الأحمر"، مشيرةً إلى أن إجمالي عدد الجثامين التي تم تسلّمها حتى الآن ارتفع إلى 195.
المصدر: AP
هرتسوغ يدعو إلى "زرع الأمل".. وفانس يتحدث عن "المرحلة التالية" لاتفاق غزة
قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إن "العمل يجب أن يتركز على توفير الأمل للإسرائيليين والفلسطينيين وللمنطقة"، وذلك خلال لقائه نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس الذي يزور إسرائيل.
من جانبه، أعرب فانس عن أمله في أن تمضي خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قُدمًا رغم الصعوبات، وأن يتحقق السلام. كما كشف أن العمل جارٍ حاليًا لبحث الانتقال إلى المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
المصدر: AP
زامير يطالب الجنود الإسرائيليين بالحفاظ على الجاهزية
הרמטכ״ל למפקדים: ״לצד המשך הפעילות המבצעית, סיכול האיומים ושימור רמת דריכות גבוהה, עליכם לחזור ולהתאמן ולשפר את המוכנות למלחמה בכלל הגזרות״— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 22, 2025
בעקבות הנחייתו של הרמטכ״ל התקיים השבוע תרגיל אוגדה 91 למוכנות, כשירות ותרגול כוחות האוגדה בתרחישים שונים - התרגיל האוגדתי המלא הראשון לאחר… pic.twitter.com/X2nR4Vkcjd
ويتكوف: الأسابيع الأربعة المقبلة حاسمة لمستقبل اتفاق غزة
أكد المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف أن الأسابيع الأربعة المقبلة ستكون حاسمة لانتقال اتفاق غزة إلى مرحلته الثانية، فيما يُتوقّع أن يبحث نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس هذا الملف اليوم خلال زيارته إلى إسرائيل.
ووفقًا لما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" عن مصدر مطلع، فقد شدد ويتكوف خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أهمية هذه الفترة الزمنية في تحديد مستقبل الاتفاق.
في موازاة ذلك، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن ويتكوف إلى جانب جاريد كوشنر وجّها رسالة واضحة إلى الحكومة الإسرائيلية تدعوها إلى تفادي أي تصعيد ميداني. كما أكدا على ضرورة أن تبقى ردود إسرائيل على أي خرق محتمل للتهدئة ضمن حدود "متناسبة" لتجنّب انهيار الاتفاق، في ظل ضغوط أميركية على كل من إسرائيل وحركة حماس لضمان استمراره.
المصدر: AP
نتنياهو يرفض وصف إسرائيل بـ"الدولة التابعة".. وفانس يدعو لتحالف إقليمي "طويل الأمد"
رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد لقائه نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، ما وصفه بـ"الادعاءات السخيفة" حول كون إسرائيل "دولة تابعة" للولايات المتحدة.
وقال نتنياهو ردًا على سؤال خلال مؤتمر صحفي: "أريد أن أوضح الأمر تمامًا. في أسبوع يقولون إن إسرائيل تسيطر على الولايات المتحدة، وفي الأسبوع التالي يقولون إن الولايات المتحدة تسيطر على إسرائيل. هذا هراء".
وأضاف: "لدينا شراكة، تحالف بين شركاء يتقاسمون القيم والأهداف نفسها. قد تكون هناك مناقشات أو اختلافات في بعض الأحيان، لكن بشكل عام أستطيع القول إنه خلال العام الماضي كان هناك توافق - ليس فقط على الأهداف، بل على سبل تحقيقها أيضًا".
وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل نجحت في "وضع السكين على عنق حماس" من خلال جهد عسكري قادته بنفسها، مضيفًا أن الجهد الموازي تمثّل في "عزل حماس في العالمين العربي والإسلامي، وهو ما نفّذه الرئيس الأميركي وفريقه ببراعة"، وفق تعبيره.
بدوره، قدّم نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس تصريحات مماثلة حول طبيعة العلاقة بين البلدين، مؤكدًا أن "الولايات المتحدة لا تريد دولة تابعة، وإسرائيل ليست كذلك. نحن لا نريد دولة عميلة، وإسرائيل ليست كذلك. ما نريده هو شراكة، نريد حليفًا هنا".
وأضاف فانس أن الرئيس الأميركي "يؤمن بأن إسرائيل، إلى جانب حلفائنا في الخليج، يمكن أن تلعب دورًا قياديًا إيجابيًا في هذه المنطقة، بحيث يصبح للولايات المتحدة اهتمام أقل بالشرق الأوسط، لأن حلفاءنا في المنطقة سيتولّون زمام المبادرة والسيطرة والمسؤولية عن منطقتهم من العالم".
وأوضح فانس أن ذلك "لا يعني أن الولايات المتحدة لم تعد مهتمة بما يجري هنا، بل نرى في هذا فرصة للبناء على اتفاقيات أبراهام، وأعتقد أن اتفاق غزة يمثل عنصرًا أساسيًا في فتح آفاق تلك الاتفاقيات، وقد يسمح بإقامة هيكل تحالف في الشرق الأوسط يكون مستدامًا وطويل الأمد، ويُمكّن الشعوب في هذه المنطقة من تولي مسؤولية مصيرها بأنفسهم. وهذا يصبّ في مصلحة الولايات المتحدة، وأعتقد أنه يصبّ أيضًا في مصلحة إسرائيل".
واختتم نتنياهو قائلًا: "نحن من يتخذ القرارات المتعلقة بأمن إسرائيل، لكننا نتخذ قرارات مشتركة تخص المنطقة، وأعتقد أن ذلك يخدم مصالح الطرفين".
المصدر: AP
"تايمز أوف إسرائيل": ويتكوف وكوشنر غادرا إسرائيل
قال مصدر دبلوماسي أميركي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الأربعاء، إن مبعوثَي الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، غادرا إسرائيل بعد زيارة استمرت عدة أيام.
وتأتي مغادرتهما في وقت يواصل فيه نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس زيارته لإسرائيل، فيما من المقرر أن يصل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يوم غد.
المصدر: AP
نتنياهو يستقبل نائب الرئيس الأميركي في مكتبه
أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استقبل في مكتبه نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس.
المصدر: AP
وزير الخارجية التركي ورئيس الاستخبارات يلتقيان وفدًا من حماس في الدوحة
أفادت وكالة "الأناضول"، نقلًا عن مصادر دبلوماسية، أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن التقيا، مساء الثلاثاء، رئيس مجلس شورى حركة حماس محمد إسماعيل درويش وأعضاء من المكتب السياسي للحركة في الدوحة.
ولم تُفصح المصادر عن مضمون اللقاء.
المصدر: AP
ماركو روبيو يصل إسرائيل غدًا في زيارة رسمية لدعم تنفيذ خطة وقف إطلاق النار في غزة
قال مسؤول أميركي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو سيصل إلى إسرائيل غدًا في زيارة رسمية تستمر يومين.
ومن المقرر أن يُعلن رسميًا عن الزيارة في وقت لاحق اليوم، على أن تتركز على دعم تنفيذ خطة وقف إطلاق النار في غزة التي تقودها واشنطن، وفقًا للمسؤول.
المصدر: AP
الأمم المتحدة تحذّر من تداعيات الشتاء وتدعو لتوسيع دخول مساعدات الإيواء إلى غزة
دعت الأمم المتحدة إلى السماح بإدخال مزيد من مواد الإيواء إلى قطاع غزة قبل حلول فصل الشتاء، مشددة على ضرورة منح المنظمات الإنسانية تصاريح إضافية لتسريع وصول المساعدات.
وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن منظمات الإغاثة وسّعت عملياتها في مناطق كانت صعبة الوصول في السابق، مضيفًا أنه جرى توزيع 300 خيمة وأكثر من 14 ألف بطانية على الأسر النازحة والمحتاجة في خان يونس جنوبي القطاع.
المصدر: AP