إصابة نجل سموتريتش بنيران حزب الله عند الحدود اللبنانية.. وتحذير لسكان شمال إسرائيل

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي وموقع "واللا" أن نجل وزير المالية وجنود آخرين أُصيبوا خلال نشاط عسكري على الحدود مع لبنان.

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كما أعلن الحزب اليميني المتطرف "الصهيونية الدينية" إصابة نجل سموتريتش بجروح طفيفة خلال عملية عسكرية على الحدود اللبنانية، وهو ما أكده أيضاً المحلل العسكري للقناة 15 العبرية يوسي يهوشع.

وكان موقع "واللا" قد أفاد، نقلاً عن مصادر عسكرية إسرائيلية، بوقوع تبادل لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في جنوب لبنان، تخلله سماع دوي انفجارات في المنطقة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عدد من الجنود الإسرائيليين أُصيبوا عند الحدود مع لبنان.

دبابة إسرائيلية في شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان، الجمعة 6 مارس 2026. AP Photo

من جهته، أعلن حزب الله، منذ فجر الجمعة، تنفيذ سلسلة هجمات استهدفت مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي. وقال الحزب إنه شن هجوماً بصليات صاروخية وقذائف مدفعية على مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي في وادي العصافير وتلة الحمامص في مدينة الخيام، وبوابة كفركلا، وموقع في بلدة مركبا داخل الأراضي اللبنانية، وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية.

كما أعلن الحزب تنفيذ هجوم على مستوطنة سعسع بصلية صاروخية، واستهداف ثكنة زرعيت بصلية صاروخية، إضافة إلى ضرب موقع بلاط في جنوب لبنان بسرب من المسيّرات الانقضاضية. وأعلن كذلك شن هجوم بصليات صاروخية وقذائف مدفعية على مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي في المطلة والمنارة والمرج وهضبة العجل وثكنة يفتاح.

في السياق، حذر حزب الله سكان شمال إسرائيل بالإخلاء مسافة 5 كيلومترات من الحدود، وفق بيان له أرسل باللغة العبرية عبر منصة "تلغرام".

غارات إسرائيلية مكثفة

في موازاة التطورات الميدانية على الحدود، يشنّ الجيش الإسرائيلي منذ ليل أمس وحتى فجر اليوم 11 غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، في ليلة وُصفت بأنها الأعنف منذ عودة الحرب الإسرائيلية على لبنان، وقد استمرت الضربات مستهدفة الضاحية والبقاع وجنوب لبنان حتى الساعة.

وفي مدينة صيدا جنوبي لبنان، أسفرت غارة إسرائيلية استهدفت مبنى "المقاصد" عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة سبعة آخرين، وفق ما أفادت به وزارة الصحة اللبنانية. وقد طالت الغارة الطبقة ما قبل الأخيرة من المبنى الواقع على شارع رئيسي مكتظ، من دون أي إنذار مسبق، ما أدى إلى دمار واسع في المكان.

غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت. AP Photo

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أنه شن 26 موجة من الضربات الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ اندلاع الحرب، زاعمًا أن الأهداف شملت مراكز قيادة قال إنها تابعة لجماعة حزب الله ومخازن أسلحة.

وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية بأن حصيلة الضحايا جراء الاعتداءات الإسرائيلية منذ فجر الاثنين وحتى مساء الخميس ارتفعت إلى 123 قتيلاً و683 جريحاً.

نزوح واسع وتحذيرات أممية

تسببت إنذارات إسرائيلية غير مسبوقة صدرت أمس لإخلاء أحياء سكنية كاملة في الضاحية الجنوبية لبيروت بحركة نزوح جماعي رافقها هلع واسع بين السكان، ما أدى إلى إخلاء شبه كامل لبعض المناطق.

وقد دعا المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي سكان الضاحية الجنوبية إلى الانتقال نحو الشرق والشمال، ناشراً خريطة تُظهر أربعة أحياء كبيرة في العاصمة طلب من السكان مغادرتها، من بينها مناطق قريبة من مطار بيروت. وحذر رئيس الوزراء نواف سلام من "كارثة إنسانية" قد تتسبب بها موجة النزوح.

وفي هذا السياق،، قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامدساني إن "الأثر المدمر لهذا النزاع المتجدد بات جلياً أمام أعيننا، إذ يدفع المدنيون ثمناً باهظاً". وأضافت "نحث الأطراف على التراجع عن شفير تصعيد خطير لهذا النزاع في لبنان".

وحذرت شامدساني من أن "عمليات التوغل البرية العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، وأوامر الإخلاء الشاملة لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت ومنطقة البقاع والمنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، وغاراتها الجوية المتواصلة على مناطق مختلفة من البلاد، تزيد من معاناة السكان المدنيين المنهكين أصلاً".

وأضافت أن تلك "الإنذارات وأوامر الإخلاء لجنوب لبنان شملت، وفق تقارير، أكثر من مئة بلدة وقرية يقطنها عشرات آلاف السكان، وتهدد بالتأثير على أعداد أكبر بكثير". وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي طلب أيضاً إخلاء نحو كامل الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أثار الخوف والذعر بين السكان، وكذلك في منطقة البقاع شرق لبنان.

وحذرت شامدساني من أن "مئات الآلاف قد تضرروا الآن من أوامر الإخلاء الإسرائيلية هذه"، مشيرة إلى أنها قد ترقى إلى مستوى "التهجير القسري المحظور" بموجب القانون الدولي. وقالت "يجب إجراء تحقيقات فورية وشاملة، ولا سيما لتحديد ما إذا كانت هذه الهجمات قد احترمت مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات".

ودعت إلى "خفض التصعيد بشكل عاجل" والامتثال لقرارات مجلس الأمن واتفاقيات وقف إطلاق النار، مؤكدة أنه "يجب احترام سيادة لبنان والحقوق الانسانية لشعبه".