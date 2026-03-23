مع دخول الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى يومها الرابع والعشرين، يتواصل تبادل الضربات الصاروخية واتساع رقعة المواجهات في المنطقة، بالتزامن مع تصاعد الاشتباكات على الجبهة اللبنانية.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع أضرار في ثمانية مواقع جرّاء سقوط شظايا صواريخ إيرانية، إضافة إلى إصابة 48 جنديًا منذ بدء العملية البرية في جنوب لبنان، فيما سُمعت انفجارات في طهران مع تفعيل الدفاعات الجوية، وأعلنت الكويت والإمارات اعتراض هجمات إيرانية.
وفي موازاة التصعيد العسكري، يترقّب العالم انتهاء مهلة الثماني والأربعين ساعة التي حدّدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز، بعدما لوّح باستهداف قطاع الطاقة الإيراني بالكامل مع انقضاء المهلة، وهدّد بـ"تدمير كامل" لإيران إذا لم يُفتح المضيق، مشيرًا إلى أن نتائج الإنذار المرتبط بمحطات الطاقة ستتضح قريبًا.
في المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن مضيق هرمز لم يُغلق، موضحًا أن تباطؤ حركة السفن يعود إلى مخاوف شركات التأمين من الحرب، ومعتبرًا أن التهديدات لن تغيّر موقف شركات التأمين أو الإيرانيين، داعيًا إلى اعتماد لغة الاحترام بدل التهديد. وشدد على أن حرية الملاحة لا يمكن أن تتحقق من دون احترام حرية التجارة، وأن على الأطراف المعنية الالتزام بالأمرين معًا أو عدم توقع تحقق أي منهما.
سياسيًا، بحث ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تطورات الوضع في الشرق الأوسط وضرورة إعادة فتح مضيق هرمز، مع اقتراب انتهاء المهلة التي حدّدتها واشنطن لطهران، في ظل استمرار التصعيد واتساع نطاق المواجهة في المنطقة.
التغطية الحيّة:
${title}
بكين تحذر من خطر خروج الوضع عن السيطرة في الشرق الأوسط بعد تهديدات ترامب
"ما لا يقل عن 1281 قتيلًا".. إعلام إيراني ينشر "حصيلة الخسائر البشرية الإسرائيلية" خلال الحرب الجارية
خلص القسم العبري بوكالة "تسنيم"، "بناءً على رصد دقيق لبيانات المقابر الرئيسية" في إسرائيل، إلى أن عدد القتلى في الحرب الأخيرة "بلغ ما لا يقل عن 1281 قتيلاً".
وأضافت الوكالة عينها أن "التقرير استند إلى مراجعة إحصائيات المقابر التالية:
1- هار همنوحوت في القدس.
2- يركون في بيتح تكفا.
3- مقبرة حولون في حولون.
4- سغولا في بيتح تكفا.
5- كريات شاؤول في تل أبيب.
6- هار هزيتيم في القدس.
7- مقبرة حيفا.
8- نحلات يتسحاق في جفعاتيم.
9- مقبرة رحوفوت.
10 - مقبرة أسدود".
ووفقاً لتقرير القسم العبري في وكالة "تسنيم"، فإن "فحص البيانات المتعلقة بقواعد بيانات المقابر الإسرائيلية يظهر أن عدد الوفيات في الأراضي المحتلة يبلغ في المتوسط حوالي 150 شخصاً في الأيام العادية، ولكن أضيف إلى هذا المعدل متوسط 61 شخصاً يومياً خلال الـ 21 يوماً الماضية، ليصل متوسط عدد القتلى الذين دُفنوا في هذه الأيام إلى 211 شخصاً على الأقل".
وكالة "تسنيم": المدمرات الأميركية المتمركزة في المنطقة تواجه أزمة في توفر الذخائر
تواجه المدمرات الأميركية في المنطقة نقصاً حاداً في مخزون الصواريخ، مما أجبرها على الاستعانة بالغواصات لتنفيذ المهام الهجومية، وفق قسم التحليل العسكري بوكالة "تسنيم".
وأفاد القسم عينه بأن المدمرات الأميركية المتمركزة في المنطقة تواجه أزمة في توفر الذخائر؛ إذ عززت الصور المنشورة لإطلاق صواريخ "كروز" من غواصة أميركية بالقرب من قبرص، التقديرات التي تشير إلى أن المدمرات التي تولت مهاماً هجومية سابقاً، باتت تعاني إما من نقص حاد في مخزوناتها الصاروخية، أو أنها استهلكت بالفعل الجزء الأكبر من ذخائرها.
وتكمن النقطة الجوهرية، بحسب "تسنيم"، في أن القطع البحرية، كالمدمرات والغواصات، تفتقر لإمكانية إعادة تذخير الصواريخ في عرض البحر، مما يضطرها للعودة إلى القواعد البحرية لإتمام هذه العملية.
"هذا الأمر يؤدي بطبيعة الحال إلى إحداث قطيعة في دورتها العملياتية. وبناءً على ذلك، يمكن القول إن جزءاً من السفن الحربية الموجودة في المنطقة - لا سيما المدمرات من طراز "أرلي بيرك" (Arleigh Burke)- تواجه في الوقت الراهن انخفاضاً في قدراتها الهجومية. كما يُرجح وجود وضع مماثل في مجال الدفاع الجوي أيضاً".
الخارجية الروسية: نرفض إغلاق مضيق هرمز لكن يجب النظر إلى هذه القضية في سياق الوضع العام
- نأمل أن تتحلى الولايات المتحدة بالحكمة وعدم تهديد محطة بوشهر للطاقة النووية
- ندعو واشنطن وتل أبيب إلى وقف تصعيد الأزمة ليعود الوضع في مضيق هرمز إلى طبيعته.
- عملية برية أميركية في إيران لا تبدو واقعية وتنفيذ ذلك سيؤدي إلى تفاقم الصراع.
توقف الرحلات في مطار لاغوارديا في نيويورك بسبب حادث بين طائرة ومركبة
مقتل شخص في إيران بهجوم على محطة إذاعية في بندر عباس
قتل شخص وجُرح آخر بغارة استهدفت محطة إذاعية في مدينة بندر عباس المطلة على مضيق هرمز في جنوب إيران، بحسب ما أفادت هيئة البث الإيرانية "إريب".
وقالت الهيئة على تطبيق تلغرام: "استُهدف جهاز إرسال أيه أم بقوة 100 كيلوواط التابع لمركز إذاعة وتلفزيون الخليج الفارسي من قبل الجيش الإرهابي الأميركي-الصهيوني". وأضافت "استشهد أحد حراس أمن المركز وجُرح آخر". وأكدت الهيئة أن برامج الإذاعة والتلفزيون استؤنفت بشكل طبيعي.
الجيش الإسرائيلي يعلن شن "موجة واسعة من الهجمات" على طهران
أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين شنّ "موجة واسعة من الهجمات" على طهران حيث أفادت وكالات أنباء إيرانية بوقوع انفجارات في اليوم الرابع والعشرين من الحرب في الشرق الأوسط.
وكتب الجيش الإسرائيلي على تطبيق تلغرام أنه "شنّ موجة واسعة من الهجمات على البنى التحتية للنظام الإرهابي الإيراني في طهران"، بينما أفادت وكالتا مهر وفارس الإيرانيتان للأنباء بسماع دوي انفجارات في المدينة.
كتائب حزب الله في العراق تمدّد لخمسة أيام قرارها تعليق استهداف السفارة الأميركية في بغداد
أعلنت كتائب حزب الله في العراق، الفصيل المسلّح الموالي لإيران، الإثنين تمديد قرارها تعليق استهداف السفارة الأميركية في بغداد، لخمسة أيام.
وجاء في بيان لكتائب حزب الله في العراق: "سيتم تمديد مدة المهلة المُعطاة لسفارة الشر الأميركي إلى خمسة أيام أخرى".
وحذّر الفصيل "سنتعامل مع خروقات العدو بحسبها، وسنبلّغ الوسيط بآلية الرد على تلك الخروقات"، نافيا من جهة أخرى ضلوعه في ضربة بمسيّرة أصابت مقر جهاز المخابرات في بغداد.
مدير وكالة الطاقة الدولية: تعرض 40 موقعا للطاقة على الأقل لأضرار بالغة في الشرق الأوسط
أعلن المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، الاثنين، تضرر ما لا يقل عن 40 موقعا للطاقة بشكل "بالغ أو بالغ جدا" جراء الحرب في الشرق الأوسط.
وقال خلال مؤتمر صحافي في نادي الصحافة الوطني في كانبيرا: "تضررت 40 منشأة للطاقة على الأقل في المنطقة بشكل بالغ أو بالغ جدا في تسع دول".