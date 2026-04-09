"اجتماعات سرية وخرائط استراتيجية".. مجموعة قرصنة مرتبطة بإيران تعلن اختراق هاتف هاليفي

أعلنت مجموعة القرصنة الموالية لإيران "حنظلة" أنها نجحت في اختراق هاتف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق الفريق المتقاعد هرتسي هاليفي.

وذكرت المجموعة في سلسلة منشورات نشرتها المجموعة يوم الخميس على منصة "إكس" أن عملية الاختراق استمرت لسنوات، وأسفرت عن الاستيلاء على نحو 19 ألف ملف حساس، من بينها مواد مرئية لاجتماعات سرية، وخرائط استراتيجية، ومقاطع شخصية من داخل منزل هاليفي.

وبحسب ما نُشر، تتضمن المواد المسربة أيضًا وثائق تعريف شخصية تعود لهاليفي، ومشاهد تجمعه بعائلته، إلى جانب لقطات مع مسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي وجنود آخرين تُصنّف هوياتهم ضمن المعلومات السرية.

كما أشارت المجموعة إلى أنها نشرت مقاطع يُعتقد أنها تُظهر هاليفي خلال اجتماعات مع مسؤولين عرب "رفيعي المستوى".

"رقابة بلا جدوى"

ويأتي هذا الإعلان بعد تهديد كانت المجموعة قد نشرته يوم الأربعاء، قالت فيه إنها على وشك الكشف عن معلومات تتعلق بهاليفي.

وفي أحد منشوراتها، كتبت المجموعة: "حنظلة يجلس عند نقطة الاختناق، جميعكم تحت مظلتنا الاستخباراتية".

وادعت "حنظلة" أن رقابة الجيش الإسرائيلي على الصور، من خلال طمسها أو تعديلها، أصبحت بلا جدوى في ظل عمليات الاختراق، مضيفة: "على مدى سنوات، كان لدى حنظلة وصول مباشر إلى جميع الصور الحقيقية غير المعدلة من أنظمة كبار قادتكم".

كما وجهت المجموعة انتقادات حادة لهاليفي، قائلة: "سجله ملطخ بالإبادة الجماعية، ومجازر المدنيين، والقصف العشوائي، وجرائم الحرب. العديد من عمليات قصف غزة الوحشية، والاغتيالات المستهدفة، وتدمير البنية التحتية المدنية نُفذت تحت قيادته المباشرة وأوامره".

يُذكر أن اسم المجموعة مستمد من شخصية "حنظلة" الكرتونية المؤيدة للفلسطينيين، التي ابتكرها رسام الكاريكاتير السياسي ناجي العلي، والتي تُعد رمزًا للمقاومة الفلسطينية.

عمليات "خطرة"

وتُعد مجموعة "حنظلة" من أبرز مجموعات القرصنة الإلكترونية التي برزت على الساحة الدولية في الفترة الأخيرة، حيث تصنّفها أجهزة استخبارات غربية، من بينها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، كواجهة سيبرانية مرتبطة بوزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية.

واكتسبت هذه المجموعة حضورًا لافتًا في سياق الصراع الدائر بين عامي 2024 و2026، من خلال عمليات رقمية معقدة ومؤثرة.

ويرى العديد من المحللين أن المجموعة غطاء لعمليات منظمة تقف وراءها دولة، خاصة مع ربطها تقنيًا بوحدات إيرانية تُعرف بأسماء مثل "Banished Kitten" و"Void Manticore"، وهي مجموعات متخصصة في الحرب النفسية والهجمات السيبرانية التخريبية.

وخلال عام 2026، نفذت "حنظلة" سلسلة من الهجمات التي وُصفت بأنها من بين الأخطر في تاريخ الصراعات السيبرانية.

ومن أبرز هذه العمليات الهجوم الذي استهدف شركة "سترايكر" الأمريكية للتكنولوجيا الطبية في مارس، حيث ادعت المجموعة اختراق أنظمتها وتدمير آلاف الأجهزة، في خطوة قالت إنها رد على هجمات طالت منشآت مدنية داخل إيران.

كما زعمت في مناسبات أخرى اختراق أجهزة أمنية إسرائيلية مثل "الشاباك" و"الموساد"، وتسريب بيانات حساسة لآلاف الضباط والعلماء، بما في ذلك معلومات مرتبطة بمنشآت نووية وأنظمة دفاعية.

وتعتمد المجموعة بشكل أساسي على أسلوب "الاختراق والتسريب" (Hack-and-Leak)، حيث تقوم بنشر وثائق وصور شخصية لمسؤولين بهدف إحداث صدمة إعلامية وزعزعة الثقة.

كما تستخدم برمجيات خبيثة تُعرف بـ"المسّاحات" (Wipers)، لا تستهدف الابتزاز المالي، بل تهدف إلى محو البيانات بشكل نهائي وشل عمل المؤسسات المستهدفة.

وكشفت تقارير أمنية أن "حنظلة" أظهرت قدرات تقنية متقدمة، إذ تمكنت من مواصلة عملياتها حتى خلال فترات انقطاع الإنترنت داخل إيران، مستفيدة من اتصالات عبر الأقمار الصناعية مثل "ستارلينك"، ما يشير إلى توفر موارد وإمكانات كبيرة.

وعلى صعيد الملاحقة الدولية، شنت الولايات المتحدة بالتعاون مع حلفائها في مارس 2026 حملة لإغلاق مواقع المجموعة وحساباتها على منصات مثل "إكس" و"تلغرام".

ورغم ذلك، تمكنت "حنظلة" من استئناف نشاطها بسرعة عبر نطاقات جديدة خلال أقل من 24 ساعة، في مؤشر على مرونة تقنية عالية وقدرة على التكيف مع الضغوط الأمنية.