البيت الأبيض يروج لـ"العدالة على الطريقة الأميركية" ضد إيران بفيديو هوليوودي

أثار مقطع فيديو قصير نشره البيت الأبيض على منصة "إكس" موجة واسعة من السخرية والانتقادات على الإنترنت، بعدما قدم رسالة سياسية بطابع هوليوودي يعد بـ"العدالة على الطريقة الأميركية" ضد إيران، مستخدماً لقطات من أفلام ومسلسلات شهيرة وشخصيات سينمائية متنوعة، بينها بطل خارق ومحام فاسد وتاجر مخدرات ومقاتل من أجل الحرية يتحدى جيشاً أجنبياً غازياً.

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الفيديو الذي لا تتجاوز مدته 42 ثانية نشر على الحساب الرسمي للبيت الأبيض، وسرعان ما قوبل بتعليقات ساخرة اتهمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدم النضج، وشبهت أسلوبها في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي باستراتيجية يديرها مراهقون.

مشاهد من أفلام ومسلسلات شهيرة

يبدأ المقطع بمشهد من فيلم Iron Man 2 (الرجل الحديدي 2)، حيث يظهر الممثل روبرت داوني جونيور بشخصية توني ستارك، وهو أول بطل خارق يظهر في الفيديو. وفي المشهد يقول: "استيقظوا، الأب في المنزل"، قبل أن يصفق بيديه لتفعيل مجموعة من أجهزة الكمبيوتر.

ويعد داوني جونيور من المنتقدين الصريحين لترامب، إذ شارك بنشاط في دعم منافسته الديموقراطية كامالا هاريس خلال الحملة التي سبقت الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

بعد ذلك يظهر الممثل راسل كرو في مشهد من فيلم Gladiator (المصارع)، تليه لقطة لميل غيبسون في فيلم Braveheart (القلب الشجاع). وينحدر كرو من نيوزيلندا، فيما يعد غيبسون من أستراليا، رغم أنه ولد في نيويورك قبل أن تنتقل عائلته إلى سيدني خلال طفولته.

ويقوم الفيلمان على فكرة كيانات تبدو صغيرة أو عاجزة تتحدى قوى إمبراطورية تسعى لإخضاعها، حيث يجسد غيبسون شخصية المقاتل الاسكتلندي من أجل الحرية ويليام والاس الذي يقاوم الجيش الإنكليزي الغازي.

شخصيات من Top Gun وBreaking Bad

في مقطع لاحق يظهر توم كروز بشخصية الطيار المقاتل "مافريك" من فيلم Top Gun، قبل أن ينتقل الفيديو إلى شخصية جيمي مكغيل، المحامي ذي الأخلاقيات المشكوك فيها من مسلسل Breaking Bad (اختلال ضال) والمسلسل المشتق منه Better Call Saul (من الأفضل الاتصال بسول).

هذا المحامي، الذي يجسده الممثل بوب أودنكيرك، اشتهر بدفاعه عن المعلم الذي تحول إلى منتج للميثامفيتامين والتر وايت، بعدما يتطور دوره الآخر "سول غودمان" ليصبح محتالاً عديم الضمير. وفي المقطع المستخدم في الفيديو يصرخ قائلاً: "لا يمكنكم تصور ما أنا قادر عليه".

كيانو ريفز وبراين كرانستون

ويظهر بعد ذلك كيانو ريفز، الذي ولد في بيروت ويحمل الجنسية الكندية، وهو يقول: "أظن أنني عدت!" في مقطع من فيلم John Wick (جون ويك) الصادر عام 2014.

ثم يظهر براين كرانستون، الذي يؤدي دور والتر وايت في Breaking Bad (اختلال ضال)، وهو يقول: "أنا الخطر!".

كرانستون، مثل داوني جونيور، من المنتقدين الصريحين لترامب، إذ أعرب في مقابلة مع صحيفة الغارديان عام 2017 عن "إحباطه" من فوز ترامب بالرئاسة، بعدما كان قد وصفه سابقاً بأنه "شخصية شكسبيرية جادة تراجيدية كوميدية". كما انتقد في خطاب ألقاه خلال حفل جوائز توني عام 2019 ما وصفه بـ"الديماغوجية" لدى ترامب.

ظهور وزير الحرب الأميركي

في القسم الأخير من الفيديو تظهر سلسلة من أبطال الأكشن والرسوم المتحركة، إلى جانب ظهور وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، قبل أن ينتهي المقطع بصوت يعلن عبارة "نصر بلا أخطاء" المقتبسة من سلسلة ألعاب الفيديو وأفلام الحركة Mortal Kombat (مورتال كومبات)، فوق عبارة "The White House".

انتقادات لاستراتيجية البيت الأبيض

وتشير الانتقادات إلى أن إدارة ترامب باتت تعتمد بشكل متزايد على مواد بصرية استفزازية لنقل رسائلها السياسية، في انعكاس لاستراتيجية الرئيس على وسائل التواصل الاجتماعي التي تقوم على المواجهة والسخرية والإهانات والتصيد.

ففي كانون الثاني جرى التلاعب رقمياً بصورة امرأة اعتقلت خلال احتجاج على سياسات الهجرة، بحيث بدت وكأنها تبكي.

كما استخدمت الإدارة تقنيات الذكاء الاصطناعي في مقاطع فيديو وصور ثابتة لإنتاج ما يسميه منتقدون "دعاية فوضوية"، من بينها مقطع نشر في تشرين الأول/أكتوبر الماضي يظهر ترامب وهو يلقي بفضلات على مواطنين أميركيين كانوا يشاركون في احتجاجات "No Kings".

جدل حول استخدام المقاطع السينمائية

ولا يزال من غير الواضح متى، أو ما إذا كان البيت الأبيض قد حصل على إذن لاستخدام المقاطع السينمائية في الفيديو الأخير.

فقد دخل عدد كبير من الفنانين والموسيقيين البارزين في خلافات مع البيت الأبيض بسبب استخدام أعمالهم من دون استشارة، من بينهم فرقة Abba (آبا) وبيونسيه وبروس سبرينغستين وجورج هاريسون وفرقة The Rolling Stones (ذا رولينغ ستونز).