ترامب "غير راضٍ" عن المقترح الإيراني الجديد.. وتحذيرات إسرائيلية على وقع التصعيد في لبنان

يتواصل التصعيد في الشرق الأوسط، في ظل تحركات دبلوماسية متسارعة ومحاولات لاحتواء التوتر.
ونقلت "رويترز" عن مسؤول أميركي أن الرئيس دونالد ترامب "غير راضٍ" عن المقترح الإيراني الأخير. وكان موقع "أكسيوس" قد أفاد بأن طهران قدّمت، عبر وساطة باكستانية، مقترحًا جديدًا يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري مقابل تأجيل المفاوضات المتعلقة ببرنامجها النووي.
وفي السياق نفسه، ذكرت "سي إن إن" أن الوسطاء يمارسون ضغوطًا على واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة، واصفة المرحلة بأنها "حاسمة".
كما نقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين أن ترامب وفريقه الأمني ينظرون إلى العرض الإيراني بتشكك، من دون رفضه بشكل قاطع.
على الجبهة اللبنانية، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف أكثر من 20 منشأة قال إنها تابعة لحزب الله في البقاع وجنوب لبنان، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع غارات على مناطق عدة في الجنوب مساءً.
وفي وقت سابق، حذّر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، خلال لقاء مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس - بلاسخارت، من أن نعيم قاسم "يلعب بالنار"، معتبرًا أن استمرار الحكومة اللبنانية في الاحتماء بحزب الله قد يؤدي إلى تصعيد يطال لبنان بأكمله.
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وزارة الصحة اللبنانية: شهيدان و13 مصابا جراء غارة إسرائيلية على بلدة جبشيت جنوبي البلاد
المتحدثة باسم البيت الأبيض: ما زلنا نتفاوض ولن نتسرع في إبرام صفقة سيئة
رويترز عن المتحدثة باسم البيت الأبيض:
- ما زلنا نتفاوض ولن نتسرع في إبرام صفقة سيئة.
- ترمب لن يدخل في أي اتفاق لا يضع الأمن القومي الأمريكي أولا.
- ترمب أوضح أنه لا يمكن لإيران أبدا امتلاك سلاح نووي.
مقتل عامل إسرائيلي في شركة تعمل لصالح الجيش جنوبي لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عامل إسرائيلي في شركة مقاولات تعمل لصالح الجيش في جنوب لبنان.
رئيس الوزراء اللبناني حول استهداف عناصر الدفاع المدني: لن نألو جهدًا في إدانة الجريمة في المحافل الدولية
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن استهداف عناصر من الدفاع المدني اللبناني في بلدة مجدل زون ومقتلهم أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني يشكل "جريمة حرب موصوفة"، معتبرا أنه انتهاك صارخ لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني.
وأوضح أن الحكومة ستعمل على إدانة هذه الجريمة في المحافل الدولية، وحشد الجهود لإلزام إسرائيل وقف انتهاكاتها المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.
ان استهداف عناصر من الدفاع المدني في مجدل زوين واستشهادهم أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني جريمة حرب موصوفة جديدة ترتكبها اسرائيل. وهي تشكل انتهاكاً صارخاً لمبادىء وقواعد القانون الدولي الإنساني.— Nawaf Salam نواف سلام (@nawafsalam) April 28, 2026
ان الحكومة لن تألو جهداً لإدانة هذه الجريمة النكراء في المحافل الدولية، وحشد كل الجهود…
الجيش اللبناني يعلن إصابة اثنين من جنوده في قصف إسرائيلي
أعلن الجيش اللبناني الثلاثاء إصابة اثنين من جنوده بـ"استهداف اسرائيلي معاد" أثناء عملية إنقاذ في جنوب لبنان، حيث تواصل اسرائيل شنّ ضربات رغم وقف إطلاق النار مع حزب الله.
وأورد الجيش اللبناني في بيان "إصابة عسكريَّين بجروح جراء استهداف إسرائيلي معادٍ لدورية للجيش، مع عناصر من الدفاع المدني وجرافتين مدنيتين في بلدة مجدل زون - صور أثناء عملية إنقاذ مواطنين".
إصابة عسكريَّين بجروح جراء استهداف إسرائيلي معادٍ لدورية للجيش، مع عناصر من الدفاع المدني وجرافتين مدنيتين في بلدة مجدل زون - صور أثناء عملية إنقاذ مواطنين.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/BHNtW4gj4h— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) April 28, 2026
المركز الوطني للجيوفيزياء في لبنان: تسجيل موجات أرضية عصر اليوم على مختلف محطات الرصد ناتجة عن تفجير في منطقة القنطرة
أعلن المركز الوطني للجيوفيزياء في لبنان أنه عند الساعة 16:03 من بعد ظهر الثلاثاء 28 نيسان 2026، سُجلت على جميع محطات الرصد من الشمال إلى الجنوب موجات أرضية استمرت نحو دقيقتين، تبين أنها ناتجة عن تفجير في منطقة القنطرة.
يفيد المركز الوطني للجيوفيزياء أنه عند الساعة 16:03 من بعد ظهر الثلاثاء 28 نيسان 2026، سُجّلت على جميع محطات الرصد من الشمال إلى الجنوب موجات أرضية استمرت نحو دقيقتين، ناتجة عن تفجير في منطقة القنطرة. pic.twitter.com/rAnxU7Sptr— Geophysical Res., Seismic & Tsunami Warning Center (@CNG_Lebanon) April 28, 2026
مجلس التعاون الخليجي: القمة الخليجية أكدت أهمية تكثيف التكامل العسكري بين دول المجلس
أكد الأمين العام لـمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن قادة دول المجلس بحثوا الأوضاع المتصلة بالتصعيد في المنطقة واعتداءات إيران، إضافة إلى سبل إيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة ويعالج قلق دول المجلس.
وأوضح أن القادة اعتبروا أن هذه الاعتداءات أدت إلى فقدان الثقة بإيران، وهو ما يتطلب منها، على حد وصفه، بذل جهود جادة لإعادة بناء هذه الثقة.
وأشار إلى أن القمة الخليجية أكدت أهمية تكثيف التكامل العسكري بين دول المجلس، وضرورة الإسراع بإنجاز منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ.
وأضاف أن القمة شددت على ضرورة استعادة أمن الملاحة وعودة الوضع في مضيق هرمز إلى ما كان عليه، مع رفض فرض أي رسوم على عبور المضيق تحت أي ظرف أو مسمى.
ولفت إلى أن القادة أعربوا عن رفضهم لإجراءات إيران غير القانونية لإغلاق المضيق، مؤكدين الالتزام باتفاقية الدفاع المشترك لدول المجلس.
التصريح الإعلامي لمعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية @jasemalbudaiwi ، بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد اليوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل 2026م، في مدينة جدة -المملكة العربية… pic.twitter.com/Qieqnp1w7C— مجلس التعاون (@GCCSG) April 28, 2026
الدفاع المدني اللبناني يعلن مقتل 3 من عناصره جراء غارة إسرائيلية خلال تنفيذهم مهمة إنقاذ جنوبي لبنان
أعلن الدفاع المدني اللبناني مقتل ثلاثة من عناصره خلال تنفيذ مهمة إنقاذ وإسعاف للمصابين، إثر غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في بلدة مجدل زون في قضاء صور.
وأوضح في بيان صادر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة أن العناصر الثلاثة كانوا يعملون على إجلاء المصابين من الموقع المستهدف عند وقوع الغارة.
استشهاد ثلاثة عناصر من الدفاع المدني— الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) April 28, 2026
صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي:
تعلن المديرية العامة للدفاع المدني عن استشهاد ثلاثة من عناصرها أثناء تنفيذهم مهمة إنقاذ وإسعاف للمصابين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في بلدة مجدل زون صور pic.twitter.com/nWDTblRUTv
ترمب: المستشار الألماني لا يعرف ما يقوله بشأن إيران
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المستشار الألماني فريدريش ميرتس قائلا إنه "لا يعرف ما يقوله بشأن إيران".
وزارة الخزانة الأمريكية: فرضنا عقوبات جديدة مرتبطة بإيران
قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران.
وأضافت أنها فرضت عقوبات على 33 كيانا وشخصا في إيران بسبب مساعدتهم على التهرب من العقوبات، على حد قولها.
وتابعت: "الأموال التي وفرتها الكيانات والأفراد دعمت العمليات الإرهابية لإيران".
وتوعد وزارة الخزانة الأمريكية أي جهة تدفع الأموال لإيران لعبور مضيق هرمز، قائلة إنها "ستواجه عقوبات شديدة".
وقالت الوزارة في بيان: " أي مؤسسة تتعامل مع قطاع الظل البنكي في إيران ستواجه عواقب وخيمة".
الدفاع المدني اللبناني: تعرض عناصرنا لاستهداف إسرائيلي
الدفاع المدني اللبناني:
- تعرض عناصرنا لاستهداف إسرائيلي أثناء إنقاذ مصابين في مجدلزون جنوبي البلاد
- نواصل العمل مع الجيش اللبناني لإنقاذ 3 عناصر محتجزين تحت الأنقاض
تعرّض عناصر الدفاع المدني للاستهداف أثناء تنفيذهم مهمة إنقاذ وإسعاف للمصابين جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة مجدل زون.— الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) April 28, 2026
وقد أدّى هذا الاستهداف إلى احتجاز ثلاثة عناصر تحت الأنقاض، حيث تواصل فرق الدفاع المدني في هذه الأثناء، بالاشتراك مع الجيش اللبناني، للعمل على إخلائهم.
قوات الأمن العراقية تتصدى لمسيّرة فوق المنطقة الخضراء ببغداد
أعلن مصدر أمني عراقي أن قوات الأمن أطلقت النار على مسيّرة فوق المنطقة الخضراء ببغداد قبل ابتعادها عن المكان.
هيئة البث: إسرائيل منحت لبنان أسبوعين للاتفاق قبل العودة للقتال
نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي أنه تم منح لبنان أسبوعين للتوصل إلى اتفاق عبر المفاوضات قبل العودة للقتال. وقال إن مهلة الأسبوعين تنتهي مع انتهاء وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، موضحا أن صاحب القرار بشأن وقف إطلاق النار مع لبنان هو ترمب.
إصابة 3 جنود لبنانين باستهداف إسرائيلي لدورية في مجدل زون
الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على نفقين في القنطرة بطول كيلومترين
أفاد الجيش الإسرائيل بالعثور على نفقين في منطقة القنطرة على بعد 10 كيلومترات من حدودنا طولهما نحو كيلومترين.
سنتكوم: حوّلنا مسار 39 سفينة ضمن الحصار البحري على إيران
القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم):
- قواتنا تواصل العمل في جميع أنحاء الشرق الأوسط وتستمر في فرض الحصار على إيران.
- حولنا حتى الآن مسار 39 سفينة لضمان الامتثال للحصار البحري على إيران.
- قواتنا صعدت اليوم على متن سفينة تجارية ببحر العرب اشتبهنا بمحاولتها التوجه لإيران.
- أفرجنا عن السفينة بعد تفتيشها والتأكد من أنها لن ترسو في أي ميناء إيراني.
غارتان إسرائيليتان على كفرتبنيت وفرون جنوبي لبنان
كاتس: تعليمات بتدمير كل بنية تحتية إرهابية جنوبي لبنان
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن حكومة لبنان وجيشها تعهدا بنزع سلاح حزب الله من جنوب لبنان وهذه هي النتائج، وأضاف أصدرنا تعليمات بتدمير كل بنية تحتية إرهابية بالمنطقة الأمنية جنوبي لبنان حتى الخط الأصفر.
حزب الله يستهدف بمسيّرات انقضاضية جنودا إسرائيليين في الطيبة
أعلن حزب الله أنه "استهدف بمسيّرات انقضاضية تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في بلدة الطيبة جنوبي لبنان".
وزير الخارجية اللبناني: قررنا الانخراط بمفاوضات مباشرة لضمان انسحاب إسرائيل
قال وزير خارجية لبنان يوسف رجي إن الدولة اتخذت قرارها بالانخراط في مفاوضات مباشرة للتوصل لوقف إطلاق نار وضمان انسحاب إسرائيل.
الجيش الإسرائيلي يفجّر نفقا في القنطرة بمئات أطنان المتفجرات
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش فجر نفقا وبنى تحتية في بلدة القنطرة جنوبي لبنان بـ570 طنا من المتفجرات، وأضافت أن النفق بالقنطرة جنوبي لبنان ويبعد 10 كيلومترات عن الحدود ولم يتجاوزها.
سي إن إن: إيران ستقدم مقترحا معدلا للوسيط الباكستاني خلال أيام
نقلت شبكة سي إن إن عن مصادر مطلعة أنه من المتوقع أن تقدم إيران مقترحا معدلا للوسطاء في باكستان خلال الأيام القليلة المقبلة.
طهران: أمريكا تتحمل مسؤولية تعطل الملاحة في مضيق هرمز
بعثة إيران بالأمم المتحدة:
- أمريكا تتحمل مسؤولية تعطل النقل البحري في مضيق هرمز وأعمالها تهدد الملاحة الدولية.
- لا يمكن تحقيق الاستقرار بالمنطقة إلا بوقف دائم للعدوان على إيران.
- إيران ليست طرفا باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وهي غير ملزمة بأحكامها.
واشنطن بوست: موسكو زودت طهران بمعلومات عن القوات الأمريكية
نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين غربيين أن موسكو زودت طهران بمعلومات عن قوات أمريكية وسفن حربية وطائرات بالشرق الأوسط.
الجيش الإسرائيلي: إنفجار مسيّرات مفخخة أطلقها حزب الله قرب قواتنا
أفاد الجيش الإسرائيلي بأن حزب الله أطلق قبل قليل مسيرات مفخخة انفجرت قرب قواتنا في جنوب لبنان.
وول ستريت جورنال: عبور السفن بمضيق هرمز انخفض لأدنى مستوى
نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن بيانات أن عبور السفن بمضيق هرمز انخفض لأدنى مستوى منذ الحرب إثر الحصار الأمريكي وهجمات إيران.
وول ستريت جورنال: هجمات سيبرانية إيرانية استهدفت عسكريين ومسؤولين أمريكيين
نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أن هجمات سيبرانية إيرانية استهدفت مئات العسكريين الأمريكيين ومسؤولين بالأشهر الأخيرة.
حزب الله يستهدف بمسيّرة انقضاضية جرافة إسرائيلية في بنت جبيل
أعلن حزب الله أنه "استهدف بمسيّرة انقضاضية جرافة عسكرية إسرائيلية أثناء هدمها بيوتا في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان".
ترامب: إيران أبلغتنا أنها بحالة انهيار وتطالبنا بفتح مضيق هرمز
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن إيران أبلغتنا للتو أنها بحالة انهيار، وتطالبنا بفتح مضيق هرمز بأسرع وقت بينما تحاول تحديد وضعها القيادي.
الجيش الإيراني يتوعد بمواجهة أي اعتداء بتجهيزات وأساليب جديدة
قال المتحدث باسم الجيش الإيراني "سنواجه أي اعتداء جديد للعدو بتجهيزات وأساليب جديدة".
وزير الطاقة الأمريكي: يمكن فتح مضيق هرمز دون إزالة جميع الألغام
نقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن وزير الطاقة الأمريكي أنه يمكن فتح مضيق هرمز دون إزالة جميع الألغام.
مجلس النواب الأمريكي: على إيران تقديم مزيد من العروض
رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي:
- على إيران تقديم مزيد من العروض ولن نقبل بشيء يقل عما نحتاجه
- الحصار الذي فرضه الرئيس ترمب على إيران يؤتي ثماره
- إيران غير قادرة على إغلاق مضيق هرمز بالكامل
- إيران بحاجة لوقف إطلاق النار أكثر بكثير مما نحتاجه
طهران: الملاحة بهرمز بعد الحرب ستكون ببروتوكولات تحمي أمننا
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، إن حركة السفن بمضيق هرمز بعد الحرب ستكون حسب بروتوكولات لا تعرض أمننا للخطر.
الإمارات تعلن انسحابها من "أوبك" و"أوبك+" اعتبارا من أيار/مايو
أعلنت الإمارات الثلاثاء قرارها الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وتحالف "أوبك +" اعتبارا من أيار/مايو، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات.
وأوردت "وام" أن القرار "يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد لدولة الإمارات وتطور قطاع الطاقة لديها بما في ذلك تسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة كما يرسخ التزامها بدورها كمنتج مسؤول وموثوق يستشرف مستقبل أسواق الطاقة العالمية".
#الإمارات تعلن قرار الخروج من "أوبك" و "أوبك +" اعتباراً من الأول من مايو 2026#وام https://t.co/Tz3ljPFbk9 pic.twitter.com/O8rreSvuWK— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) April 28, 2026
وزير الخارجية الإسرائيلي يقول إن بلاده "ليس لديها أي مطامع" في أراضي لبنان
قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الثلاثاء، إنّ بلاده لا تسعى للاستيلاء على أراضٍ في لبنان، في وقت يواصل الجيش عملياته الجوية والميدانية ضد حزب الله رغم وقف إطلاق النار.
وقال ساعر خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الصربي ماركو ديوريتش، إنّ "إسرائيل ليس لديها أي مطامع في أراضي لبنان. إنّ وجودنا في المناطق الواقعة على حدودنا الشمالية يخدم غرضا واحدا وهو حماية مواطنينا"، في إشارة الى انتشار قواته في مناطق بجنوب لبنان.
وسائل إعلام إيرانية: الجمهورية الإسلامية تحظر صادرات الصلب
حظرت إيران، الثلاثاء، تصدير منتجات الصلب، بحسب ما نقلت وكالة "فارس" عن سلطات الجمارك الثلاثاء، وذلك بعدما تعرضت مصانع رئيسية في البلاد لضربات خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية.
وأفادت الوكالة بأنّ سلطات الجمارك أصدرت توجيها "بشأن حظر تصدير" منتجات الصلب اعتبارا من 26 نيسان/أبريل.
وكان أكبر صانعين للصلب في إيران أعلنا مطلع الشهر الجاري، وقف الانتاج عقب هجمات تعرّضت لها مصانع تابعة لهما.
"القناة 12" عن مصدر: نتنياهو أخبر ترامب أن عدم الرد على هجمات حزب الله سيؤدي إلى زيادة جرأته
البحرين تحكم بالسجن المؤبد على خمسة أشخاص بتهمة التخابر مع إيران للقيام بأعمال "إرهابية"
أصدرت محكمة بحرينية، الثلاثاء، أحكاما بالسجن المؤبد بحق خمسة أشخاص، أفغانيَّين وثلاثة بحرينيين، بتهمة التخابر مع إيران، التي شنّت هجمات طوال أسابيع على مواقع عدة في البلاد ردا على الضربات الأميركية الإسرائيلية.
وقالت النيابة العامة البحرينية في بيان "صرّح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، بجلسة اليوم الثلاثاء حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين من بينهم اثنان يحملون الجنسية الأفغانية وأربعة مواطنين بالتخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني الإرهابية، للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها".
وأضافت أن المحكمة "قضت بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات وإبعاد المتهمين الأفغان من البلاد نهائيا بعد تنفيذ العقوبة".
المتحدث باسم الخارجية القطرية: القمة الخليجية ستبحث تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل التعامل مع التهديدات
المتحدث باسم الخارجية القطرية:
- القمة الخليجية ستناقش إغلاق مضيق هرمز وتأثيره على الملاحة وسلاسل الإمداد.
- قطر تتابع تطورات الأوضاع المرتبطة بفتح مضيق هرمز.
- أمن الطاقة والغذاء لا يحتمل أي مغامرات غير محسوبة.
- هناك تنسيق كامل مع باكستان في إطار جهود الوساطة الجارية.
- قطر تنسق مع شركائها إقليميا ودوليا لإنهاء الأزمة في المنطقة.
- لا حاجة لتوسيع دائرة المفاوضات بشأن الأزمة بالمنطقة في ظل وجود وسيط يقوم بدوره.
- نؤمن بالحلول الدبلوماسية وموقفنا ثابت منذ البداية بضرورة حل النزاعات بالتفاوض.
- لا نوافق على فرضية وجود توجه خليجي مسبق بالتصعيد مع إيران.
- دول الخليج سعت قبل الأزمة إلى حلول دبلوماسية.
- أي اعتداء على سيادة قطر غير مبرر ولن نتساهل معه.
- وساطتنا بشأن غزة لم ولن تتأثر بالتقارير الإعلامية أو الاتهامات.
- نواصل جهود الوساطة بشأن غزة بالتنسيق مع مصر وتركيا.
- لا نعتزم وقف جهود الوساطة بشأن غزة في أي وقت قريب.
- هناك زخم في المحادثات بشأن قطاع غزة وقطر جزء منها.
"أكسيوس" عن مستشار لترامب: كل ما يفهمه قادة إيران هو القنابل
- "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أميركيين: قلقون من انجرار واشنطن إلى صراع مجمد يتسم بلا حرب أو اتفاق.
- أكسيوس: ترامب متردد بين شن ضربات عسكرية جديدة أو انتظار نتيجة الضغوط الاقتصادية.
- "أكسيوس" عن مستشار لترامب: كل ما يفهمه قادة إيران هو القنابل.
- "أكسيوس" عن مستشار لترامب: الرئيس محبط لكنه واقعي وهو لا يريد استخدام القوة لكنه لن يتراجع.
الجيش الإسرائيلي ينذر سكان عدد من القرى في جنوب لبنان
#عاجل ‼️انذار عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في القرى والبلدات التالية: الغندورية, برج قلاويه, قلويه، الصوانة, الجميجمة, صفد البطيخ, برعشيت, شقرا, عيتا الجبل, تبنين, السلطانية, بير السناسل, دونين, خربة سلم, سلع, دير كيفا— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 28, 2026
🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار… pic.twitter.com/QNFDjCfxvH
"كيبلر": ناقلة محملة بالغاز الطبيعي المسال تخرج من الخليج لأول مرة منذ إغلاق هرمز
عبرت ناقلة محمّلة بالغاز الطبيعي المُسال مضيق هرمز، بحسب ما أظهرت بيانات شركة "كيبلر"، في أول مرور من نوعه منذ إغلاق الممرّ المائي الاستراتيجي في مطلع آذار/مارس على خلفية الحرب في الشرق الأوسط.
وبحسب بيانات "كيبلر" التي حلّلتها وكالة "فرانس برس"، غادرت ناقلة الغاز الطبيعي المُسال "مبارز" التابعة لشركة أدنوك الوطنية الإماراتية، مياه الخليج في نيسان/أبريل وعلى متنها 132,890 مترا مكعّبا من الغاز الطبيعي المُسال، بعدما جرى تحميلها في جزيرة داس في الإمارات في الثاني من آذار/مارس.
شرطة طهران: اعتقال أشخاص بتهمة إرسال معلومات وأخبار لأجهزة استخبارات وقنوات معادية عبر أجهزة "ستارلينك"
إيران تقول إن الولايات المتحدة لم تعد في موقع يسمح لها بفرض سياساتها على الدول الأخرى
قالت إيران، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لم تَعُد قادرة على إملاء ما ينبغي على الدول الأخرى فعله، في وقت تدرس فيه واشنطن مقترحا جديدا من طهران بشأن إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.
ونقل التلفزيون الرسمي عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية رضا طلائي نِك قوله إن "الولايات المتحدة لم تَعُد في موقع يسمح لها بفرض سياساتها على الدول المستقلة"، مضيفا أن واشنطن "ستقبل بأنّ عليها التخلّي عن مطالبها غير القانونية وغير العقلانية".
الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي مشبوه في منطقة تعمل فيها قواتنا جنوبي لبنان
بوتين: تلقيت رسالة من المرشد الإيراني مجتبى خامنئي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه تلقى الأسبوع الماضي رسالة من المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، الذي لم يُرَ أو يُسمع عنه شيء منذ إعلانه خليفةً لوالده الراحل قبل أكثر من 6 أسابيع.
وقال بوتين، الاثنين، خلال اجتماع في سانت بطرسبرغ مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وفقاً لبيان صادر عن الكرملين: "أرجو إبلاغ المرشد تقديري لرسالته وأطيب تمنياتي له بالصحة والعافية".
وأضاف بوتين: "نرى كيف يناضل الشعب الإيراني بشجاعة وبطولة من أجل استقلاله وسيادته"، مؤكداً أن روسيا "ستبذل كل ما في وسعها لتحقيق مصالحكم ومصالح جميع شعوب المنطقة لضمان تحقيق هذا السلام في أسرع وقت ممكن".
وأفاد مصدر لشبكة "CNN" الشهر الماضي أن خامنئي أُصيب بكسر في قدمه، وكدمة في عينه اليسرى، وجروح طفيفة في وجهه، في نفس موجة الضربات التي أودت بحياة والده وكبار القادة العسكريين الإيرانيين.
إصابة جنديين إسرائيليين في جنوب لبنان.. وقادة ميدانيون: تهديد مسيّرات حزب الله تحدٍّ عملياتي كبير
أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين جراء استهداف قواته بمسيّرة مفخخة في جنوب لبنان.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن قائد لواء مدرعات قوله إن تهديد المسيّرات في الجنوب اللبناني يشكّل "تحديًا عملياتيًا كبيرًا".
كما نقلت الإذاعة عن قائد لواء آخر في جنوب لبنان قوله إنه "لا يمكن فعل الكثير" لمواجهة مسيّرات حزب الله في المنطقة.
باريس تريد من طهران "تنازلات كبيرة" لإنجاح المباحثات مع واشنطن
رأى وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، الاثنين، أن على إيران أن تكون مستعدة لتقديم "تنازلات كبيرة" في المحادثات مع الولايات المتحدة الهادفة إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.
وقال بارو أمام مجلس الأمن الدولي: "لا يمكن أن يكون هناك حلٌّ دائم لهذه الأزمة ما لم يوافق النظام الإيراني على تقديم تنازلات كبيرة وإجراء تحول جذري في موقفه".
واعتبر أن على طهران رسم مسار "للتعايش السلمي داخل منطقتها، ولكي يتمكن الشعب الإيراني من بناء مستقبله بحرية".
إلى ذلك، انتقد بارو الولايات المتحدة وإسرائيل، معتبرا أنهما شنّتا الحرب على إيران "من دون هدف محدد بوضوح وخارج إطار القانون الدولي"، محمّلا رغم ذلك "النظام الإيراني القسط الأكبر من المسؤولية عن هذا الوضع" بسبب برنامجيه النووي والصاروخي.
وأتى ذلك خلال جلسة دعت إليها البحرين، ووجهت فيها عشرات الدول نداء لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز.
مسؤول إيراني: طهران تحتاج "ضمانات موثوق بها" لأمنها قبل أن تحقق الاستقرار في الخليج
قال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني الاثنين إن طهران تحتاج إلى ضمانات ضد هجوم أميركي إسرائيلي آخر قبل أن تتمكن من تحقيق الاستقرار في منطقة الخليج.
وصرح إيراوني في جلسة لمجلس الأمن "لا يمكن تحقيق استقرار وأمن دائمين في الخليج والمنطقة الأوسع إلا من خلال وقف دائم للعدوان على إيران، مدعوما بضمانات موثوق بها بعدم تكرار ذلك والاحترام الكامل للحقوق والمصالح السيادية المشروعة لإيران".
وفي حديثه لصحافيين بعد انتهاء الجلسة، اشتكى إيرواني من أن الدول انتقدت إيران فقط ولم تنتقد الحصار البحري الذي أعلنته الولايات المتحدة.
وقال إن "الولايات المتحدة تتصرف مثل القراصنة والإرهابيين، تستهدف سفنا تجارية من خلال الإكراه والترهيب، تروع طواقمها، تستولي على سفن بشكل غير قانوني وتحتجز أفراد الطاقم رهائن" مضيفا "لكن لم يجرؤ أحد من أولئك الذين أعربوا عن قلقهم بشأن الملاحة الدولية على الإشارة إلى هذا العمل الإرهابي أو إدانته في اجتماع اليوم".