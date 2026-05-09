Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Earth
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

مباشر. ترامب يترقب رد طهران اليوم.. وإسرائيل تتوعد بـ 'شلل كلي' لقطاع الطاقة الإيراني في 24 ساعة!

امرأة تحمل العلم الإيراني خلال تجمع مؤيد للحكومة في ساحة انقلاب إسلامي، أو الثورة الإسلامية، في طهران، إيران، الاثنين 4 مايو 2026. (صورة AP/وحيد سليمي)
امرأة تحمل العلم الإيراني خلال تجمع مؤيد للحكومة في ساحة انقلاب إسلامي، أو الثورة الإسلامية، في طهران، إيران، الاثنين 4 مايو 2026. (صورة AP/وحيد سليمي) حقوق النشر  Vahid Salemi/Copyright 2026 The AP. All rights reserved
حقوق النشر Vahid Salemi/Copyright 2026 The AP. All rights reserved
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك محادثة
شارك Close Button

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الرد الإيراني على المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدراسة، مشددًا على أن طهران "لا تهتم بالمُهَل الزمنية والإنذارات".

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته تتوقع تلقي الرد الإيراني اليوم السبت، بينما أعرب وزير خارجيته ماركو روبيو عن أمله في أن يشكل الردّ مدخلًا لمفاوضات جدية.

اعلان
اعلان

في المقابل، كشفت القناة 12 العبرية أن مسؤولين إسرائيليين أبلغوا واشنطن بأن أي مواجهة عسكرية مقبلة مع إيران ينبغي أن تشمل استهداف منشآت الطاقة الإيرانية، معتبرين أن تدمير هذا القطاع قد يتم خلال 24 ساعة فقط، ما سيدفع طهران، بحسب تقديرهم، إلى التفاوض من موقع ضعف.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي وصفته بالمطّلع قوله: "إذا لم يسقط النظام، فعلى أقل تقدير سيصاب بالشلل".

من جهته، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن رد بلاده على المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدراسة، مشددًا على أن طهران "لا تهتم بالمُهَل الزمنية والإنذارات".

وعلى الجبهة اللبنانية، أعلن حزب الله استهداف تجمعات وآليات للجيش الإسرائيلي في جنوب البلاد، إضافة إلى قصف قاعدتي ميرون وشراغا شمال إسرائيل.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته هاجمت أكثر من 85 هدفًا تابعًا للحزب في منطقة البقاع وجنوب لبنان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

تابعوا آخر التطورات

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

هل يمكن أن يكون النيكوتين مفيدًا؟ خبير يفنّد مزاعم يروّج لها مؤثرون

دراسة: نماذج ذكاء اصطناعي قادرة على اختراق الحواسيب ونسخ نفسها ذاتيًا

"المرشد المتواري".. تقييم استخباراتي أمريكي يكشف دور مجتبى خامنئي في صياغة استراتيجية المواجهة