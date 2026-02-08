تصعيد عسكري قرب إيران: بريطانيا تنشر طائرات حربية متطورة في قبرص

تعزز بريطانيا وجودها العسكري في قبرص عبر نقل ست طائرات مقاتلة من طراز F-35B إلى قاعدتها في أكروتيري، وفق ما أوردته صحيفة "التايمز" البريطانية.

ويأتي هذا التحرك في ظل مخاوف من احتمال تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، إذ تُعد قاعدة أكروتيري مركزاً استراتيجياً رئيسياً لإسقاط القوة في شرق البحر الأبيض المتوسط، وتستضيف مقاتلات تايفون، كما تُستخدم في تنفيذ عمليات جوية في العراق وسوريا ضمن حملة "شادر" ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)

وبحسب التقرير، فإن نشر مقاتلات F-35B يعزز قدرة القاعدة على الاستجابة السريعة، ويوفر غطاءً إضافياً للمصالح والأراضي البريطانية في المنطقة في حال تدهور الوضع الأمني.

كما ستعمل الطائرات الجديدة بالتزامن مع مقاتلات "تايفون"، بما يرفع مستوى الجاهزية والمرونة العملياتية للقوات البريطانية.

ويتزامن نشر الطائرات في قبرص مع اختتام جولة من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في سلطنة عمان، بعد أسابيع من تصاعد الخطاب السياسي والمخاوف من مواجهة عسكرية محتملة.

وكانت المحادثات قد تركزت على البرنامج النووي الإيراني، إلا أنها شملت أيضاً ملفات أخرى، من بينها برنامج الصواريخ الباليستية ودعم الجماعات المسلحة الإقليمية وكيفية "معاملة" المتظاهرين الإيرانيين، وفق تصريحات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

وتسلط الخطوة البريطانية الضوء على الأهمية الاستراتيجية لقبرص بالنسبة للأمن والاستقرار في شرق المتوسط، في وقت تسعى فيه لندن إلى احتواء التصعيد عبر قنواتها الدبلوماسية، دون الانخراط المباشر في أي عمليات عسكرية.