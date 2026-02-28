"النصر على الجمهورية الإسلامية يقترب".. نجل الشاه المخلوع: الغارات الإسرائيلية الأمريكية تدخل إنساني

أعلن نجل شاه إيران المخلوع رضا بهلوي، والذي يعيش في المنفى، أن "النصر النهائي" على الجمهورية الإسلامية بات وشيكاً، وذلك في بيان له نشره صباح السبت عقب بدء عمليات عسكرية أمريكية وإسرائيلية واسعة النطاق ضد طهران.

ووصف بهلوي هذه الغارات بأنها "تدخل إنساني" موجه حصراً ضد جهاز القمع التابع للنظام، وليس ضد الشعب الإيراني أو البلد.

وجاءت تصريحات ولي العهد السابق بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن هجمات نوعية تهدف إلى القضاء على التهديدات النووية والصاروخية الإيرانية، في خطوة وصفت بأنها ذروة تصعيد إقليمي متنامٍ أعاد رسم خريطة التوتر في المنطقة.

بهلوي: المساعدة الأمريكية حانت والنهاية تقترب

وفي رسالة مصورة نشرها عبر منصة "إكس" وقنوات التواصل الاجتماعي، وجه بهلوي خطاباً مباشراً للمواطنين قائلاً: "إن لحظات مصيرية تنتظرنا".

وأكد أن "المساعدة التي وعد بها رئيس الولايات المتحدة شعب إيران الشجاع قد حانت الآن"، مشدداً على أن الهدف هو "الجمهورية الإسلامية وجهاز قمعها وآلة القتل التابعة لها، وليس البلد ولا الشعب الإيراني العظيم".

وحذر بهلوي من أن وصول هذه الدعم الخارجي لا يعني أن المعركة ستنتهي دون مشاركة شعبية، قائلاً: "غير أن وصول هذه المساعدة لا يعني أن النصر النهائي سيُحقق دوننا؛ فنحن، شعب إيران، من سينهي المهمة في هذه المعركة الأخيرة". ودعا المواطنين إلى الاستعداد الفوري، مضيفاً: "لقد اقترب وقت العودة إلى الشوارع".

نداء للقوات الأمنية: لا تغرقوا مع سفينة خامنئي

وتطرق البيان إلى رسالة محددة وجهها بهلوي لقوات البلاد العسكرية والشرطية والأمنية في ظل ما وصفه بـ"انهيار الجمهورية الإسلامية".

وقال: "أنتم أقسمتم على حماية إيران وشعب إيران، لا على حماية الجمهورية الإسلامية وجلاديها". وحذر القوات من أن واجباتهم هي الدفاع عن الشعب وليس عن "نظام استولى على مواطنينا عبر القمع والجريمة"، داعياً إياهم للانضمام إلى الشعب لضمان انتقال سلس وآمن، ومهدداً بأن من يخالف ذلك "سيغرق مع السفينة المحطمة لخامنئي ونظامه".

وفي سياق متصل، طلب بهلوي من الرئيس ترامب بذل "أقصى درجات الحذر لحماية أرواح المدنيين"، مؤكداً أن "شعب إيران هو حليفكم الطبيعي وحليف العالم الحر، ولن ينسى مساعدتكم في أصعب مراحل التاريخ الإيراني المعاصر"، مشيراً إلى صمود الشعب رغم القمع لمدة تقارب شهرين بحسب تعبيره.

تعليمات للمواطنين وخطة اتصال بديلة

ووجه ولي العهد السابق تعليمات واضحة للمواطنين الإيرانيين خلال الساعات والأيام الحساسة، داعياً إياهم حالياً إلى "البقاء في منازلهم والحفاظ على هدوئهم وأمنهم". وشدد على ضرورة اليقظة والاستعداد للعودة إلى الشوارع في الوقت المناسب الذي سيبلغهم به بدقة لاتخاذ الإجراء النهائي.

وأوضح بهلوي آليات التواصل المستقبلية، قائلاً: "تابعوا رسالاتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية".

وتعهد بأنه في حال حدوث أي تعطيل للإنترنت أو للبث الفضائي، سيتواصل مع الشعب "عبر الموجات الإذاعية"، مختتماً رسالته بتأكيد قرب النصر النهائي ورغبته في أن يكون بين الإيرانيين "في أسرع وقت ممكن لنستعيد إيران معًا ونعيد بنائها".

ترامب: عمليات واسعة للقضاء على التهديد الوشيك

على الجانب الآخر، كان قد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل رسمي يوم السبت أن الولايات المتحدة بدأت عمليات قتالية واسعة النطاق ضد طهران.

وفي خطاب مصور نشره على منصته "تروث سوشيال"، قال ترامب: "بدأنا عمليات قتالية واسعة النطاق في إيران"، مبرراً الخطوة بأنها تهدف إلى "الدفاع عن الشعب الأمريكي من خلال القضاء على التهديدات الوشيكة الصادرة عن النظام الإيراني".

وحذر ترامب من محاولات إيران إعادة بناء برنامجها النووي وتطوير صواريخ بعيدة المدى تهدد الولايات المتحدة وحلفاءها في أوروبا ودول أخرى، قائلاً: "تخيلوا مدى جرأة النظام الإيراني لو امتلك فعلاً أسلحة نووية كوسيلة لإيصال رسالته".

وأكد أن بلاده ستضمن عدم قدرة "الجماعات الإرهابية التابعة لإيران" على زعزعة استقرار المنطقة والعالم أو مهاجمة القوات الأمريكية.

ووصف الرئيس الأمريكي النظام الإيراني بأنه "مجموعة من الأشخاص المتوحشة الفظيعة"، مشيراً إلى أن "أنشطتهم التهديدية" تعرض للخطر واشنطن وقواتها وقواعدها في الخارج بالإضافة إلى حلفائها.

وأضاف ترامب: "على مدار 47 عاماً، ظل النظام الإيراني يردد شعارات مثل 'الموت لأمريكا'، وشن حملات دموية متعددة من سفك الدماء والقتل الجماعي، مستهدفاً الولايات المتحدة وقواتها والأبرياء في عدة دول".

وشدد ترامب على أن إيران أرادت فقط "ممارسة الشر" ورفضت التخلي عن طموحاتها النووية لعقود، محاولة مواصلة تطوير صواريخ بعيدة المدى قد تصل قريباً إلى الأراضي الأمريكية.

تفاصيل العملية وتدمير الصناعة الصاروخية

واستعرض ترامب تفاصيل العملية العسكرية المعلنة، مؤكداً: "سندمر صواريخ إيران وسنقضي على صناعتها الصاروخية تماماً وسنمحو تلك الصناعة بالكامل".

وتوعد بأن النظام الإيراني "سيتعلم قريباً أنه لا ينبغي لأحد أن يتحدى قوة وبأس القوات المسلحة الأميركية"، مضيقاً: "لا يوجد جيش على وجه الأرض يقترب حتى من قوة أو براعة أو تطور الجيش الأمريكي".

يشار إلى أن خطاب ترامب جاء بعد نحو ساعة ونصف من إعلان إسرائيل شن هجوم وصفته بـ"الوقائي" على أهداف في إيران، في خطوة اعتبرت جزءاً من سلسلة التصعيد الإقليمي الذي بلغ ذروته مع دخول القوى العظمى مباشرة على خط المواجهة العسكرية.