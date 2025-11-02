انهيار أرضي غرب كينيا يقتل 21 شخصًا على الأقل ويدمّر أكثر من ألف منزل

لقي ما لا يقل عن 21 شخصًا مصرعهم ولا يزال أكثر من 30 آخرين في عداد المفقودين بعد أن ضرب انهيار أرضي غربي كينيا يوم السبت.

وقد هطلت أمطار غزيرة على المنطقة لأيام عدّة خلال موسم الأمطار. دُمر أكثر من 1,000 منزل بسبب الانهيار الطيني في منطقة شيسونجوتش الجبلية الواقعة في مقاطعة إلجيو ماراكويت غرب البلاد.

وقد قطعت عدة طرق وأجلت مروحيات 30 ناجياً أصيبوا بجروح خطيرة إلى مستشفى في مدينة إلدوريت القريبة من مكان الحادث

يقول السكان المحليون إنهم سمعوا دوّيا كبيرا وتدافعوا لمغادرة منازلهم من شدة الهلع وذهبوا في اتجاهات مختلفة.

واستمرت جهود الإنقاذ حتى يوم السبت رغم استمرار هطول الأمطار الغزيرة فيما تعكف فرق الطوارئ على البحث عن مفقودين بين حطام المنازل المنهارة.

منطقة تشيسونجوتش الجبلية معرضة للانهيارات الأرضية التي سبق وأن خلفت عشرات القتلى في حوادث منفصلة في عامي 2010 و2012. كما جرفت الفيضانات الهائلة مركزاً تجارياً في عام 2020.

وقال وزير الداخلية في البلاد كيبشومبا موركومن إن الحكومة تعمل على إيجاد مكان لإيواء المتضررين من الكارثة.