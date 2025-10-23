عودة الكهرباء الخارجية لمحطة زابوريجيا النووية بعد شهر من الاعتماد على المولدات الاحتياطية

أعيد توصيل محطة زابوريجيا ،وهي أكبر محطة نووية في أوروبا، بالكهرباء الخارجية القادمة من أوكرانيا، منهية شهرًا كاملًا من الاعتماد على المولدات الاحتياطية بعد قطع الخط الكهربائي في سبتمبر.

ونقلت "الغارديان" عن مصادر أوكرانية أن التقنيين الروس كانوا يخططون لربط المحطة بالشبكة الروسية في 7 أكتوبر، في خطوة وصفت بأنها "هدية لعيد ميلاد الرئيس فلاديمير بوتين"، إلا أن أوكرانيين دمروا خط الكهرباء الجديد الذي يربط المحطة بمدينة ماريوبول والشبكة الروسية، ما أجبر الروس على إصلاح خط 750 كيلو فولت يمتد عبر نهر دنيبرو إلى الأراضي الأوكرانية لاستعادة التوصيل بالكهرباء الخارجية.

وأدى الهجوم إلى انقطاع الكهرباء في جميع المستوطنات المحلية، بحسب إفادة يفغيني باليتسكي، الحاكم الروسي المعين للمنطقة.

وقبل إعادة التوصيل، اعتمدت المحطة على مولدات ديزل احتياطية لتبريد المفاعلات، وهو أمر تجاوز الحد الأمني القياسي البالغ ثلاثة أيام، ما أثار المخاوف من كارثة نووية محتملة على غرار فوكوشيما.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إعادة التوصيل قد اكتملت بعد اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار محليًا، ووصف المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، الوضع بأنه "يوم جيد نادر للسلامة والأمن النووي في أوكرانيا وما بعدها".

وكانت محطة زابوريجيا قد استولت عليها القوات الروسية منذ مارس 2022، وبقيت على الخطوط الأمامية، في وضع غير مسبوق لمحطة نووية عاملة.

وأشارت روسيا إلى رغبتها في إعادة تشغيل بعض المفاعلات، فيما اتهمت أوكرانيا ومختصون مستقلون روسيا بتعمد إلحاق الضرر بالخطوط الكهربائية لخلق أزمة وربط المحطة بشبكتها.

وقدمت روسيا في 3 يونيو وثيقة فنية للوكالة الدولية للطاقة الذرية تشير إلى أنه في حال انقطاع خطوط الكهرباء الخارجية عن محطة زابوريجيا، فقد تم وضع إجراءات لنقل الجهد الكهربائي من الشبكة الروسية الموحدة.

وفي سبتمبر، صرح أليكسي ليخاتشيف، المدير العام لشركة روس آتوم، للتلفزيون الروسي بأن الشركة جاهزة لاستئناف توليد الكهرباء أولًا للأراضي الروسية وربما لأوكرانيا لاحقًا "إذا توفرت الشروط".

وشغلت المحطة النووية موقعًا في محادثات السلام بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، إذ أعرب ترامب سابقًا عن أمله في أن تتولى الولايات المتحدة إدارتها، بينما شدد الكرملين على أن المحطة تُعد روسية بالكامل.