خضعت الحسابات المصرفية للشاب "أحمد جهانجرد تاكالو" (32 عاماً)، المقيم في مدينة "فان" التركية، للتحقيق بعد أن وجد في رصيده قرابة تريليون ليرة تركية لم يُكشف عن مصدرها. وبناءً على هذا المبلغ الضخم الذي تعادل قيمته قرابة 21.8 مليار دولار، وجد "تاكالو" نفسه وقد دخل نادي أصحاب المليارات وأصبح من بين أغنى أثرياء العالم. ولأن لكل شيئ إذا ما تمّ نقصان، فإن "المحظوظ التعيس" عاجز حتى الآن عن التصرف في أمواله جراء الحظر الذي فرضه البنك على حسابه منذ قرابة شهر.

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ووفقاً لتقرير نشرته شبكة "NTV" التركية، فإن "تاكالو" -وهو من مواليد أذربيجان ويعيش في تركيا منذ نحو 10 سنوات- توجه إلى أحد فروع البنك للتحقق من الأمر تعذر عليه استخدام بطاقته البنكية أثناء تسوّقه في أحد المحلات. وكشفت التحقيقات أن حسابه كان يُظهر رصيداً متاحاً بقيمة 999 ملياراً و999 مليوناً و999 ألفاً و999 ليرة و99 قرشاً.

من جانبه، صرّح "تاكالو" بأنه لا يعرف كيف وصلت هذه الأموال إلى رصيده. ونتيجة لوجود هذا المبلغ الاستثنائي لديه، تم وضع حساباته قيد التحقيق وقام البنك بتجميدها.

وأوضح الشاب في تصريح لـ"NTV" أنه طلب معلومات من البنك، لكنه لم يتلقَ تفسيراً مفصلاً نظراً لاستمرار التحقيقات. وأضاف "تاكالو" أنه استنجد أيضا بتطبيقات الذكاء الاصطناعي لسؤالها عن وضعه، فجاءته الإجابات بأن ميزانية بهذا الحجم يمكن أن تموّل مشاريع كبرى في البنية التحتية أو تسمح بشراء كميات كبيرة من الذهب.

وبانتظار انتهاء التحقيقات، سيبقى تاكالو مليارديرا مع وقف التنفيذ، ولن يستمتع بثروة نزلت من السماء أو خرجت من بطن الأرض دون سابق إنذار.