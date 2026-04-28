ترامب "غير راضٍ" عن المقترح الإيراني الجديد.. وتحذيرات إسرائيلية على وقع التصعيد في لبنان

ونقلت "رويترز" عن مسؤول أميركي أن الرئيس دونالد ترامب "غير راضٍ" عن المقترح الإيراني الأخير. وكان موقع "أكسيوس" قد أفاد بأن طهران قدّمت، عبر وساطة باكستانية، مقترحًا جديدًا يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري مقابل تأجيل المفاوضات المتعلقة ببرنامجها النووي.

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وفي السياق نفسه، ذكرت "سي إن إن" أن الوسطاء يمارسون ضغوطًا على واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة، واصفة المرحلة بأنها "حاسمة".

كما نقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين أن ترامب وفريقه الأمني ينظرون إلى العرض الإيراني بتشكك، من دون رفضه بشكل قاطع.

على الجبهة اللبنانية، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف أكثر من 20 منشأة قال إنها تابعة لحزب الله في البقاع وجنوب لبنان، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع غارات على مناطق عدة في الجنوب مساءً.

وفي وقت سابق، حذّر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، خلال لقاء مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس - بلاسخارت، من أن نعيم قاسم "يلعب بالنار"، معتبرًا أن استمرار الحكومة اللبنانية في الاحتماء بحزب الله قد يؤدي إلى تصعيد يطال لبنان بأكمله.

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