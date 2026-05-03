"لم تدفع الثمن بعد".. ترامب يستبعد قبول المقترح الإيراني وجنوب لبنان تحت نيران التصعيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيراجع المقترح الإيراني الجديد المتعلق بمفاوضات السلام، لكنه أعرب عن شكوكه حيال إمكانية قبوله. وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال" أنه لا يتوقع أن يكون المقترح مقبولًا، معتبرًا أن إيران "لم تدفع بعد ثمنًا كافيًا مقابل ما ألحقته بالإنسانية والعالم على مدى 47 عامًا".

في المقابل، كشفت وسائل إعلام إيرانية عن تفاصيل مبادرة قدمتها طهران إلى الولايات المتحدة لوقف الحرب، تتألف من 14 بندًا. وأفادت وكالة "تسنيم" أن الخطة تدعو إلى وقف دائم للأعمال العدائية، إلى جانب انسحاب كامل للقوات الأميركية من المنطقة.

وأوضحت الوكالة أن المقترح الإيراني تم تمريره عبر وسطاء باكستانيين، وذلك ردًا على مبادرة أمريكية سابقة تضمنت تسع نقاط. وفي السياق ذاته، نقلت وسائل إعلام عن نائب وزير الخارجية الإيراني قوله إن "الكرة باتت الآن في ملعب الولايات المتحدة"، داعيًا واشنطن إلى الاختيار بين المسار الدبلوماسي أو مواصلة التصعيد.

ميدانيًا، شهد جنوب لبنان تصعيدًا عسكريًا، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت قرى وبلدات عدة، من بينها منطقة النبطية، وفق ما ذكرته إذاعة الجيش الإسرائيلي، التي أشارت إلى أن سلاح الجو كثف ضرباته على طول الجبهة الشمالية.

من جهته، أعلن حزب الله أنه نفذ هجومًا بواسطة طائرات مسيّرة استهدف تجمعًا للجنود الإسرائيليين وموقعًا للدروع في بلدة البياضة جنوب البلاد، مؤكدًا تحقيق إصابات مباشرة.

