مصرع طاقم طائرة ركاب إثر اصطدامها بعربة إطفاء في مطار لاغوارديا بنيويورك

لقي طيار ومساعده مصرعهما، ليل الأحد، إثر اصطدام طائرة ركاب بعربة إطفاء على أحد مدارج مطار لاغوارديا في مدينة نيويورك، في حادث أدى إلى تعليق الرحلات الجوية وإغلاق المطار مؤقتاً، بحسب ما أعلنت السلطات الأميركية وتقارير إعلامية محلية.

اعلان اعلان

وأظهرت صور متداولة حجم الدمار الذي لحق بمقدمة الطائرة التابعة لشركة "إير كندا إكسبرس"، لا سيما قمرة القيادة التي تعرضت لأضرار بالغة، فيما طوّقت مركبات الطوارئ موقع الحادث على المدرج.

وذكرت وسائل إعلام أميركية، من بينها شبكتا "سي إن إن" و"إن بي سي"، أن الطيار ومساعده توفيا متأثرين بإصاباتهما، في المقابل، أفادت شبكة "أيه بي سي" بإصابة 13 شخصاً، بينهم 11 راكباً وعنصران من فرق الطوارئ، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

تفاصيل الاصطدام وملابساته

وأوضحت هيئة موانئ نيويورك أن الطائرة، التي تشغلها شركة (Jazz Aviation) "جاز للطيران" الشريكة الإقليمية للخطوط الجوية الكندية، اصطدمت بعربة إطفاء كانت تستجيب لحادث آخر، وذلك على المدرج رقم أربعة، وأشارت بيانات أولية إلى أن الطائرة، وهي من طراز "سي آر جاي-900"، كانت تقل 76 شخصاً، بينهم أربعة من أفراد الطاقم، وكانت قد وصلت من مدينة مونتريال الكندية ضمن الرحلة AC8646.

في أعقاب الحادث، أصدرت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية قراراً بإيقاف جميع الرحلات في المطار، مرجحة احتمال تمديد التعليق، فيما أكدت أن المطار أُغلق لتسهيل عمليات الاستجابة وبدء تحقيق شامل.

كما أعلن المجلس الوطني لسلامة النقل إرسال فريق متخصص إلى موقع الحادث للتحقيق في أسبابه وملابساته.

اضطرابات واسعة في حركة السفر

وأفادت إدارة الطوارئ في نيويورك بأن المسافرين سيواجهون إلغاءات وتأخيرات كبيرة، إلى جانب إغلاق بعض الطرق وانتشار كثيف لعناصر الطوارئ في محيط المطار بمنطقة كوينز، داعية إلى استخدام مسارات بديلة.

وكان المطار يشهد بالفعل اضطرابات في حركة الطيران نتيجة سوء الأحوال الجوية، إضافة إلى بطء إجراءات التفتيش بسبب تداعيات أزمة التمويل الفدرالي.

مطار حيوي يشهد حادثاً نادراً

ويُعد مطار لاغوارديا ثالث أكثر مطارات نيويورك ازدحاماً، حيث استقبل نحو 33.5 مليون مسافر خلال عام 2024، وفق بيانات رسمية، وكان قد خضع مؤخراً لعملية تطوير شاملة بلغت كلفتها نحو 8 مليارات دولار، شملت تحديث البنية التحتية والمرافق.

ويأتي هذا الحادث في سياق سلسلة من الحوادث الجوية التي شهدتها الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، من بينها حادث اصطدام بين طائرة ركاب ومروحية عسكرية قرب واشنطن في يناير 2025، أسفر عن مقتل 67 شخصاً، إضافة إلى حوادث أخرى وقعت أو كادت تقع أثناء وجود الطائرات على الأرض، ما يعيد تسليط الضوء على تحديات السلامة الجوية.