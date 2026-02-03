قصف روسي جديد يهز كييف.. زيلينسكي وأمين عام الناتو يشككان في جدية موسكو للتوصل إلى تسوية

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا، الثلاثاء بتغليب الهجمات على الدبلوماسية، عقب استهداف صواريخ روسية العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق أخرى من البلاد فجر اليوم الثلاثاء.

وقال زيلنسكي في تغريدة على منصة "إكس": "مرة أخرى، جرى هجوم موجّه بشكل خاص ضد منشآت الطاقة، إذ استخدمت روسيا عددًا كبيرًا من الصواريخ الباليستية إلى جانب أنواع أخرى من الصواريخ، بلغ مجموعها أكثر من 70 صاروخًا، إضافة إلى 450 طائرة مسيّرة هجومية".

وأوضح أن الضربات طالت منطقتي سومي وخاركيف، ومنطقة كييف والعاصمة، وكذلك مناطق دنيبرو وأوديسا وفينيتسيا.

وشدد الرئيس الأوكراني على أنه "في هذه اللحظة، تختار موسكو الإرهاب والتصعيد، ولذلك فإن أقصى درجات الضغط مطلوبة".

واعتبر أن "استغلال أبرد أيام الشتاء لترهيب الناس أهم بالنسبة لروسيا من اللجوء إلى الدبلوماسية"، مضيفا أن "هذا يوضح بجلاء ما نحتاجه من شركائنا وما يمكن أن يساعد فعلاً".

وشدد على أن "التسليم في الوقت المناسب للصواريخ الخاصة بأنظمة الدفاع الجوي وحماية الحياة الطبيعية للناس هما أولويتنا. ومن دون الضغط على روسيا، لن تكون هناك نهاية لهذه الحرب".

من جهته، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته أثناء زيارة إلى كييف الثلاثاء بأن الضربات التي نفذتها روسيا خلال الليل لا تدل على أن موسكو جديّة بشأن السلام، في وقت تضغط الولايات المتحدة لوقف القتال.

وقال روته في خطاب أمام البرلمان الأوكراني إن "الهجمات الروسية كتلك التي وقعت الليلة الماضية لا تدل على الجدية بشأن السلام".

وفي وقت سابق، أفادت الإدارة العسكرية في العاصمة كييف بوقوع أضرار في مناطق عدة إثر الهجوم الروسي الذي وصفته بالواسع، بينما قام الجيش الأوكراني بتفعيل دفاعاته في سماء المدينة، ودعا عمدة العاصمة السكان إلى البقاء في الملاجئ.

وكتب رئيس الإدارة العسكرية للمدينة تيمور تكاتشينكو -على منصة تليغرام- أن عدة مبان سكنية ومؤسسة تعليمية ومبنى تجاريا تعرضت لأضرار في أحياء شرق نهر دنيبرو.

من جهته، قال ‌رئيس بلدية خاركيف إيهور تيريخوف إن ⁠صواريخ روسية وطائرات مسيرة تهاجم المدينة الواقعة في شمال شرقي أوكرانيا.

وفي السياق، أعلن وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها أن هجمات روسيا الليلة الماضية استهدفت بشكل رئيس محطات الطاقة، ما تسبب في حرمان 1100 مبنى من التدفئة.

من جانبه، قال وزير الطاقة الأوكراني دينيس شميهال إن روسيا شنت هجوما واسعا على كييف ومدن أخرى باستخدام 450 مسيرة وأكثر من 60 صاروخا.

بدوره، كتب وزير الترميم أوليكسي كوليبا عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "نتيجة للغارات على كييف، انقطعت التدفئة عن أكثر من 1100 منزل"، معتبرا أن روسيا استهدفت "المنازل والتدفئة والمقومات المعيشية الأساسية للمدنيين" في جميع أنحاء البلاد.

تراجع قصف منشآت الطاقة

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي إن عدد الهجمات الروسية على منشآت الطاقة في بلاده قد تراجع، وأوضح أن روسيا لم تشن أي هجمات صاروخية أو بطائرات مسيرة على البنية التحتية للطاقة في ⁠أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال إن توقف الضربات على البنية التحتية للطاقة يؤكد أن جهود الولايات المتحدة الرامية إلى مواصلة المفاوضات لإنهاء الحرب تؤتي ثمارها.

وأضاف: "هذا دليل على أنه عندما تمتلك الولايات المتحدة الدافع الحقيقي لتغيير الوضع فإنه يمكن أن يتغير بالفعل".

وكان ترامب قد قال الأسبوع الماضي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق، بناء على طلبه، على تعليق الهجمات على منشآت الطاقة في أوكرانيا.

لكن زيلينسكي أشار إلى أن القوات ⁠الروسية واصلت قصف المواقع والإمدادات اللوجستية الأوكرانية، ملحقة أضرارا بخطوط نقل الطاقة ومواقع أخرى في أجزاء من منطقتي دنيبروبيتروفسك وزابوريجيا جنوب شرقي البلاد.

"أخبار جيدة"

سياسيا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ⁠الإدارة الأمريكية ربما ​ستعلن عن بعض الأخبار الطيبة قريبا بشأن مساعيها لإنهاء الحرب المستمرة ⁠منذ قرابة 4 سنوات.

وقال ترامب ​للصحفيين ‌في البيت الأبيض: "أعتقد أننا نحقق تقدما جيدا مع ‌أوكرانيا وروسيا. هذه ‌هي المرة الأولى ⁠التي أقول فيها ذلك، أعتقد أننا ربما سنحصل ‌على بعض الأخبار الطيبة".

وفي السياق، أعلن زيلينسكي إجراء مشاورات ثنائية إضافية مع الولايات المتحدة حول الضمانات الأمنية قبل المحادثات المرتقبة في أبو ظبي بشأن إنهاء الحرب.

وأكد أن من المهم مواصلة الضغط على موسكو من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي.

وقال زيلينسكي بعد اجتماعه مع فريق التفاوض قبل الجولة الجديدة من محادثات السلام مع مسؤولين روس وأمريكيين المقرر عقدها هذا الأسبوع في أبوظبي "تساعد تدابير تخفيف التوتر... في بناء ثقة الشعب في عملية التفاوض ونتائجها المحتملة. يجب إنهاء الحرب".

وهذه أول مفاوضات مباشرة معلنة ستعقد بين موسكو وكييف بشأن الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب التي بدأت في فبراير/شباط 2022.

إعادة تأهيل منظومة الطاقة

تجد أوكرانيا نفسها أمام تحديات كبيرة في إعادة تأهيل منظومة الطاقة المتضررة وإعادة التيار الكهربائي والتدفئة للسكان، عقب سلسلة هجمات روسية واسعة شهدها الشهر الجاري، فيما زادت موجة البرد القارس من تعقيد عمليات الإصلاح.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الخاصة الأوكرانية "دي.تي.إي.كيه"، مكسيم تيمشينكو، في تصريحات لرويترز، إن البلاد تقترب من مرحلة بالغة الحساسية، مشيراً إلى الحاجة إلى وقت إضافي لتعويض الخسائر التي لحقت بالبنية التحتية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأكد تيمشينكو أن الالتزام بوقف إطلاق النار الذي يستهدف منشآت الطاقة يمثل عاملاً حاسماً لتحقيق تعافٍ جزئي وتفادي تداعيات خطيرة قد تنجم عن استمرار انقطاع الكهرباء.