مصرع خمسة متسلّقين ألمان في انهيار جليدي شمالي إيطاليا

لقي خمسة متسلّقين ألمان حتفهم إثر انهيار جليدي مفاجئ وقع يوم السبت في منطقة جبال الألب شمالي إيطاليا، أثناء محاولتهم تسلّق قمة تشِما فيرتانا (Cima Vertana) في سلسلة جبال أورتلس (Ortles) على ارتفاع يفوق 3500 متر.

وقالت فرق الإنقاذ الإيطالية إن الحادث وقع نحو الساعة الرابعة بعد الظهر، فيما لا تزال الأسباب التي دفعت المتسلّقين إلى مواصلة الصعود في وقت متأخر من اليوم غير معروفة.

وأوضحت أن الانهيار الجليدي جرف المتسلّقين إلى أسفل الممر الجبلي، حيث تم العثور على جثث ثلاثة منهم رجلين وامرأة يوم السبت، قبل أن يُعثر صباح الأحد على جثتي رجل وابنته البالغة من العمر 17 عاماً.

وأكد المتحدث باسم فرق الإنقاذ الجبلية فيديريكو كاتانيا أن "الضحايا انجرفوا إلى الجزء السفلي من الوادي"، مضيفاً أن "فرق الإنقاذ عادت إلى القاعدة بسبب تدهور الأحوال الجوية في المناطق الجبلية المرتفعة".

وأفادت السلطات بأن المتسلّقين كانوا ضمن ثلاث مجموعات مستقلة، وقد نجا رجلان من الحادث وتم نقلهما بمروحية إلى مستشفى في مدينة بولتسانو لتلقي العلاج.

وتعدّ منطقة جنوب تيرول (South Tyrol) وجهة مفضّلة لعشاق التسلق والسياح القادمين من ألمانيا، وتضم أعلى قمة في المنطقة وهي أورتلس التي يبلغ ارتفاعها 3905 أمتار.

وتتكرر حوادث الانهيارات الجليدية في جبال الألب الإيطالية، حيث تُسجّل البلاد أحد أعلى معدلات الوفيات في أوروبا خلال العقد الأخير. وغالباً ما يكون الضحايا من المتسلّقين أو ممارسي التزلج خارج المسارات المحددة.

ويشير خبراء إلى أن عدد الحوادث ازداد في السنوات الأخيرة، ربما بسبب تزايد الإقبال على المناطق الجبلية الوعرة مباشرة بعد تساقط الثلوج حديثاً، وهو ما يرفع من احتمالات وقوع الانهيارات الجليدية المفاجئة.