اندلعت احتجاجات في المملكة المتحدة على خلفية مقتل الطالب هنري نواك البالغ من العمر 18 عاما، حيث تجمع مئات الأشخاص في ساوثهامبتون يوم الثلاثاء وتحولت موجة الغضب إلى أعمال عنف.

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وقد ردد المتظاهرون هتافات تنادي "Henry, Henry" بينما كانوا يلقون الحجارة والطوب والكراسي ويشتبكون مع عناصر الشرطة.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب محاكمة فيكروم ديغوا، وهو رجل من طائفة السيخ يبلغ من العمر 23 عاما أُدين الشهر الماضي بقتل نواك. وقد حظي الحدث بتغطية إعلامية واسعة.

وعن ظروف الجريمة، فقد تعرض نواك لطعنات متكررة على يد ديغوا بينما كان في طريقه إلى منزله بعد قضاء سهرة مع أصدقائه في ديسمبر. وقد حكمت المحكمة على الجاني الاثنين بالسجن مدى الحياة مع حد أدنى للعقوبة مدته 21 عاما، وقد تقدم ببلاغ كاذب للشرطة التي وصلت إلى مكان الحادث يفيد بأنه كان ضحية اعتداء عنصري.

حينها، قيّد ضباط الشرطة يدي الضحية واقتادوه وهو في حالة اعتقال بينما كان يحتضر، وأظهر تسجيل التقطته الكاميرات المثبتة على زي رجال الأمن نواك وهو يخبرهم بأنه تعرّض للطعن وأنه "لا يستطيع التنفّس".

وقد وضعت شرطة المنطقة نفسها تحت تصرف "المكتب المستقل لسلوك الشرطة" فيما تعززت عملية التدقيق في تصرفات الضباط الذين قاموا باعتقال الضحية.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود إن أعمال العنف التي شهدها يوم الثلاثاء "غير مقبولة على الإطلاق"، مضيفة أنه "لا يمكن بأي حال تبرير استغلال هذه المأساة لتأجيج العنف والفوضى".

وفي بيان مشترك، دان ائتلاف من جماعات الجالية السيخية ما وصفه بأنه "لحظة جنون فردية ليس لها أي عذر أو مبرّر".

لكنه أشار إلى أن الجالية السيخية "تعرضت بشكل غير مقبول لإساءة وكراهية كبيرتين خلال المحاكمة، إذ أن كثيرا من الناس لا يفهمون القانون أو دلالة أداة "كيربان" أو المسؤولية المرتبطة بحمل سكين من نوع "كيربان".

ويُعد "كيربان" نصلا صغيرا يحمله أتباع الديانة السيخية كجزء من زيّهم الديني. ويقول مكتب الادعاء إن ديغوا كان يحمل "كيربان" عاديا بالإضافة إلى خنجر كبير.

وجاء في بيان الجالية السيخية: "نفهم أن السلاح الذي يُرجَّح أنه استُخدم في هذه القضية لم يكن "كيربان" المعتاد الذي يحمله السيخ الملتزمون بممارساتهم الدينية. هذا الفارق الدقيق بالغ الأهمية، وربما لم يُشرح أو يُفهم جيدا من قبل من طُلب منهم الإدلاء بشهاداتهم في هذه القضية".