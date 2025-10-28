إسرائيل تستأنف عملياتها في غزة.. قصف مدفعي شرق دير البلح وانفجارات عنيفة تهز القطاع

وأوضح في تصريح لقناة الجزيرة القطرية أن حجم الدمار الناتج عن الحرب جعل عملية الوصول إلى الجثامين معقّدة، مشددًا على "حق سكان غزة في إدخال المعدات اللازمة لانتشال آلاف الضحايا من تحت الأنقاض".

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وأكد قاسم التزام الحركة بالمرحلة الأولى من الاتفاق، معربًا عن استعدادها لتسليم جثامين الرهائن الإسرائيليين "في أسرع وقت ممكن". في المقابل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حماس، بحسب مزاعمها، "تعرف مواقع الدفن لكنها لا تسلّم الجثامين حاليًا".

ميدانيًا، أعلنت السلطات الإسرائيلية، صباح الثلاثاء، أن قوات من الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك ووحدة يمام الخاصة نفذت "عملية أمنية" في قرية كفر قود شمال الضفة الغربية، استهدفت مجموعة قالت إنها شاركت في "نشاطات مسلحة" انطلاقًا من مخيم جنين.

وخلال العملية، رصد قناصة وحدة يمام "خلية مسلحة" داخل كهف وأطلقوا النار باتجاهها، ما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة ثالث. وبعد وقت قصير، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي غارة جوية على الموقع نفسه، ما أسفر عن مقتل المسلح الثالث، وفق بيان الجيش.

في السياق، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن حركة حماس أعادت، ليل أمس، بقايا رفات رهينة إسرائيلي كانت جثته قد أُعيدت ودفنت في إسرائيل في وقت سابق.

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حركة حماس تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الحركة سلّمت رفاتًا إضافيًا لرهينة كانت القوات الإسرائيلية قد عثرت على جثته في وقت سابق.

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