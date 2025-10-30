فيديو - المتحف المصري الكبير يفتح أبوابه بعد عقود.. 50 ألف قطعة أثرية تكشف أسرار حياة الفراعنة

بعد عقدين من الانتظار وتأجيلات متعددة، يفتتح المتحف المصري الكبير أبوابه رسميًا يوم السبت 1 نوفمبر 2025، ليصبح واحدًا من أهم المعالم الثقافية والسياحية في مصر والعالم.

أكبر متحف مخصص لحضارة واحدة

يقع المتحف على مقربة من أهرامات الجيزة الشهيرة، ويعد أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، بتكلفة بلغت 1 مليار دولار، ويضم أكثر من 50,000 قطعة أثرية توثق حياة مصر القديمة، بالمقارنة، يعرض متحف اللوفر في باريس نحو 35 ألف قطعة فقط.

ويعد المشروع أحد المبادرات الكبرى للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي منذ توليه الرئاسة في 2014 شرع في استثمارات ضخمة بالبنية التحتية بهدف دعم الاقتصاد الوطني بعد سنوات من الركود والاضطرابات.

رحلة بناء استمرت عقدين

بدأت أعمال بناء المتحف في 2005، وتوقفت ثلاث سنوات خلال الاضطرابات السياسية بعد ثورة 2011، وتم تأجيل الافتتاح مرات عدة، كان آخرها في يوليو 2025 بسبب النزاعات في الشرق الأوسط.

صممت شركة Heneghan Peng Architects الأيرلندية المبنى بواجهة زجاجية مثلثية مستوحاة من الأهرامات، ويضم بهو المدخل تمثال رامسيس الثاني بارتفاع 36 قدمًا وعمر يزيد عن 3,200 سنة، تم نقله من دوار مزدحم أمام محطة قطار القاهرة الرئيسية.

يؤدي درج ضخم مكون من ستة طوابق، محاط بتماثيل أثرية، إلى المعارض الرئيسية وإطلالة مباشرة على الأهرامات، فيما يربط جسر بين المتحف والأهرامات يتيح للزوار الانتقال سيرًا أو عبر مركبات كهربائية صديقة للبيئة.

مقتنيات الملك توت عنخ آمون

يشمل الافتتاح عرض 5,000 قطعة من مقتنيات الملك توت عنخ آمون، المعروضة لأول مرة بالكامل منذ اكتشاف مقبرته عام 1922 في الأقصر.

من أبرز المعروضات: الأسرة الجنائزية الثلاثية والعربات الست التي جُمعت لأول مرة في مركز الترميم.

العرش الذهبي والتابوت المغطى بالذهب وقناع الدفن المصنوع من الذهب والكوارتز واللازورد والزجاج الملون.

وأشار زاهي حواس، عالم الآثار ووزير الآثار السابق: "سبب أهمية هذا المتحف وانتظار الجميع له؟ بسبب توت عنخ آمون."

قال جيلان محمد، رئيس مختبر ترميم الأخشاب: "وصلت كل القطع إلى المتحف بنسبة أمان 100%، بعد أن قمنا بالترميم الأولي للقطع الضعيفة أو المعرضة للسقوط لضمان وصولها سليمة."

ويضم المتحف أيضًا القارب الشمسي للملك خوفو، الذي يبلغ طوله 43 مترًا ويعود عمره إلى 4,600 سنة، ونُقل إلى المتحف في 2021 عبر مركبة كهربائية مستوردة من بلجيكا.

تعزيز السياحة والاقتصاد

يتوقع المسؤولون استقبال بين 15,000 و20,000 زائر يوميًا، وفقًا لحسن علام، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة، الجهة المشرفة على إدارة المتحف.

وأشار وليد البطوطي، مستشار سابق لوزارة السياحة: "افتتاح المتحف الكبير سيخلق فرص عمل جديدة، ويضخ العملة الأجنبية في الاقتصاد المصري من كل تعاملات الزوار اليومية."

تم تطوير محيط المتحف بالكامل، مع تعبيد الطرق، وإنشاء محطة مترو، وافتتاح مطار أبو الهول الدولي على بعد 40 دقيقة من المتحف، لتسهيل وصول الزوار والمستثمرين.