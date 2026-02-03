قال رئيس باراغواي سانتياغو بينيا في حديث لـ"يورونيوز" إن اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول تجمع "ميركوسور" ينبغي أن تدخل حيز التنفيذ من دون تأخير، محذرا من أن إرجاء تنفيذها سيكون "خطأ" في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية. وتم توقيع اتفاق التجارة الحرة الشهر الماضي بين الاتحاد الأوروبي ودول "ميركوسور" الأعضاء البرازيل والأرجنتين وباراغواي والأوروغواي، لكن المصادقة الكاملة عليه من جانب الاتحاد الأوروبي جُمّدت بعد أن أحال نواب في البرلمان الأوروبي الاتفاقية إلى محكمة العدل في لوكسمبورغ.

وأوضح بينيا، في برنامج المقابلات الرئيسي على "يورونيوز" "ذا يوروب كونفرسيشن"، أن حكومته أحالت الاتفاق الأسبوع الماضي إلى كونغرس الأمة في باراغواي، قائلا: "نعتقد أن لدى الاتحاد الأوروبي الأدوات القانونية التي تتيح له تطبيقه بشكل مؤقت، ونحن نعمل لجعل ذلك واقعا ونريد لباراغواي أن تكون أول دولة تطبّقه". وتتولى البلاد حاليا الرئاسة الدورية المؤقتة لتجمع "ميركوسور". ورغم خضوع الاتفاق لمراجعة قضائية، تحتفظ المفوضية الأوروبية بصلاحية تطبيقه بصورة مؤقتة بمجرد أن تستكمل دولة واحدة أو أكثر من دول "ميركوسور" إجراءات التصديق الوطنية، في وقت تدفع فيه ألمانيا وإسبانيا والبرتغال ودول الشمال الأوروبي باتجاه الانتقال إلى المرحلة التالية، بينما تؤكد المفوضية حتى الآن أنها لم تتخذ قرارا بعد.

معارضة نابعة من الجهل

من شأن الاتفاق إنشاء منطقة تجارة حرة واسعة بين الاتحاد الأوروبي وأميركا اللاتينية، مع خفض كبير للتعريفات الجمركية على السلع والخدمات، غير أن المقاومة في أوروبا ما زالت قوية، إذ يحذر مزارعون وعدة عواصم، تتقدمها باريس، من منافسة "غير عادلة" لواردات "ميركوسور". ويرى بينيا أن هذه المعارضة الأوروبية "نابعة من الجهل" ومن صورة نمطية متقادمة عن أميركا اللاتينية، قائلا: "لقد تغيّرت دولنا بشكل هائل، وتطوّرت، ونما رأس المال البشري. على أوروبا أن تعيد اكتشاف أميركا اللاتينية".

وفي المقابلة، حذّر بينيا من أن رفض الاتفاق سيشكّل "خطأ استراتيجيا"، إذ لم يعد في وسع أوروبا الاعتماد على الولايات المتحدة كشريكها التجاري الافتراضي بسبب سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب غير المتوقعة.