إسرائيل تستأنف عملياتها في غزة.. قصف مدفعي شرق دير البلح وانفجارات عنيفة تهز القطاع

نفى المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم ما تردده إسرائيل بشأن معرفة الحركة بمواقع جثامين الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة، واصفًا هذه الاتهامات بأنها "غير صحيحة".
وأوضح في تصريح لقناة الجزيرة القطرية أن حجم الدمار الناتج عن الحرب جعل عملية الوصول إلى الجثامين معقّدة، مشددًا على "حق سكان غزة في إدخال المعدات اللازمة لانتشال آلاف الضحايا من تحت الأنقاض".
وأكد قاسم التزام الحركة بالمرحلة الأولى من الاتفاق، معربًا عن استعدادها لتسليم جثامين الرهائن الإسرائيليين "في أسرع وقت ممكن". في المقابل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حماس، بحسب مزاعمها، "تعرف مواقع الدفن لكنها لا تسلّم الجثامين حاليًا".
ميدانيًا، أعلنت السلطات الإسرائيلية، صباح الثلاثاء، أن قوات من الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك ووحدة يمام الخاصة نفذت "عملية أمنية" في قرية كفر قود شمال الضفة الغربية، استهدفت مجموعة قالت إنها شاركت في "نشاطات مسلحة" انطلاقًا من مخيم جنين.
وخلال العملية، رصد قناصة وحدة يمام "خلية مسلحة" داخل كهف وأطلقوا النار باتجاهها، ما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة ثالث. وبعد وقت قصير، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي غارة جوية على الموقع نفسه، ما أسفر عن مقتل المسلح الثالث، وفق بيان الجيش.
في السياق، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن حركة حماس أعادت، ليل أمس، بقايا رفات رهينة إسرائيلي كانت جثته قد أُعيدت ودفنت في إسرائيل في وقت سابق.
بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حركة حماس تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الحركة سلّمت رفاتًا إضافيًا لرهينة كانت القوات الإسرائيلية قد عثرت على جثته في وقت سابق.
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كتائب القسام: سنؤجل تسليم جثة أحد الأسرى بسبب خروقات الاحتلال
وزير الدفاع الإسرائيلي: حماس هاجمت قواتنا في غزة وستدفع "ثمنا باهظا"
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هاجمت قواته في قطاع غزة، متوعدا إياها بدفع "ثمن باهظ".
وأفاد كاتس في بيان "ستدفع منظمة حماس الإرهابية ثمنا باهظا لهجومها على جنود الجيش الإسرائيلي في غزة ولانتهاكها الاتفاق الخاص بإعادة جثامين الرهائن"، معتبرا أن "هجوم حماس اليوم على جنود الجيش الإسرائيلي في غزة يُعد تجاوزا حاد لخط أحمر، سيرد الجيش الإسرائيلي عليه بقوة كبيرة".
قصف مدفعي إسرائيلي شرق دير البلح وسط قطاع غزة
مسؤول إسرائيلي: انتهاء مشاورات نتنياهو الأمنية دون اتخاذ أي قرارات
نقلت القناة 12 العبرية عن مسؤول إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن المشاورات الأمنية التي عقدها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو "انتهت دون اتخاذ أي قرارات".
كتائب القسام: سنسلّم جثة أسير إسرائيلي مساء الثلاثاء
أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس الثلاثاء أنها ستقوم بتسليم رفات أسير إسرائيلي مساءً، بموجب اتفاق وقف اطلاق النار مع إسرائيل.
تقرير: 279 جنديًا إسرائيليًا حاولوا الانتحار منذ 2024
كشف تقرير صادر عن مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست الإسرائيلي أن 279 جنديًا من الجيش الإسرائيلي حاولوا الانتحار بين كانون الثاني/يناير 2024 وتموز/يوليو 2025.
وأشار التقرير إلى أن معظم البيانات استُقيت من مركز الصحة النفسية التابع لسلاح الطب في الجيش الإسرائيلي، ومن مناقشات عُقدت في عدد من لجان الكنيست.
المصدر: AP
حكومة غزة: إسرائيل ارتكبت 125 خرقًا لوقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية ارتكبت 125 خرقًا لقرار وقف إطلاق النار منذ بدء سريانه، ما أسفر عن مقتل 94 شخصًا وإصابة أكثر من 344 آخرين.
المصدر: AP
إسرائيل تلوّح بإجراءات ضد حماس بعد اتهامها بـ "انتهاك الهدنة"
اتهم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الثلاثاء، حركة حماس بانتهاك شروط وقف إطلاق النار في غزة منذ اليوم الأول لدخوله حيز التنفيذ، قائلاً إن إسرائيل "سئمت من أكاذيب حماس"، وفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وقال مسؤول رفيع في مكتب رئيس الوزراء للصحيفة إن "إعادة تسليم رفات رهينة قُتل في وقت سابق ليست السبب الوحيد وراء عقد اجتماعات لبحث اتخاذ خطوات ضد الحركة"، مضيفًا: "القضية أن حماس تنتهك الهدنة منذ أسبوعين".
وأوضح المسؤول: "انتظرنا بصبر، لأننا ندرك أن عملية تحديد أماكن الجثث والحفر واستخراج الرفات وإعادته تستغرق وقتًا.. لكن ما يجري الآن تجاوز للخطوط الحمراء".
المصدر: AP
منتدى عائلات الرهائن يدعو إلى التحرك بشكل "حاسم" ضد حماس
دعا منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين في غزة، الثلاثاء، السلطات إلى "اتخاذ إجراءات حاسمة" ضد حماس، متهما الحركة بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار بإعادة بقايا رفات رهينة سبق للجيش استرجاعه.
المصدر: AP
نتنياهو: حماس تنتهك الاتفاق
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حركة حماس تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الحركة سلّمت رفاتًا إضافيًا لرهينة كانت القوات الإسرائيلية قد عثرت على جثته في وقت سابق.
إسرائيل توقف جولات حماس الميدانية مع الصليب الأحمر في المناطق الخاضعة لسيطرتها بغزة
قالت هيئة البث الإسرائيلية إن السلطات الإسرائيلية قررت وقف الجولات الميدانية التي كانت تقوم بها حركة حماس برفقة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المناطق الخاضعة لسيطرتها داخل قطاع غزة.
وزراء من اليمين المتطرف يطالبون نتنياهو بالتحرك لـ "تدمير حماس"
طالب وزراء من اليمين المتطرف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتحرك لضمان "تدمير" حركة حماس، بعد أن بدا أن الحركة سلّمت بقايا رفات تعود لرهينة سبق إعادته، وليس جثمانًا لرهينة جديدة، بحسب تقارير عبرية.
وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: "إن حقيقة أن حماس تواصل اللعب ولا تنقل فورًا جميع جثامين شهدائنا، دليل في حد ذاته على أن منظمة الإرهاب لا تزال قائمة". وأضاف: "لم نعد بحاجة إلى "استخلاص ثمن" من حماس على انتهاكاتها.. علينا أن نستخلص وجودها ذاته، وأن ندمّرها بالكامل، مرة واحدة وإلى الأبد". وختم بن غفير مخاطبًا رئيس الوزراء: "كفى ترددًا. أصدر الأمر".
من جهته، وجّه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش رسالة إلى نتنياهو طالب فيها بعقد طارئ لمجلس الوزراء الأمني لمناقشة "ردود قاسية على خروقات حماس"، والمضي قدمًا في إجراءات تهدف إلى "تدمير" الحركة.
وكتب سموتريتش: "في ظل تكرار حماس لانتهاك بنود وقف إطلاق النار والمرحلة الأولى من خطة الرئيس ترامب، وبالنظر إلى غياب التقدم في تفكيك وإزالة تسليح قطاع غزة، أطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الوزاري لمناقشة صياغة حزمة ردود حاسمة، وضمان التمسك بالهدف المركزي للحرب: تدمير حماس وإزالة التهديد الصادر من غزة تجاه مواطني إسرائيل".
وختم الوزير قائلًا: "لا يجوز السماح لحماس بالسخرية من مواطني إسرائيل والتلاعب بمشاعر عائلات الشهداء".
المصدر: AP
حماس تدعو إلى "تصعيد المواجهة" في كل نقاط التماس بعد مقتل ثلاثة في الضفة الغربية
قالت حركة حماس إن مقتل ثلاثة شبان في قرية كفر قود بجنين هو "حرب جديدة تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال في الضفة المحتلة".
وأضافت الحركة في بيان أنها تدعو "الشعب الفلسطيني إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال في كل نقاط التماس"، كما دعت إلى "الوحدة الميدانية والسياسية لمواجهة العدوان".
إذاعة الجيش الإسرائيلي: حماس أعادت بقايا رفات رهينة سبق دفنه في إسرائيل.. ونتنياهو يعقد مشاورات طارئة
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن حركة حماس أعادت، ليل أمس، بقايا رفات رهينة إسرائيلي كانت جثته قد أُعيدت ودفنت في إسرائيل في وقت سابق.
وبحسب موقع "واللا"، يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، مشاورات طارئة لبحث ما وصفه بـ"خرق حماس" لاتفاق إعادة جثث الرهائن.
المصدر: AP
كاتس: أوعزت للجيش باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للقضاء على التهديدات في الضفة الغربية
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "أي محاولة من منظمات إرهابية لإعادة بناء بنيتها التحتية" في الضفة الغربية ستُقابل بـ"رد قاسٍ". وأضاف أن قيادة الجيش تلقت توجيهات باتخاذ "كل الإجراءات اللازمة للقضاء على التهديدات في المنطقة".
وأكد كاتس أن القوات الإسرائيلية ستستمر في التواجد في ما وصفها بـ"مخيمات الإرهابيين" في جنين وطولكرم ونور الشامس بهدف "منع تنفيذ هجمات"، مشدداً على أن "كل من يقدم الدعم أو المأوى للعناصر الإرهابية سيُعامل وفق نموذج مخيم جنين".
מברך את צה"ל, השב"כ והימ"מ על הפעולה המוצלחת שסיכלה איום פיגוע חמור.— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) October 28, 2025
כל ניסיון של ארגוני הטרור לשקם את תשתיות הטרור ביו"ש שסיכלנו והרסנו במחנות הטרור בצפון השומרון ייענה ביד קשה. התקיפה מן האוויר באה לסכל מערה שנחשפה וכהשלמה לפעולה הקרקעית.
הנחיתי את צה"ל לנקוט בכל האמצעים…
مقتل 3 فلسطينيين بـ"عملية أمنية" إسرائيلية في الضفة الغربية
أعلنت السلطات الإسرائيلية، صباح الثلاثاء، أن قوات من الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك ووحدة يمام الخاصة نفذت "عملية أمنية" في قرية كفر قود شمال الضفة الغربية، استهدفت مجموعة قالت إنها شاركت في "نشاطات مسلحة" انطلاقًا من مخيم جنين.
وخلال العملية، رصد قناصة وحدة يمام "خلية مسلحة" داخل كهف وأطلقوا النار باتجاهها، ما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة ثالث. وبعد وقت قصير، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي غارة جوية على الموقع نفسه، ما أسفر عن مقتل المسلح الثالث، وفق بيان الجيش.
حماس تنفي اتهامات إسرائيل بشأن الرهائن
نفى المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم ما تردده إسرائيل بشأن معرفة الحركة بمواقع جثامين الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة، واصفًا هذه الاتهامات بأنها "غير صحيحة".
وأوضح في تصريح لقناة الجزيرة القطرية أن حجم الدمار الناتج عن الحرب جعل عملية الوصول إلى الجثامين معقّدة، مشددًا على "حق سكان غزة في إدخال المعدات اللازمة لانتشال آلاف الضحايا من تحت الأنقاض".
وأكد قاسم التزام الحركة بالمرحلة الأولى من الاتفاق، معربًا عن استعدادها لتسليم جثامين الرهائن الإسرائيليين "في أسرع وقت ممكن". في المقابل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حماس، بحسب مزاعمها، "تعرف مواقع الدفن لكنها لا تسلّم الجثامين حاليًا".