قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته تتوقع تلقي الرد الإيراني اليوم السبت، بينما أعرب وزير خارجيته ماركو روبيو عن أمله في أن يشكل الردّ مدخلًا لمفاوضات جدية.

في المقابل، كشفت القناة 12 العبرية أن مسؤولين إسرائيليين أبلغوا واشنطن بأن أي مواجهة عسكرية مقبلة مع إيران ينبغي أن تشمل استهداف منشآت الطاقة الإيرانية، معتبرين أن تدمير هذا القطاع قد يتم خلال 24 ساعة فقط، ما سيدفع طهران، بحسب تقديرهم، إلى التفاوض من موقع ضعف.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي وصفته بالمطّلع قوله: "إذا لم يسقط النظام، فعلى أقل تقدير سيصاب بالشلل".

من جهته، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن رد بلاده على المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدراسة، مشددًا على أن طهران "لا تهتم بالمُهَل الزمنية والإنذارات".

وعلى الجبهة اللبنانية، أعلن حزب الله استهداف تجمعات وآليات للجيش الإسرائيلي في جنوب البلاد، إضافة إلى قصف قاعدتي ميرون وشراغا شمال إسرائيل.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته هاجمت أكثر من 85 هدفًا تابعًا للحزب في منطقة البقاع وجنوب لبنان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

