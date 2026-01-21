لماذا ارتدى ماكرون نظّارات شمسية داخل قاعة دافوس؟

مع أن خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة دافوس يوم الثلاثاء كان مثيرًا للاهتمام، خاصة وأنه اتسم بنبرة تصعيدية تجاه الولايات المتحدة على خلفية النزاع حول غرينلاند، إلا أنه لم يكن الموضوع الوحيد الذي لفت الانتباه.

فقد حصلت نظّارات الرئيس الفرنسي، التي اختار ارتداءها في قاعة مغلقة، على تغطية إعلامية واسعة، وأثارت تساؤلات حول أسباب إطلالته التي وجدها البعض "غريبة" أو حتى "متباهية".

وعلى الرغم من أن ماكرون لم يوضح سبب ارتداء نظارات شمسية عاكسة باللون الأزرق خلال خطابه، فقد نسبت تقارير فرنسية ذلك إلى حالة طبية مستمرة يعاني منها الرئيس. ففي الأسبوع الماضي، ظهر الزعيم الفرنسي خلال فعالية عسكرية في جنوب البلاد بعينٍ محمرّة.

وعند مخاطبته القوات، حاول التقليل من شأن حالته وقال إنها "حميدة تمامًا" و"غير مهمة إطلاقًا"، مضيفًا: "أرجو المعذرة عن المظهر غير الجمالي لعيناي".

كما مازح ماكرون الجمهور، مشيرًا إلى عينيه باسم "l'oeil du tigre" أو "عين النمر"، وهي أغنية شهيرة لفرقة الروك Survivor. وتابع: "لمن يفهم الإشارة، فهي علامة على العزيمة".

وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن ماكرون يعاني من نزيف تحت الملتحمة، وهو عبارة عن وعاء دموي مكسور في العين.

ومع أن هذه الحالة غير ضارة، ولا تسبب الألم، ولا تؤثر على الرؤية، كما أنها لا تسبب ضررًا دائمًا للعين، إلا أنها تظهر بشكل واضح، ويبدو أن الرئيس أراد إخفاء ذلك.

وقد تحدث هذه الحالة عند العطس أو السعال بشدة، أو عند لمس العين أو فركها. ويكون الأشخاص المصابون بالسكري أو ارتفاع ضغط الدم أكثر عرضة للإصابة بها.

مع ذلك، انتقد البعض اختيار ماكرون للنظارات واعتبروه "kéké"، أي متباهي، فيما اتهمه آخرون بأنه يقلد الممثل الهوليوودي توم كروز في فيلم "Top Gun" عام 1986، الذي جعل ارتداء نظارات الطيارين موضة، وذهب البعض إلى أبعد من ذلك، وعلقوا بالقول: "ماكرون يرتدي نظارات لأن مستقبل أوروبا مشرق جدًا".