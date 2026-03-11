وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الغارة أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص في شقة قالت إنها كانت تُستخدم مكتباً لـ الجماعة الإسلامية في لبنان، في حين نفت الجماعة استهداف أي من مكاتبها أو كوادرها في هذه الغارة.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق الموجة السابعة والثلاثين من الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل وقواعد أمريكية في المنطقة، مشيراً إلى أن الموجة الجديدة كانت "الأعنف" واستمرت نحو ثلاث ساعات.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية، فيما دوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة. كما قال إنه نفذ هجمات متزامنة استهدفت العاصمة الإيرانية طهران والضاحية الجنوبية لبيروت.

