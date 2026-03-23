أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع أضرار في ثمانية مواقع جرّاء سقوط شظايا صواريخ إيرانية، إضافة إلى إصابة 48 جنديًا منذ بدء العملية البرية في جنوب لبنان، فيما سُمعت انفجارات في طهران مع تفعيل الدفاعات الجوية، وأعلنت الكويت والإمارات اعتراض هجمات إيرانية.

اعلان اعلان

وفي موازاة التصعيد العسكري، يترقّب العالم انتهاء مهلة الثماني والأربعين ساعة التي حدّدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز، بعدما لوّح باستهداف قطاع الطاقة الإيراني بالكامل مع انقضاء المهلة، وهدّد بـ"تدمير كامل" لإيران إذا لم يُفتح المضيق، مشيرًا إلى أن نتائج الإنذار المرتبط بمحطات الطاقة ستتضح قريبًا.

في المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن مضيق هرمز لم يُغلق، موضحًا أن تباطؤ حركة السفن يعود إلى مخاوف شركات التأمين من الحرب، ومعتبرًا أن التهديدات لن تغيّر موقف شركات التأمين أو الإيرانيين، داعيًا إلى اعتماد لغة الاحترام بدل التهديد. وشدد على أن حرية الملاحة لا يمكن أن تتحقق من دون احترام حرية التجارة، وأن على الأطراف المعنية الالتزام بالأمرين معًا أو عدم توقع تحقق أي منهما.

سياسيًا، بحث ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تطورات الوضع في الشرق الأوسط وضرورة إعادة فتح مضيق هرمز، مع اقتراب انتهاء المهلة التي حدّدتها واشنطن لطهران، في ظل استمرار التصعيد واتساع نطاق المواجهة في المنطقة.

التغطية الحيّة:

