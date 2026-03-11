في اليوم الـ12 من الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، استهدفت غارة إسرائيلية منزلاً في منطقة عائشة بكار في العاصمة اللبنانية بيروت.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الغارة أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص في شقة قالت إنها كانت تُستخدم مكتباً لـ الجماعة الإسلامية في لبنان، في حين نفت الجماعة استهداف أي من مكاتبها أو كوادرها في هذه الغارة.
في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق الموجة السابعة والثلاثين من الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل وقواعد أمريكية في المنطقة، مشيراً إلى أن الموجة الجديدة كانت "الأعنف" واستمرت نحو ثلاث ساعات.
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية، فيما دوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة. كما قال إنه نفذ هجمات متزامنة استهدفت العاصمة الإيرانية طهران والضاحية الجنوبية لبيروت.
أكثر من 800 ألف نازح مسجل لدى السلطات اللبنانية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحزب الله
ماكرون: لا تأكيدات بشأن زرع إيران ألغاما بحرية في مضيق هرمز
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء أنه "لا يملك أي تأكيد، سواء من الأجهزة الشريكة أو من أجهزة استخباراتنا"، بشأن استخدام إيران للألغام البحرية في مضيق هرمز، مضيفا أن "هذا سيكون خيارا خطيرا" بالنسبة لطهران.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال الثلاثاء إن إيران تُعرّض نفسها لعواقب عسكرية غير مسبوقة إذا ما زرعت ألغاما في مضيق هرمز، الخاضع فعليا لسيطرتها. وبُعيد ذلك، أعلن الجيش الأميركي تدميره 16 سفينة إيرانية قال إنها زرعت ألغاما "بالقرب من المضيق".
إيران تهدد باستهداف الموانئ الإقليمية في حال تعرّض موانئها لهجمات
ماكرون: مجموعة السبع ترفض رفع العقوبات عن روسيا للحد من ارتفاع أسعار النفط
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء متحدثا باسم قادة مجموعة السبع أن إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب في الشرق الأوسط والذي يعيق تدفق 20% من إنتاج النفط العالمي "لا يبرر بأي حال رفع العقوبات" المفروضة على روسيا.
وأعلن الرئيس الفرنسي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجموعة السبع (الولايات المتحدة وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا واليابان) في ختام اجتماعها الاستثنائي الذي عُقد عبر تقنية الفيديو، أنه تم التوصل إلى توافق حول ضرورة "عدم تغيير موقفنا تجاه روسيا ومواصلة جهودنا من أجل أوكرانيا".
مجموعة إيرانية تعلن مسؤوليتها عن قرصنة واسعة استهدفت شركة طبية أميركية
أعلنت مجموعة قرصنة إلكترونية مرتبطة بإيران مسؤوليتها الأربعاء عن هجوم واسع النطاق على شركة سترايكر الأميركية العملاقة للتكنولوجيا الطبية، قائلة إنها استخرجت 50 تيرابايت من البيانات ردا على الضربات ضد الجمهورية الإسلامية.
وقالت مجموعة "حنظلة" في بيان "لقد تم تنفيذ عمليتنا السيبرانية الكبيرة بنجاح تام"، واصفة الهجوم بأنه رد على "الهجوم الوحشي على مدرسة ميناب" وعلى "الهجمات السيبرانية المستمرة ضد البنية التحتية لمحور المقاومة".
وبدأت الأعطال بعيد الساعة الرابعة صباحا بتوقيت غرينتش الأربعاء، حسبما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة.
ماكرون يقول إن الضربات على إيران "لم تقضِ تماما" على قدراتها العسكرية
حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء من أن الضربات الأميركية الإسرائيلية "لم تقض تماما" على القدرات العسكرية الإيرانية، ودعا نظيره الأميركي دونالد ترامب إلى "توضيح أهدافه النهائية والوتيرة التي يريد أن يمنحها للعمليات".
وقال ماكرون بعد اجتماع مع مسؤولين من مجموعة السبع "لقد لحقت أضرار جسيمة بقدرات إيران العسكرية البالستية (لكن طهران) تواصل مهاجمة العديد من الدول في المنطقة، وبالتالي فإن (الضربات) لم تقضِ تماما على قدراتها".
الرئاسة الأوكرانية: خبراء مسيّرات أوكرانيون بدأوا العمل في قطر والإمارات والسعودية
بدأ خبراء أوكرانيون العمل في قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث يشاركون خبراتهم في مجال اعتراض الطائرات المسيّرة الإيرانية التصميم، بحسب ما أعلنت الرئاسة الأوكرانية الأربعاء.
وأوضح الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن ثلاث فرق باشرت العمل في الدول الثلاث وتضم "خبراء وعسكريين ومهندسين.. يعملون حاليا" على الأرض.
مصدر لـ "فرانس برس": ديلويت تُخلي مكتبها بدبي بعد تهديد إيران بضرب أهداف اقتصادية مرتبطة بواشنطن وإسرائيل
أفاد مصدر مطلع وكالة "فرانس برس" بأن شركة "ديلويت" البريطانية للاستشارات طلبت من موظفيها الأربعاء، إخلاء مكاتبهم في مركز دبي المالي العالمي.
وصدر القرار بعد الظهر عقب تهديد إيران بضرب مراكز اقتصادية مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل في الشرق الأوسط، بحسب المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته.
شركة "بي دبليو سي" تغلق مكاتبها في دول الخليج هذا الأسبوع كإجراء احترازي
أغلقت شركة "بي دبليو سي" الاستشارية البريطانية مكاتبها في دول خليجية عدة الأربعاء حتى نهاية هذا الأسبوع كإجراء احترازي، بحسب ما أفاد مصدر مطلع وكالة "فرانس برس".
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن مكاتب المجموعة ستُغلق في السعودية وقطر والإمارات والكويت، في ظل تهديدات إيران بضرب أهداف اقتصادية مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل في الشرق الأوسط.
الجيش الأميركي يحذّر من احتمال ضرب الموانئ المدنية الإيرانية على مضيق هرمز
حذّرت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) المدنيين الإيرانيين الأربعاء من الاقتراب من موانئ مضيق هرمز التي تقول واشنطن إن طهران تستخدمها لأغراض عسكرية.
وقالت "سنتكوم" في بيان "يستخدم النظام الإيراني موانئ مدنية على طول مضيق هرمز لشنّ عمليات عسكرية تُهدد الملاحة الدولية"، لافتة إلى أن "هذه الأعمال الخطيرة تُهدد أرواح الأبرياء".
وحثّت "سنتكوم" المدنيين في إيران على "تجنّب جميع مواقع الموانئ التي تتواجد فيها القوات البحرية الإيرانية فورا"، مُلمّحة إلى إمكانية استهداف الجيش الأميركي لهذه المنشآت.
الجيش الإسرائيلي يجدد إصدار إنذار لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت بإخلائها
#عاجل ‼️ انذار عاجل الى سكان الضاحية الجنوبية وبالأخص سكان: 🔸حارة حريك 🔸الغبيري الليلكي 🔸الحدث 🔸برج البراجنة 🔸تحويطات الغدير 🔸الشياح— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 11, 2026
⭕️جيش الدفاع يعود ويكرر ان أنشطة حزب الله الإرهابي تجبرنا على العمل ضده وبقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.
⭕️فحرصًا على سلامتكم نحثكم… pic.twitter.com/sVD7bD5Fj8
ماكرون: على إسرائيل احترام سيادة لبنان والتحلي بضبط النفس وعلى حزب الله وقف هجماته وتسليم سلاحه
الأمين العام لحزب الله في رسالة للمرشد الإيراني: نحن على العهد مع قيادتكم
لجنة تابعة للأمم المتحدة: خطاب ترامب "العنصري" يغذي انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان
أفادت هيئة مراقبة تابعة للأمم المتحدة الأربعاء بأن "خطاب الكراهية العنصري" الذي يتبناه الرئيس الأميركي دونالد ترامب وغيره من القادة السياسيين، إلى جانب تشديد إجراءات مكافحة الهجرة، يُؤجّج انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وأعربت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري عن قلقها البالغ إزاء تصاعد "خطاب الكراهية العنصري" واستخدام "لغة مُهينة" وصور نمطية ضارة تستهدف المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في الولايات المتحدة.
أكثر من 20 دولة تعرب في الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الأعمال العدائية في لبنان
أعربت أكثر من 20 دولة الأربعاء عن قلقها في الأمم المتحدة إزاء تجدد الحرب بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران، قبل اجتماع لمجلس الأمن مخصص للنزاع في الشرق الأوسط.
وجاء في بيان قرأه السفير الفرنسي جيروم بونافون نيابة عن الدول الموقعة، "نحث إسرائيل على الامتناع عن أي هجوم ضد البنى التحتية المدنية والمناطق المكتظة بالسكان، وعلى احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه".
إلى جانب فرنسا، وقعت على البيان أرمينيا، النمسا، البحرين، كمبوديا، كرواتيا، قبرص، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، ألمانيا، اليونان، الهند، إيرلندا، إيطاليا، مالطا، نيبال، مقدونيا الشمالية، بنما، بولندا، البرتغال، كوريا الجنوبية، إسبانيا وأوروغواي.
ترامب لـ "أكسيوس": الحرب ستنتهي قريبا
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه "لم يتبق شيء تقريبا يمكن ضربه" في إيران وأن النزاع سينتهي "قريبا"، وذلك في مقابلة عبر الهاتف مع موقع "أكسيوس" الإخباري.
وقال ترامب "بمجرد أن أرغب في إيقافها، ستتوقف"، وذلك إثر إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران ستستمر "من دون أي سقف زمني".
مجموعة "سيتي" الأميركية للخدمات المالية تخلي مكاتبها في دبي
طلبت مجموعة "سيتي" الأميركية للخدمات المالية من موظفيها في دبي إخلاء مكاتبهم الأربعاء "بسبب تزايد المخاوف الأمنية"، فيما هددت إيران بضرب البنوك المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل.
وأفاد مصدر مطلع على عمليات الإخلاء وكالة "فرانس برس"، طالبا عدم كشف هويته، أن موظفي "سيتي" طلب منهم إخلاء مكاتبهم في مركز دبي المالي العالمي وفي منطقة عود ميثاء.
كما أفاد موظفون في شركتين أخريين في مركز دبي المالي العالمي وكالة "فرانس برس" بأنهم أخلوا مكاتبهم كإجراء احترازي في أعقاب التهديدات الإيرانية.
أعضاء الوكالة الدولية للطاقة يفرجون عن 400 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة أن دولها الأعضاء وعددها 32 قررت بالإجماع الأربعاء الإفراج عن 400 مليون برميل من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية، في أكبر عملية طرح من نوعها في تاريخها.
وفي بيان مصور نُشر الأربعاء، قال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إن "دول الوكالة الدولية للطاقة ستطرح 400 مليون برميل من النفط في السوق لتعويض النقص في الإمدادات الناتج عن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز".
وهذه المرة السادسة التي تُنسّق فيها الوكالة الدولية للطاقة عملية طرح للنفط من احتياطياتها الاستراتيجية.
الأمم المتحدة تحث على منح "استثناءات إنسانية" لنقل المساعدات عبر مضيق هرمز
قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر الأربعاء، إنّ الحرب في الشرق الأوسط تؤثر على طرق إمداد المساعدات وحث جميع الأطراف على منح "استثناءات إنسانية".
وقال فليتشر للصحافيين في جنيف: "أخشى من أنّ المزيد من التصعيد سيضرّ بطرق الإمداد الأخرى"، مضيفا أنّه "يحث جميع الأطراف على محاولة تأمين تلك الطرق، بما في ذلك مضيق هرمز، أمام حركة المساعدات الإنسانية الخاصة بنا... وضمان حصولنا على استثناءات لإمداداتنا الإنسانية".
سويسرا تغلق سفارتها في طهران مع الحفاظ على "خط اتصال مفتوح" بين واشنطن وإيران
أعلنت سويسرا، الأربعاء، أنّها ستغلق مؤقتا سفارتها في طهران في ظل الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنّها ستحافظ على "خط اتصال مفتوح" بين الولايات المتحدة وإيران.
وقالت وزارة الخارجية في بيان، إنّها "قررت إغلاق السفارة السويسرية في طهران"، وأنها "كجزء من مساعيها الحميدة، ستواصل سويسرا الحفاظ على خط اتصال مفتوح بين الولايات المتحدة وإيران، بالتشاور مع البلدين".
لعبت سويسر على مدى عقود دورا في الحفاظ على الاتصالات الدبلوماسية الأساسية بين إيران والولايات المتحدة.
الحرس الثوري الإيراني يحذّر من حرب استنزاف مع الولايات المتحدة وإسرائيل
حذر الحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل، الأربعاء، من "حرب استنزاف" في اليوم الثاني عشر من الصراع الذي اندلع في الشرق الأوسط بعد هجوم مشترك إسرائيلي وأميركي على إيران.
وقال مستشار قائد الحرس الثوري علي فدوي للتلفزيون الرسمي "يجب عليهم (الأعداء) أن يضعوا في اعتبارهم احتمال انخراطهم في حرب استنزاف طويلة الأمد ستدمر الاقتصاد الأميركي برمته، فضلا عن الاقتصاد العالمي، وستؤدي إلى تآكل كل قدراته العسكرية حتى تدميرها بالكامل".
طائرات مسيّرة تصيب خزانات وقود في ميناء صلالة العماني
أصابت طائرات مسيّرة خزانات وقود في ميناء صلالة بسلطنة عمان الأربعاء، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، فيما تواصل إيران استهداف بنى تحتية في الخليج ردا على الهجمات الأميركية الإسرائيلية.
وأوردت وكالة الأنباء العمانية "أفاد مصدر أمني عن إسقاط عدة طائرات مسيرة، فيما أصابت طائرات مسيرة أخرى خزانات الوقود في ميناء صلالة"، مضيفة أنه لم تسجل خسائر بشرية.
من جهتها، أفادت شركة الأمن البحري الخاصة "فانغارد تك" عن تعليق عمليات الميناء بعد الهجوم الذي استهدف قسمه الجنوبي.
الصحة العالمية: رصدنا 18 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في إيران منذ الثامن والعشرين من فبراير الماضي
استخبارات خوزستان الإيرانية: تفكيك خلية مسلحة على صلة بالولايات المتحدة وإسرائيل
أعلنت إدارة الاستخبارات في محافظة خوزستان الإيرانية تفكيك ما سمتها "خلية إرهابية مسلحة على صلة بالولايات المتحدة وإسرائيل".
رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي: ليس لدينا احتياطي نفطي استراتيجي كاف بسبب سياسات الديمقراطيين
قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي إن الحملة التي تستهدف الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية تحقق تقدماً كبيراً.
وأضاف أن الأيام المقبلة قد تكون صعبة، إلا أن العمليات ضد إيران تواصل تحقيق تقدم.
وفي ما يتعلق بالتقارير حول دعم محتمل من روسيا أو الصين لإيران، قال إنه لا يستطيع تأكيدها أو نفيها.
كما اعتبر أن الولايات المتحدة لا تمتلك احتياطياً نفطياً استراتيجياً كافياً، مرجعاً ذلك إلى سياسات الحزب الديمقراطي.
الحرس الثوري يعلن ضرب سفينة ترفع علم ليبيريا وناقلة تايلاندية بمضيق هرمز
أعلن الحرس الثوري الإيراني الأربعاء أنه ضرب سفينة ترفع علم ليبيريا قائلا إنها مملوكة لإسرائيل، بالإضافة إلى ناقلة بضائع تايلاندية في مضيق هرمز، بعد تجاهلهما تحذيرات بالتوقف.
وذكر الحرس في بيان نشرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) "أُصيبت سفينة إكسبريس روم، المملوكة لإسرائيل والتي ترفع علم ليبيريا، وسفينة الحاويات مايوري ناري بقذائف إيرانية، وتوقفتا بعد تجاهلهما تحذيرات القوات البحرية للحرس الثوري".
وقال قائد القوات البحرية للحرس الثوري علي رضا تنغسيري في منشور على منصة إكس "يجب على أي سفينة تنوي المرور الحصول على إذن من إيران".
حماس تعرب عن أملها في أن يتمكن المرشد الإيراني من "كسر العدوان الإسرائيلي الأميركي"
هنأت حركتا حماس والجهاد الإسلامي إيران بتعيين المرشد الأعلى الجديد للجمهورية مجتبى خامنئي، وعبرتا عن أملهما بدحر "العدوان الإسرائيلي الأميركي".
وقال الناطق باسم حماس، حازم قاسم في بيان تلقته وكالة فرانس برس إن حركته تتقدم "بالتهنئة للإخوة في الجمهورية الإسلامية بمناسبة اختيار آية الله السيد مجتبى خامنئي" متمنيا له "تحقيق آمال الشعب الإيراني في كسر العدوان الإسرائيلي الأميركي ومنع قوى الاستكبار من فرض إرادتها على إيران".
الحكومة السويسرية: وزارة الخارجية أغلقت السفارة في إيران مؤقتا والسفير و5 موظفين غادروا برا اليوم
وسائل إعلام إيرانية: تفعيل الدفاعات الجوية في وسط وشرق العاصمة طهران
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: سنواصل تعميق ضرباتنا للنظام الإيراني
قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إن الجيش سيواصل تعميق ضرباتنا للنظام الإيراني وقدراته العسكرية.
الشرطة الأمريكية: تطويق محيط البيت الأبيض بعد اقتحام حافلة صغيرة حواجز أمنية
أفادت الشرطة الأميركية بأن حافلة صغيرة اقتحمت حواجز أمنية قرب البيت الأبيض فجر الأربعاء، ما أدى إلى إغلاق المنطقة في وسط مدينة واشنطن خلال ساعة الذروة الصباحية.
ولم تُصدر الشرطة على الفور أي معلومات عن سائق الحافلة التي اصطدمت ببوابة في ساحة لافاييت شمال البيت الأبيض مباشرة، وهي تكتظ عادة بسياح وموظفي مكاتب.
وتشهد واشنطن إجراءات أمنية مشددة في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي للتحذير من تسلل مسيرة
مجلس الوزراء القطري يدين الاعتداءات الإيرانية
مجلس الوزراء القطري:
- الاعتداءات الإيرانية انتهاك سافر للسيادة الوطنية ولمبادئ حسن الجوار ولها تداعيات خطيرة.
- ندين استمرار الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على الأراضي القطرية وأراضي الدول الشقيقة.
الجيش الإيراني: سفن الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما "أهداف مشروعة" بمضيق هرمز
أعلن الجيش الإيراني الأربعاء أن أي سفن تابعة للولايات المتحدة أو إسرائيل أو حلفائهما تعبر مضيق هرمز الاستراتيجي قد تُستهدف.
وقال بيان صادر عن "مقر خاتم الأنبياء" وهو غرفة العمليات العسكرية المركزية الإيرانية، نقله التلفزيون الرسمي، "أي سفينة تكون حمولتها النفطية أو السفينة نفسها مملوكة للولايات المتحدة أو الكيان الصهيوني أو حلفائهما المعادين، ستُعتبر أهدافا مشروعة".
وأكد البيان أن القوات المسلحة الإيرانية "لن تسمح بمرور لتر واحد من النفط" عبر المضيق.
وزير دفاع إسرائيل: الحرب ضد إيران بلا سقف زمني
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأربعاء إن الحرب المشتركة مع الولايات المتحدة ضد إيران ستستمر "طالما كان ذلك ضروريا"، مؤكدا أن الضربات ألحقت خسائر فادحة بقوات الجمهورية الإسلامية.
وأضاف كاتس "ستستمر هذه العملية من دون أي سقف زمني، طالما كان ذلك ضرورياً، حتى نحقق جميع الأهداف ونحدد نتيجة الحملة".
قائد القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا آخر سفينة حربية من فئة سليماني ليصبح الأسطول الإيراني كله خارج المعركة
قال قائد القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأميركية تواصل توجيه ضربات قوية ضد إيران، مؤكداً أن القوة القتالية الأميركية في ازدياد مقابل تراجع القدرات القتالية الإيرانية.
وأضاف أن العمليات تركز حالياً على أهداف تهدف إلى إنهاء نفوذ إيران الذي يستهدف الأميركيين وجيرانها، مشيراً إلى أن القوات الأميركية تنفذ ضربات يومية ضد الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية.
وأوضح أن الولايات المتحدة استخدمت أنظمة أسلحة دقيقة متنوعة لضرب أكثر من 5500 هدف داخل إيران، من بينها 60 سفينة، مضيفاً أنه تم تدمير آخر سفينة حربية من فئة فئة سليماني، ما جعل الأسطول الإيراني خارج المعركة.
وأشار إلى أن هجمات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية تراجعت منذ الساعات الأربع والعشرين الأولى للحملة.
كما اتهم القوات الإيرانية باستهداف المدنيين في دول الخليج، مؤكداً أن مهمة القوات الأميركية تتمثل في إنهاء قدرة إيران على بسط نفوذها وتهديد الملاحة في مضيق هرمز.
وختم بالقول إن الولايات المتحدة تواصل التنسيق بشكل وثيق وفعال مع إسرائيل في هذه العمليات.
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد أميركية في الكويت والبحرين
أعلن الحرس الثوري الإيراني الأربعاء أنه استهدف قواعد أميركية في الكويت والبحرين في إطار الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وجاء في بيان نشره الحرس الثوري على موقعه الإلكتروني سباه نيوز أن "صواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية (...) اصابت بنية تحتية حيوية في القاعدة الأميركية في ميناء سلمان (في البحرين)، وهي المركز الأبرز للأسطول الخامس الأميركي".
وأضاف البيان "في الوقت نفسه، لحقت أضرار جسيمة بمعسكر باتريوت (في الكويت)، طالت حظائر المعدات والمنشآت المخصصة للإقامة ومراكز تجمّع الجنود الأميركيين في قاعدتَي محمد الأحمد وعلي السالم البحريتين". وأشار إلى أنه استهدف كذلك قاعدة معسكر بيورينغ في الكويت.
كالاس: فرض عقوبات أوروبية على 19 مسؤولا وكيانا إيرانيا بسبب انتهاكات حقوقية
أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الأربعاء موافقة التكتل على فرض عقوبات جديدة على 19 مسؤولا وكيانا إيرانيا، مشيرة إلى "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" على خلفية قمع دام لتظاهرات في ايران في كانون الثاني/يناير.
وقالت كالاس "مع استمرار الحرب مع إيران، سيحمي الاتحاد الأوروبي مصالحه وسيلاحق المسؤولين عن القمع الداخلي"، معلنة اجراءات وافقت عليها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن العقوبات "تبعث برسالة إلى طهران مفادها أن مستقبل إيران لا يمكن بناؤه على القمع".
إسبانيا تعفي سفيرها في تل أبيب وتخفض تمثيلها بإسرائيل
قالت صحيفة إل باييس الإسبانية اليوم الأربعاء، إن مدريد أعفت سفيرها في تل أبيب وقلّصت تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل، وذلك نقلا عن الجريدة الرسمية.
وأوضحت الصحيفة أن القرار، الذي اتُّخذ خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء، يعني أن إسبانيا سحبت رسميا رئيسة بعثتها الدبلوماسية في تل أبيب وخفّضت مستوى تمثيلها إلى قائم بالأعمال، وذلك في خطوة مماثلة لما تقوم به إسرائيل في سفارتها بمدريد.
وتتسم العلاقات الإسبانية الإسرائيلية بحساسية كبيرة، إذ لم تعترف إسبانيا بدولة إسرائيل حتى عام 1986، بعد تطور ملموس أدى إلى إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين الطرفين، تبعه توقيع سلسلة من اتفاقيات التعاون في مجالات متنوعة، ومع ذلك ظلت هذه العلاقات يحكمها موقف مدريد من الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
وبلغت العلاقة بين الطرفين مستوى كبيرا من التوتر بسبب موقف إسبانيا الرافض لحرب الإبادة الجماعية في غزة، وعلى خلفية ذلك فرضت مدريد عقوبات على إسرائيل، وهو ما قوبل بردود فعل قاسية من تل أبيب.
الحرس الثوري الإيراني: نفذنا الموجة 39 من عملية الوعد الصادق 4
قال الحرس الثوري الإيراني إنه نفذ الموجة 39 من عملية الوعد الصادق 4 ضد أهداف للولايات المتحدة في المنطقة.
المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء: نمتلك زمام المبادرة في مضيق هرمز ولا حاجة لنا لإغلاقه
قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء إن إيران تملك زمام المبادرة في مضيق هرمز، مضيفاً أنه لا توجد حاجة لإغلاق المضيق.
وأضاف أن إغلاق مضيق هرمز، إن حدث، سيكون نتيجة للسياسات التي تفرضها الولايات المتحدة وإسرائيل.
مدريد تتخذ خطوات دبلوماسية غير مسبوقة.. الجريدة الرسمية الإسبانية: إسبانيا تعفي سفيرها في تل أبيب وتقلص تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل
رويترز عن وزير الدفاع الإسرائيلي: الحرب على إيران ستستمر دون تحديد مهلة زمنية
إيران تتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بضرب مركب إسعاف بحري في مضيق هرمز
اتهمت إيران الأربعاء الولايات المتحدة وإسرائيل بضرب مركب إسعاف بحري كان راسيا عند ميناء في مضيق هرمز، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية.
وأفادت وكالة مهر للأنباء بأنّ المركب كان راسيا عند جزيرة هرمز عندما "تعرّض لهجوم صاروخي"، كما نشرت مقطع فيديو لمركب محترق. ولم تُشر وسائل الإعلام المحلية إلى سقوط إصابات.
الحرس الثوري الإيراني: لن نوقف القتال حتى تنقشع ظلال الحرب عن إيران
قال الحرس الثوري الإيراني إن العمليات العسكرية مستمرة ضد القوات الأميركية وإسرائيل.
وأضاف الحرس الثوري أن القتال سيستمر إلى أن تنتهي الحرب عن إيران.
إجلاء 20 شخصا من السفينة التايلندية المستهدفة قرب عُمان
أفادت وكالة الأنباء العمانية بإجلاء 20 شخصا بينهم مصابون من السفينة التايلندية المستهدفة قرب سواحل سلطنة عمان.
ألمانيا تستعين بجزء من احتياطاتها النفطية بسبب حرب الشرق الأوسط (مصدر حكومي)
من المقرّر أن تستعين ألمانيا بجزء من احتياطاتها الاستراتيجية النفطية في مواجهة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة على خلفية الحرب في الشرق الأوسط، بحسب ما أفاد مصدر حكومي وكالة فرانس برس الأربعاء.
وأشار المصدر إلى أن وزيرة الاقتصاد كاثرين رايش ستُدلي بصريح بهذا الشأن في وقت لاحق اليوم.
ارتفعت أسعار النفط مجددا الأربعاء، مدفوعة بالحرب في الشرق الأوسط التي تعرقل حركة النقل عبر مضيق هرمز حيث يمر عادة 20 في المئة من النفط العالمي.
وزير الاقتصاد الفرنسي: ما يحدث بالشرق الأوسط صدمة جيوسياسية وعسكرية لكنه صدمة اقتصادية ومالية كبيرة أيضا
جيروزاليم بوست عن مصادر عسكرية إسرائيلية: نسعى لتقليص التهديد من النظام الإيراني بدلا من التركيز على تغييره
أفادت صحيفة جيروزاليم بوست نقلاً عن مصادر عسكرية في إسرائيل بأن تغيير النظام في إيران ليس هدفاً مباشراً، بل إن الهدف يتمثل في تهيئة الظروف التي قد تؤدي إلى ذلك.
وأضافت المصادر أن التصدي لتهديد الصواريخ الباليستية الإيرانية كان من بين الأهداف الرئيسية للعمليات.
وأشارت إلى أن التركيز ينصب على تقليص التهديد الذي يمثله النظام الإيراني، بدلاً من السعي المباشر إلى تغييره.
السفارة الأميركية في العراق: الأميركيون يواجهون خطر الاختطاف من إيران والجماعات الإرهابية المرتبطة بها وعليهم المغادرة فورا
قالت السفارة الأميركية في العراق إن إيران وجماعات تصفها بالإرهابية تمثل تهديداً كبيراً، داعية المواطنين الأميركيين إلى مغادرة العراق فوراً.
وأضافت السفارة أن المواطنين الأميركيين يواجهون خطر الاختطاف، وحثتهم على مغادرة البلاد بشكل فوري.
تنبيه أمني – سفارة الولايات المتحدة في بغداد، العراق – 11 آذار 2026— U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) March 11, 2026
الموقع: العراق
لا توجد أولوية أعلى من أمن المواطنين الأمريكيين بالنسبة للرئيس ترامب ووزير الخارجية روبيو ووزارة الخارجية الأمريكية. تواصل حكومة الولايات المتحدة تقييم خيارات إضافية لمساعدة المواطنين الأمريكيين… pic.twitter.com/1FSlPVhwvV
رئيسة الوزراء اليابانية: سنستخدم احتياطاتنا النفطية اعتبارا من الاثنين المقبل
ستبدأ اليابان استخدام احتياطاتها النفطية اعتبارا من الاثنين لتخفيف الضغط على أسعار البنزين وغيره من مصادر الطاقة، بحسب ما أعلنت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في وقت تثير حرب الشرق الأوسط مخاوف حيال الإمدادات.
وقالت تاكايتشي للصحافيين الأربعاء "من دون انتظار قرار رسمي بشأن استخدام المخزونات بشكل دولي ومنسق مع الوكالة الدولية للطاقة، قررت اليابان أخذ المبادرة في تخفيف الضغط على الطلب والإمداد في سوق الطاقة الدولية عبر الإفراج عن الاحتياطات الاستراتيجية اعتبارا من 16 من الشهر الجاري".
أمبري للأمن البحري: سفينة تجارية أبلغت عن رصد انفجار على بعد 31 ميلا بحريا شمال غرب ميناء خليفة في الإمارات
الجيش الإيراني: قصفنا اليوم أهدافا عدة في الأراضي المحتلة بينها الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية والوحدة 8200
القيادة المركزية الأمريكية: انخفاض هجمات إيران بالصواريخ والمسيرات
قالت القيادة المركزية الأمريكية إنه بعد أول 24 ساعة من عملية الغضب الملحمي انخفضت هجمات إيران بالصواريخ والمسيرات.
بلومبرغ عن مصادر: من المحتمل أن تتخذ وكالة الطاقة الدولية قرار إطلاق الاحتياطيات النفطية في وقت لاحق اليوم
أفادت وكالة بلومبرغ نقلاً عن مصادر بأن الوكالة الدولية للطاقة اقترحت إطلاق احتياطيات نفطية طارئة، في خطوة قد تكون الأكبر في تاريخ الوكالة.
وأضافت بلومبرغ، نقلاً عن المصادر نفسها، أنه من المرجح أن تتخذ الوكالة قرار إطلاق هذه الاحتياطيات في وقت لاحق اليوم.
دوي انفجارات في طهران
أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في عدد من المناطق في طهران، وتفعيل الدفاعات الجوية.
تضرر آلاف المباني المدنية في إيران
أفاد الهلال الأحمر الإيراني بتضرر نحو 19 ألف و734 مبنى مدنيا منها 77 مركزا طبيا و65 مركزا تعليميا و16 تابعة للهلال الأحمر.
دوي انفجار في دبي
أفادت وكالة رويترز بسماع دوي انفجار هائل في دبي.
بوليتيكو عن مسؤول أمريكي: الإدارة الأمريكية لم تفكر في تغيير استراتيجيتها العسكرية لمواجهة ارتفاع أسعار النفط
أفاد موقع بوليتيكو نقلاً عن مصدر مقرّب من البيت الأبيض بأن إدارة دونالد ترامب ترى أن ارتفاع أسعار النفط لن يتحول إلى مشكلة سياسية قبل نحو أربعة أسابيع.
وفي السياق نفسه، نقل الموقع عن مسؤول أمريكي قوله إن الإدارة الأميركية لم تبحث تغيير استراتيجيتها العسكرية رغم الارتفاع في أسعار النفط.
الداخلية القطرية: مستوى التهديد الأمني مرتفع
قالت وزارة الداخلية القطرية إن مستوى التهديد الأمني مرتفع وعلى الجميع الالتزام بالبقاء في المنازل.
وزراء الطاقة في مجموعة السبع: مستعدون لاتّخاذ التدابير اللازمة بشأن احتياطيات النفط
أكد وزراء الطاقة في مجموعة السبع الأربعاء قبل ساعات من اجتماع لقادة دولهم استعدادهم لاتخاذ "كل الإجراءات اللازمة" بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة حيال التقلبات الحادة في أسعار النفط الناجمة عن حرب الشرق الأوسط.
واقترحت وكالة الطاقة الدولية أكبر عملية سحب من مخزوناتها النفطية على الإطلاق لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الخام، وفق ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الثلاثاء عن مسؤولين مطلعين.
وقال وزراء الطاقة في المجموعة في بيان أصدروه الأربعاء بعد اجتماعهم الثلاثاء بتقنية الاتصال المرئي مع المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إن دولهم "ستأخذ في الاعتبار بعناية التوصيات الصادرة خلال هذه المحادثات".
رويترز: شركة أوكيو العمانية تعلن حالة القوة القاهرة
قالت شركة رويترز إن شركة أوكيو العمانية تعلن حالة القوة القاهرة على إمدادات الغاز الطبيعي إلى شركة بتروبانغلا في بنغلاديش.
وتستخدم الشركات والحكومات في عقود الطاقة الدولية بند "القوة القاهرة" عندما يحدث ظرف خارج عن السيطرة -مثل الحروب أو الكوارث- يجعل تنفيذ الالتزامات التعاقدية مستحيلا أو محفوفا بالمخاطر، مما يسمح بتعليق الإمدادات دون التعرض لغرامات أو مطالبات قانونية.
حزب الله: استهدفنا تجمعا للقوات الإسرائيلية جنوب الخيام
قال حزب الله إن مقاتليه استهدفوا بالصواريخ للمرة الثانية تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي جنوب مدينة الخيام.
هيئة الطوارئ الإماراتية: الدفاعات الجوية تتعامل مع تهديـد صاروخي
هيئة الطوارئ والكوارث الإماراتية:
- الدفاعات الجوية تتعامل مع تهديـد صاروخي ونرجو البقاء في مكان آمن.
- الدفاعات الجوية تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.
إيران تعلن عزمها استهداف المراكز الاقتصادية والمصارف الإسرائيلية والأميركية في المنطقة
تعهّدت إيران الأربعاء شن ضربات على أهداف اقتصادية أميركية وإسرائيلية في المنطقة، بما في ذلك المصارف، بعد ضربات خلال الليل ذكرت تقارير بأنها أصابت مصرفا إيرانيا.
وجاء في بيان لـ"مقر خاتم الأنبياء"، وهو غرفة العمليات العسكرية المركزية، نقله التلفزيون الرسمي أن "العدو أطلق يدنا في استهداف المراكز الاقتصادية والمصارف التابعة للولايات المتحدة والنظام الصهيوني".
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن ضربات أميركية وإسرائيلية أصابت مصرفا في طهران خلال الليل، ما أدى إلى مقتل عدد لم يُحدد من الموظفين.
غارات إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية
استهدفت سلسلة غارات إسرائيلية الأربعاء ضاحية بيروت الجنوبية، بعيد تحذيرات إسرائيلية بإخلاء حيين في المنطقة تمهيدًا لقصفهما غداة غارة استهدفت قلب العاصمة.
وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام: "استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية"، تلتها غارة ثانية بعد دقائق.
رئيسة وزراء إيطاليا: لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية وصواريخ قادرة على ضرب أوروبا
قالت جورجا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، إنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية وصواريخ قادرة على الوصول إلى أوروبا.
وأضافت أن إيطاليا تقوم بتزويد دول الخليج بأنظمة دفاع جوي.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سنواصل العمل بقوة ضد حزب الله
رويترز عن مسؤول إسرائيلي كبير: تقييم استخباراتنا يشير إلى أن مجتبى خامنئي أصيب بجروح طفيفة في الحرب
الجيش الإسرائيلي: رئيس الأركان يأمر بتعزيز قطاع القيادة الشمالية ونقل لواء غولاني القتالي إليها
قال الجيش الإسرائيلي إن رئيس الأركان إيال زامير، يأمر بتعزيز قطاع القيادة الشمالية ونقل لواء غولاني القتالي إليها.
رويترز: دوي 4 انفجارات في البحرين
أفادت وكالة رويترز بسماع دوي 4 انفجارات في البحرين بعد إطلاق صفارات الإنذار.
من جهتها قالت قوة دفاع البحرين إنها قامت باعتراض وتدمير 106 صاروخ و 177 طائرة مسيرة استهدفت البحرين منذ بدء الاعتدءات الإيرانية، مشيرة إلى أن منظومات الدفاع الجوي مستمرة في مواجهة موجات الهجمات الإيرانية.
غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت
7 قتلى بغارة اسرائيلية على بلدة في شرق لبنان
قتل سبعة أشخاص بغارة اسرائيلية استهدفت بلدة في شرق لبنان، وفق ما أفادت وزارة الصحة الأربعاء، في وقت تتواصل الغارات الاسرائيلية على مناطق متفرقة من البلاد مع استمرار المواجهة بين حزب الله واسرائيل منذ عشرة أيام.
وأوردت الوزارة "غارات العدو الإسرائيلي هذا الصباح على البقاع أدت إلى الحصيلة التالية" في "تمنين التحتا: 7 شهداء و18 جريحا"، في حين قالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية إن الغارة التي وقعت صباحا استهدفت "مبنى...تقطنه عائلة سورية".
إطلاق صفارات الإنذار في البحرين ونقل طائرات من مطارها الدولي
أفادت شؤون الطيران المدني في البحرين بنقل عدد من الطائرات الفارغة من مطار البحرين الدولي إلى مطارات أخرى.
يأتي ذلك بينما أفادت الداخلية البحرينية بإطلاق صفارات الإنذار، ودعت المواطنين والمقيمين التوجه لأقرب مكان آمن.
إنذار إسرائيلي بإخلاء بلدات في جنوب لبنان
أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بالمغادرة لسكان ياطر والقليلة وكفرا وجبال البطم ومجدل زون والحنية في جنوب لبنان.
إيران تتهم إسرائيل باستهداف بنك في هجوم ليلي
المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء:
- الكيان الصهيوني استهدف الليلة الماضية أحد البنوك الإيرانية.
- استهداف البنك يسمح لنا باستهداف مؤسسات اقتصادية إسرائيلية وأمريكية بالمنطقة.
صفارات الإنذار تدوي مجددا في العاصمة الأردنية عمان
نحو 780 ألف نازح لبناني منذ بدء الحرب الإسرائيلية
أفادت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية بتسجيل نحو 780 ألف نازح منذ بدء الحرب بينهم 120 ألفا في مراكز الإيواء
وأوردت وحدة إدارة الكوارث التابعة للحكومة اللبنانية في تقريرها اليومي أن عدد النازحين بسبب الحرب "المسجلين ذاتيا" منذ الثاني من مارس/آذار بلغ 759 ألفا و300 نازح، بينهم أكثر من 122 ألف شخص في مراكز إيواء رسمية تشرف عليها الحكومة.
أ.ب عن مصادر: 7 ناقلات نفط عبرت مضيق هرمز منذ 8 مارس
أفادت وكالة أسوشيتد برس نقلا عن مصادر بعبور 7 ناقلات مضيق هرمز منذ 8 مارس/ آذار الحالي بينها 5 سفن مرتبطة بشحنات إيرانية.
دبي: سقوط مسيّرتين قرب المطار وإصابة 4 أشخاص
قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن طائرتين مسيّرتين سقطتا في محيط مطار دبي الدولي، مما أسفر عن إصابات طفيفة لشخصين من الجنسية الغانية وشخص بنغلاديشي، وإصابة متوسطة لشخص من الجنسية الهندية، مؤكدا أن الجهات المختصة باشرت التعامل مع الحادث.
أكدت الجهات المختصة سقوط طائرتين مُسيرتين في محيط مطار دبي الدولي (DXB)، متسببة في إصابات بسيطة لشخصين من الجنسية الغانية وشخص بنغلاديشي، وإصابة متوسطة لشخص من الجنسية الهندية، كما أكدت الجهات المختصة استمرار حركة الطيران بصورة طبيعية.— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 11, 2026
هيئة التجارة البحرية البريطانية: إبلاغ عن استهداف سفينة شحن بمقذوف قرب دبي دون وقوع إصابات
الخارجية الصينية: يجب احترام سيادة جميع دول الشرق الأوسط
الخارجية الصينية:
- يجب احترام سيادة جميع دول الشرق الأوسط وضمان أمنها وسلامة أراضيها.
- ندين جميع الهجمات على الأهداف غير العسكرية وعلى المدنيين.
فرنسا تعتزم تقديم 60 طنًا من المساعدات الإنسانية للبنان
قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستقدم 60 طنًا من المساعدات الإنسانية للبنان.
وذكر في مقابلة مع إذاعة "تي.إف1" الفرنسية: "قررنا زيادة كميات المساعدات التي ستصل هذا الأسبوع لثلاثة أمثالها. ستصل هذه المساعدات إلى 60 طنًا من المساعدات الإنسانية للشعب اللبناني، وتشمل مستلزمات للنظافة الشخصية، ومستلزمات للنظافة العامة، وحشيات، ومصابيح، بالإضافة إلى عيادة طبية متنقلة".
الجيش الإسرائيلي: أنهينا موجة هجمات على الضاحية الجنوبية استهدفنا فيها مقار ومواقع تخزين أسلحة لحزب الله
قال الجيش الإسرائيلي إنه أنهى موجة هجمات على الضاحية الجنوبية استهدفنا فيها مقار ومواقع تخزين أسلحة لحزب الله.
بلومبرغ عن مسؤولين إسرائيليين: ما لا يقل عن ثلثي منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية قد دمرت
أفادت وكالة بلومبرغ نقلاً عن مسؤولين في إسرائيل بأن ما لا يقل عن ثلثي منصات إطلاق الصواريخ في إيران قد دُمّرت.
كما نقلت الوكالة عن مصدر أن الولايات المتحدة فقدت ما لا يقل عن سبع طائرات مسيّرة من طراز MQ-9 Reaper منذ بدء الحرب.
بزشكيان: لا ننوي على الإطلاق استهداف دول المنطقة
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان:
- لا ننوي على الإطلاق استهداف دول المنطقة أو الدخول في صراع معها.
- نستهدف فقط القواعد التي تعد مصدر العدوان على بلادنا في إطار حقنا المشروع بالدفاع عن أنفسنا.
أول تصريح رسمي حول صحة مجتبى خامنئي.. نجل بزشكيان: المرشد الأعلى الجديد لإيران بخير رغم إصابته في الحرب
أكد نجل الرئيس الإيراني الأربعاء أن المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي "بخير" رغم التقارير التي تحدثت عن إصابته في الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة.
وقال يوسف بيزشكيان، وهو مستشار للحكومة، في منشور على قناته في "تلغرام" "سمعت الأنباء التي تفيد بأن السيد مجتبى خامنئي أُصيب. سألت بعض الأصدقاء الذين لديهم شبكة واسعة من العلاقات. قالوا إنه، والحمدلله، بخير".
وبعد إعلان انتخاب مجتبى خامنئي خلفا لوالده علي خامنئي الذي قتل في اليوم الأول للحرب في 28 شباط/فبراير، بث التلفزيون الرسمي تقريرا عن أبرز محطات حياته، قائلا إنه "جريح حرب رمضان" الجارية.
بيانات ملاحية: إيران تصدر ملايين براميل النفط إلى الصين عبر مضيق هرمز رغم عرقلة الملاحة بالمضيق
أفادت شبكة سي إن بي سي، نقلاً عن بيانات ملاحية، بأن إيران ما زالت تصدر ملايين براميل النفط إلى الصين عبر مضيق هرمز، رغم الاضطرابات التي تشهدها حركة الملاحة في المضيق.
ووفق البيانات نفسها، أرسلت إيران أكثر من 11 مليون برميل من النفط عبر المضيق منذ بدء الحرب، وكانت جميع الشحنات متجهة إلى الصين.
الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء حارة حريك وبرج البراجنة
أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بالمغادرة إلى سكان حارة حريك وبرج البراجنة في الضاحية الجنوبية.
#عاجل ‼️انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا سكان حارة حريك وبرج البراجنة— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 11, 2026
🔸متابعة للانذارات السابقة نعود ونؤكد: أنشطة حزب الله تجبر جيش الدفاع للعمل ضده في منطقة الضاحية الجنوبية.
🔸سيعمل جيش الدفاع خلال الساعات المقبلة في منطقتيْ حارة حريك وبرج البراجنة وداخل المجمع… pic.twitter.com/ZVdRRzhSjO
يسرائيل هيوم: زيادة في إطلاق الصواريخ من إيران باتجاه إسرائيل خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية
أفادت "يسرائيل هيوم" برصد زيادة في إطلاق الصواريخ من إيران باتجاه إسرائيل خلال الساعات الـ24 الماضية.
من جهتها أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي شمالي إسرائيل للتحذير من تسلل مسيرة.
إعلام عبري: الهدف المتبقي من هذه الحرب هو القضاء على الصناعات العسكرية الإيرانية
نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مصادر، اليوم الأربعاء، أن الهدف الرئيسي المتبقي لإسرائيل في الحرب هو القضاء على الصناعات العسكرية الإيرانية.
وأضافت المصادر، وفقًا للصحيفة العبرية، أن "الجيش الإسرائيلي يعتزم استهداف مصانع إنتاج الصواريخ ووقودها ووسائل إطلاقها وتوجيهها".
ونقلت عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها: "نقر بأننا لا نستطيع تدمير الصناعات العسكرية الإيرانية وحدنا".
الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 29 إسرائيليا جراء التدافع
أفاد جهاز الإسعاف الإسرائيلي بإصابة 29 إسرائيليا جراء التدافع أثناء موجات القصف الإيرانية الليلة الماضية.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني -فجر الأربعاء- إطلاق موجة صاروخية جديدة في إطار العملية التي تطلق عليها إيران "الوعد الصادق 4″، وقال إنها ستستمر ثلاث ساعات على الأقل، وإنها تمثل الموجة السابعة والثلاثين من العملية.
وقال الحرس الثوري -في بيانه- إن الموجة الصاروخية الجديد تشمل أهدافا أمريكية في أربيل، ومواقع تابعة للأسطول الخامس، إضافة إلى أهداف في قلب تل أبيب.
كارني: كندا لن تشارك في الهجوم على إيران
نقلت هيئة الإذاعة الكندية عن رئيس وزراء كندا مارك كارني إن بلاده لا تشارك في الهجوم الأمريكي والإسرائيلي على إيران ولن تشارك فيه أبدا.
والأسبوع الماضي صرّح كارني بأنه لا يستطيع استبعاد احتمال مشاركة بلاده عسكريا في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، وذلك في ظل تصاعد المواجهة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.
الجماعة الإسلامية: ننفي استهداف أحد مكاتبنا أو كوادرنا في غارة بيروت
نفت الجماعة الإسلامية في لبنان، صباح اليوم الأربعاء، استهداف أحد مكاتبها أو كوادرها في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت وسط العاصمة اللبنانية بيروت.
وقالت الجماعة في بيان: "استغربت الجماعة الإسلامية في لبنان ما سارعت إليه بعض الوسائل الإعلامية للإعلان عن استهداف مكتب إداري لها في الغارة التي استهدفت منطقة عائشة بكار في بيروت واستشهاد عدد من كوادرها دون التحقق من المعلومات".
وأضافت "أننا في الجماعة الإسلامية نستنكر أولًا الاستهداف الصهيوني المتكرر للأراضي اللبنانية، كما ننفي استهداف أي من مكاتبنا أو كوادرنا. ونهيب بالوسائل الإعلامية توخي الدقة، المهنية، والمسؤولية في نشر وتداول الأخبار"، حسب البيان.
الدفاع القطرية: القوات المسلحة تصدت لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر
أعلنت وزارة الدفاع القطرية، صباح اليوم الأربعاء، تصدي القوات المسلحة لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر.
وسمع دوي اعتراضات لصواريخ في سماء الدوحة. كما أعلنت وزارة الداخلية أن "مستوى التهديد الأمني مرتفع وندعو إلى الالتزام بالبقاء في المنازل".
تعلن وزارة الدفاع القطرية عن تصدي القوات المسلحة لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر.— وزارة الدفاع - دولة قطر (@MOD_Qatar) March 11, 2026
The Ministry of Defense of State of Qatar announces that armed forces intercepted missile attack which targeted State of Qatar. pic.twitter.com/KbPSSTSS3o
غارة إسرائيلية تستهدف مبنى في قلب العاصمة اللبنانية بيروت
استهدفت غارة إسرائيلية شقّة في قلب بيروت الأربعاء، في ثاني استهداف لمنطقة تقع في وسط العاصمة اللبنانية منذ اندلعت الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.
الشرطة الإيرانية تحذر من أن المتظاهرين سيتم التعامل معهم كـ"أعداء"
حذّر قائد الشرطة الإيرانية، أحمد رضا رادان، المتظاهرين الذين يؤيدون مواقف أعداء البلاد، من أن السلطات ستتعامل معهم على هذا الأساس، وذلك وفق تصريحات له بثها التلفزيون الإيراني الرسمي مساء الثلاثاء.
وقال رادان في تصريحاته: "إذا تقدم أحد بما يتماشى مع رغبات العدو، فلن ننظر إليه بعد الآن على أنه مجرد متظاهر، بل سننظر إليه على أنه عدو".
وأضاف: "جميع قواتنا أيضًا على أهبة الاستعداد، ويدها على الزناد، مستعدة للدفاع عن ثورتها".
حزب الله يعلن عن 6 هجمات على أهداف إسرائيلية فجر الأربعاء
أعلن حزب الله اللبناني، فجر الأربعاء، تنفيذ 6 هجمات بصواريخ وقذائف مدفعية، على أهداف عسكرية إسرائيلية، شملت مواقع وتجمعات جنود داخل لبنان وشمالي إسرائيل.
السعودية: اعتراض طائرتين مسيرتين كانتا تحلقان باتجاه حقل نفطي
أعلنت وزارة الدفاع السعودية فجر اليوم الأربعاء، أنها اعترضت طائرتين مسيرتين خلال تحليقهما باتجاه أحد الحقول النفطية في جنوب شرق البلاد.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة في منشور على منصة إكس إنه جرى "اعتراض وتدمير مسيرتين في الربع الخالي متجهتين إلى حقل شيبة".