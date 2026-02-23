ترامب يتهم المحكمة العليا بالانحياز للصين ويتوعد دول العالم برسوم أعلى إذا لجأت إلى "ألاعيب"

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، بفرض رسوم جمركية "أعلى بكثير" على الدول التي قد تحاول استغلال قرار المحكمة العليا الأخير، في تصعيد جديد لموقفه إثر نكسة قضائية منيت بها إدارته.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أنها ستوقف تحصيل الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة العليا الذي وصفه الرئيس البالغ 79 عاماً بأنه "سخيف" و"معيب" و"مُريع".

اتهامات للمحكمة بالانحياز للصين

وفي منشور على منصته "تروث سوشال"، وجه ترامب انتقادات لاذعة للمحكمة قائلاً: "الخطوة التالية هي أن يُصدر قضاة المحكمة العليا قراراً لصالح الصين ودول أخرى"، معتبراً أن القرار "كان سخيفاً وغبياً وأثار انقساماً حاداً على المستوى الدولي".

وأضاف مستهزئاً: "لقد منحتني المحكمة العليا (سأستخدم الأحرف الصغيرة للحظة، من باب عدم الاحترام!) سلطة ونفوذاً أكبر"، ومتّماً في الوقت ذاته أن "محكمتنا العليا غير الكفؤة أحسنت صنعاً لصالح من لا يستحقون، وعليها أن تخجل من نفسها"، متجنباً بذلك -وفق ما ورد في النص الأصلي- القضاة الثلاثة المحافظين في المحكمة العليا الذين لم يصوّتوا لصالح إبطال تعريفاته الجمركية.

ترامب يحذر دول العالم من أي "ألاعيب"

وكرر تهديداته للدول التي قد تحاول الالتفاف على القرار، محذراً من أن "أي دولة قد تقوم بألاعيب إثر قرار المحكمة العليا السخيف، خصوصاً تلك التي استغلت الولايات المتحدة لسنوات أو حتى لعقود، ستواجه رسوماً جمركية أعلى بكثير وأسوأ من أي رسوم وافقت عليها أخيراً".

وأكد الرئيس الأمريكي أنه رغم القرار القضائي، لا يزال يمتلك أدوات ضغط، قائلاً: "يمكنني استخدام التراخيص لأقوم بأمور فظيعة بالكامل بحق الدول الأجنبية، لا سيما تلك التي تنهبنا منذ عقود".

واختتم ترامب هجومه على القضاء بعبارة: "دعوا محكمتنا العليا تستمر في إصدار قرارات سيئة ومُضرة بمستقبل أمتنا. لديّ عملٌ عليّ القيام به".

تفاصيل الحكم القضائي والنظام الجديد

وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أصدرت يوم الجمعة قراراً رفضت فيه الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب على سلع مستوردة بموجب قانون صمم للاستخدام في حالات الطوارئ الوطنية.

وأوضحت المحكمة أن القوانين التي استند إليها البيت الأبيض لا تمنح الرئيس سلطة واسعة لفرض ضرائب دون موافقة واضحة من الكونغرس.

ورداً على ذلك، أعلن ترامب يوم السبت استبدال الرسوم السابقة بتعريفة موحدة بنسبة 10%، ليعود ويرفعها إلى 15% في اليوم التالي مباشرة، مستخدماً سقف الصلاحيات المتاحة له.

ومن المقرر أن يدخل النظام الجديد حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، لكن صلاحيته تمتد 150 يوماً فقط ما لم يوافق الكونغرس على تمديدها.

ووفقاً لوكالة الجمارك وحماية الحدود، فإن تحصيل الرسوم الجمركية المفروضة بموجب قانون الطوارئ سيتوقف عند الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (05:01 بتوقيت غرينتش) يوم الثلاثاء.

من جهته، دافع الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير عن الخطوة الجديدة، مشيراً إلى أن الإدارة ستواصل فتح التحقيقات في الممارسات التجارية غير العادلة تمهيداً لفرض رسوم إضافية عند اللزوم.

وأضاف أن رفع النسبة من 10% إلى 15% جاء لأن "الظرف يستدعي استخدام كامل الصلاحيات".

وتأتي هذه التطورات في وقت تشكل فيه الرسوم الجمركية عنصراً أساسياً في الحرب التجارية التي شنها ترامب خلال ولايته الثانية، والتي أدت إلى تنفير الشركاء التجاريين وإثارة ضبابية اقتصادية عالمية، خاصة مع توقعات بأن تدر هذه الرسوم عائدات بتريليونات الدولارات على مدى العقد المقبل.