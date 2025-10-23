Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

بعد جدل واسع.. سموتريتش يعتذر عن تصريحاته المسيئة للسعودية

وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يتحدث في الكنيست، البرلمان الإسرائيلي، في القدس، يوم الاثنين 10 يوليو/تموز 2023.
وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يتحدث في الكنيست، البرلمان الإسرائيلي، في القدس، يوم الاثنين 10 يوليو/تموز 2023. حقوق النشر  AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button

استخدم سموتريتش تعبيرات أثارت استياء واسعا، حين قال: "دعوهم يواصلون ركوب الجمال على رمال الصحراء السعودية، ونحن سنواصل التطور بحق، في الاقتصاد والمجتمع والدولة، وكل الأمور العظيمة والرائعة التي نعرف كيف نفعلها".

أشعلت تصريحات وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حول السعودية موجة واسعة من الانتقادات، انتهت باعتذار علني نشره على منصة "إكس"، بعدما اعترف بأن كلامه كان "مؤسفا" وتسبب بإهانة غير مقصودة للسعوديين.

الجدل بدأ صباح اليوم الخميس 23 تشرين الأول/أكتوبر، حين تحدث سموتريتش خلال مؤتمر سياسي عن ملف التطبيع بين إسرائيل والسعودية، رافضا أي اتفاق محتمل إذا كان مشروطا بإقامة دولة فلسطينية. وقال أمام الحضور: "إذا قالت لنا السعودية إن التطبيع مقابل دولة فلسطينية، فجوابنا هو لا، شكرا".

لكن الوزير اليميني لم يكتفِ برفض الفكرة، بل استخدم تعبيرات أثارت استياء واسعا، حين أضاف: "دعوهم يواصلون ركوب الجمال على رمال الصحراء السعودية، ونحن سنواصل التطور بحق، في الاقتصاد والمجتمع والدولة، وكل الأمور العظيمة والرائعة التي نعرف كيف نفعلها".

Related

هذه العبارات أثارت انتقادات حادة داخل إسرائيل، إذ سارع خصومه السياسيون إلى التنديد بها، واعتبروها إهانة غير مبررة لدولة تسعى تل أبيب إلى تحسين علاقاتها معها.

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد كتب على "إكس": "إلى أصدقائنا في السعودية والشرق الأوسط، سموتريتش لا يمثل دولة إسرائيل"، ودعا الوزير إلى الاعتذار الفوري عن تصريحاته.

أما وزير الدفاع السابق بيني غانتس، فاعتبر أن كلام سموتريتش "يعكس جهلا وعدم استيعاب لمسؤوليته كوزير رفيع في الحكومة والهيئة الوزارية"، مشددا على أن مثل هذه التصريحات تسيء لإسرائيل ومكانتها.

أمام موجة الانتقادات، عاد سموتريتش مساء اليوم نفسه ليحاول التخفيف من وقع كلامه، فنشر تصريحًا مقتضبا قال فيه "تصريحي حول السعودية كان مؤسفا، وأعبّر عن أسفي للإهانة التي تسبب بها".

ورغم الاعتذار، تمسك سموتريتش بموقفه السياسي الرافض لفكرة إقامة دولة فلسطينية، مؤكدا أن "الكيان المسمى دولة إسرائيل هو دولة إسرائيل ضمن كل حدودها، التي لن تسمح أبدا بنشوء دولة فلسطينية".

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

رياح شديدة تضرب نيوزيلندا للمرة ٢ خلال أسبوع

فرنسا: احتجاز امرأة وتعذيبها لخمس سنوات.. وتوجيه اتهامات لمشتبهين اثنين

اغتصاب وتعرية قسرية وهجمات بالكلاب.. شهادات صادمة لأسرى فلسطينيين عن العنف الجنسي داخل سجون إسرائيل