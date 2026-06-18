وفي قصر فرساي بفرنسا، وقّع ترامب على المذكرة خلال مشاركته في مأدبة عشاء جمعته بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحضور وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو. وفي المقابل، نشرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" صوراً للحظة توقيع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على الوثيقة.

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وفي هذا الإطار، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن اعتزازه بالإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلكترونياً.

وأكد شريف أن توقيع الاتفاق يجسد التزام الطرفين بتسوية النزاع عبر القنوات الدبلوماسية، مشيراً إلى أن المذكرة ستدخل حيّز التنفيذ فوراً، بما يشمل إعادة فتح إيران لمضيق هرمز وإنهاء الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية بشكل فوري.

وعلى الجبهة اللبنانية، أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل أحد جنوده وإصابة سبعة آخرين خلال المعارك الدائرة في جنوب لبنان.

وأوضح الجيش في بيان أن سبعة من ضباط وجنود الاحتياط أُصيبوا أيضاً بجروح تراوحت بين المتوسطة والطفيفة.

وبعد الإعلان عن التوصل إلى التفاهم بين واشنطن وطهران، تراجعت وتيرة الهجمات والعمليات العسكرية المتبادلة بين حزب الله وإسرائيل، من دون أن تتوقف بشكل كامل.

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