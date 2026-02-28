"خامنئي كان أحد أكثر الشخصيات شرا في التاريخ".. ترامب يعلن عن مقتل مرشد الثورة الإيرانية

في تغريدة على منصته الخاصة تروث سوشال، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي متعهدا أن القصف الواسع سيستمر طوال الأسبوع أو المدة التي تتطلبها الحاجة.

وقال ترامب إن مقتل خامنئي جاء بمثابة عدالة ليس فقط للشعب الإيراني بل لجميع الأمريكيين، معتبرا أن "المرشد كان أحد أكثر الشخصيات شرّا في التاريخ" بحسب ما قال. ورأى أن غياب رأس نظام الثورة الإسلامية هو بمثابة "فرصة لكي يستعيد الإيرانيون وطنهم".

كما دعا ترامب عناصر الحرس الثوري والشرطة إلى الاندماج مع من وصفهم الوطنيين لتعود بلادهم عظيمة مرة أخرى وفق تعبيره.

وتفاخر الرئيس الأمريكي بأن المرشد الإيراني لم يستطع الإلات من أجهزة الاستخبارات الأمريكية وأنظمة التتبع المتطورة للغاية حسب ما قال.

ويأتي منشور ترامب ليؤكد تقارير إسرائيلية تفيد بأن المرشد الإيراني قد لقي مصرعه لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تفادى الإشارة لهذه المسألة ربما ليترك للرئيس الأمريكي فرصة الإعلان عن هذا الحدث الخطير بشكل رسمي وهو الذي كان أدلى في وقت سابق بتصريح لشبكة إن بي سي نيوز قال فيه إنه يشعر بأن رواية مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق عن اغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني ووزير الدفاع وعلي شمخاني مستشار المرشد وقادة آخرين.