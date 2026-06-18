وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، في خطوة تُعد محطة جديدة في مسار التفاهم بين البلدين.
وفي قصر فرساي بفرنسا، وقّع ترامب على المذكرة خلال مشاركته في مأدبة عشاء جمعته بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحضور وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو. وفي المقابل، نشرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" صوراً للحظة توقيع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على الوثيقة.
وفي هذا الإطار، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن اعتزازه بالإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلكترونياً.
وأكد شريف أن توقيع الاتفاق يجسد التزام الطرفين بتسوية النزاع عبر القنوات الدبلوماسية، مشيراً إلى أن المذكرة ستدخل حيّز التنفيذ فوراً، بما يشمل إعادة فتح إيران لمضيق هرمز وإنهاء الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية بشكل فوري.
وعلى الجبهة اللبنانية، أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل أحد جنوده وإصابة سبعة آخرين خلال المعارك الدائرة في جنوب لبنان.
وأوضح الجيش في بيان أن سبعة من ضباط وجنود الاحتياط أُصيبوا أيضاً بجروح تراوحت بين المتوسطة والطفيفة.
وبعد الإعلان عن التوصل إلى التفاهم بين واشنطن وطهران، تراجعت وتيرة الهجمات والعمليات العسكرية المتبادلة بين حزب الله وإسرائيل، من دون أن تتوقف بشكل كامل.
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وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش يمشط الحدود في القطاع الشرقي من جنوب لبنان خشية وقوع عملية تسلل
رئيس البرلمان اللبناني: أؤكد التزام حزب الله بوقف إطلاق النار طالما التزمت به إسرائيل بشكل كامل وشامل
عراقجي في رسالة لخامنئي: إرشاداتكم تشكل سنداً لصون العزة الوطنية وسنسخَّر كل طاقات وزارة الخارجية في خدمة مصالح إيران العليا
ماكرون: أدعو نتنياهو إلى التحلّي بالعقلانية بشأن لبنان
نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الرئيس إيمانويل ماكرون قوله: "أدعو نتنياهو إلى التحلّي بالمسؤولية والعقلانية في ما يتعلق بلبنان".
مجلس الأمن القومي الإيراني: على السفن تقديم طلباتها لهيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية لعبوره وفقا لمذكرة التفاهم
ترامب: نتوقع وقفا تاما لإطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان وحزب الله وإسرائيل
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ملتزمة بالسلام، مشجعاً جميع الأطراف في منطقة الشرق الأوسط على الحفاظ على التزامها لإتاحة المجال أمام المفاوضات.
وأضاف ترامب أن الأسواق تتفاعل إيجابياً مع التطورات، مشيراً إلى تراجع أسعار النفط وارتفاع الأسهم.
وأكد أنه يتوقع التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان وحزب الله وإسرائيل
سليمان فرنجية: العقوبات الأميريكية لا تعنينا خصوصًا وأنّ تهمتنا أننا مع مكوّن من بلدنا ضدّ عدوّ يحتلّ أرضنا ويقتل شعبنا
المرشد الإيراني: كان لدي رأي آخر بشأن المذكرة لكن وافقت عليها بعد تعهد بزشكيان بتحمل مسؤولية صون حقوق شعبنا
قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن المسؤولين الإيرانيين بذلوا جهوداً كبيرة للوصول إلى مرحلة توقيع مذكرة التفاهم، معتبراً أن الرئيس الأمريكي استخدم، "ومن موقع العجز"، مختلف الأدوات للتوصل إليها.
وأضاف خامنئي، في رسالة، أنه كان لديه "رأي آخر" بشأن المذكرة، لكنه وافق عليها بعد تعهد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بتحمل مسؤولية صون حقوق الشعب الإيراني و"جبهة المقاومة".
وأكد أن المفاوضات التي ستجري مستقبلاً لا تعني قبول إيران بشروط "العدو" على حد تعبيره، مشيراً إلى أن بزشكيان أبلغه بأنه إذا أراد الطرف الأمريكي التمادي في مطالبه "فلن نخضع لذلك".
وشدد خامنئي على أن إيران ستنتظر تحقق الشروط الواردة في مذكرة التفاهم، مؤكداً أن المفاوضات المستقبلية بحضور الطرفين لا تعني قبول الرأي الذي يطرحه الاخر.
القيادة المركزية الأمريكية: رفعنا اليوم الحصار البحري عن إيران
الخزانة الأمريكية: فرضنا عقوبات على مسؤولين لبنانيين موالين لحزب الله وغيرهم لعرقلتهم السلام وتأخير نزع السلاح
الخزانة الأمريكية: فرضنا عقوبات على مسؤولين لبنانيين موالين لحزب الله وغيرهم لعرقلتهم السلام وتأخير نزع السلاح
رويترز: البيت الأبيض قدم نص الاتفاق مع إيران للكونغرس
مؤسسة البترول الكويتية: نتجه لاستعادة مستويات الإنتاج ما قبل الحرب
فانس: نتوقع من حزب الله ألا يطلق صواريخ ومسيرات على إسرائيل ومن إسرائيل أن تكف عن العربدة في لبنان
قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إن أكثر من 12.5 مليون برميل نفط عبرت مضيق هرمز الليلة الماضية، مشيراً إلى أن هذه الكمية تمثل أعلى معدل لعبور النفط منذ بدء الصراع.
وأضاف أن ما حدث حتى الآن يمثل "انتصاراً للشعب الأمريكي وللرئيس دونالد ترمب بغض النظر عما سيفعله الإيرانيون"، مؤكداً أن إيران لم تطلق النار على أي سفن خلال الليل، وهو ما يعني، بحسب قوله، أنها تلتزم حتى الآن بالاتفاق.
وأوضح فانس أن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط سمحت لأكثر من 12 سفينة بتجاوز الحصار البحري، مؤكداً التزام واشنطن بتنفيذ جانبها من المرحلة الأولية للاتفاق، وأن فترة الستين يوماً المنصوص عليها في مذكرة التفاهم مع إيران بدأت اليوم.
وشدد على أن الولايات المتحدة لن تقدم أي أموال أو ترفع العقوبات حتى ترى من إيران "السلوك المطلوب"، مؤكداً أن أي اتفاق نهائي سيضمن عدم قدرة إيران على امتلاك سلاح نووي أو تمويل الإرهاب.
وأضاف أن الاقتصاد الإيراني "في وضع صعب للغاية"، وأن طهران بحاجة إلى تغيير سلوكها كي تندمج مجدداً في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تفرض حالياً "حصاراً اقتصادياً خانقاً" على إيران، ولن تنهيه ما لم تغير سلوكها "جذرياً".
وقال فانس إن قدرات إيران العسكرية التقليدية لا تزال مدمرة، وإن قدرتها على تهديد جيرانها تلاشت إلى حد كبير، مضيفاً أن واشنطن ستراقب ما إذا كان الإيرانيون مستعدين للامتثال للخطوة التالية من خطة الرئيس ترمب للسلام.
كما أعلن عزم الإدارة الأمريكية تقديم إحاطة للكونغرس قريباً بشأن مذكرة التفاهم مع إيران، معرباً عن ثقته بإمكانية رفع العقوبات مؤقتاً من دون موافقة الكونغرس.
وفي الشأن الإقليمي، قال فانس إن الولايات المتحدة تتوقع من حزب الله ألا يطلق صواريخ أو مسيرات على إسرائيل، ومن إسرائيل أن تكف عن "العربدة" في لبنان، مؤكداً أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن عليها أيضاً أن تحترم عملية السلام.
وأضاف: "في أكثر من مرة كنا على وشك إنجاز شيء ما قبل أن تقدم إسرائيل على قصف مكان ما في لبنان".
بيان لـ 8 دول عربية وإسلامية: ندين بأشد العبارات تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية
ترامب لهيئة البث الإسرائيلية: من المرجح جدا أن أدعم نتنياهو في الانتخابات لكن أنتظر معرفة باقي المرشحين
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية، إنه من المرجح جدًا أن يدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في الانتخابات، لكنه سينتظر التعرف إلى بقية المرشحين.
وأضاف ترامب أن لديه علاقة جيدة مع نتنياهو، لكنه يحتاج إلى أن يكون أكثر عقلانية، مؤكداً استعداده للقائه.
حزب الله: منطقة كفرتبنيت - علي الطاهر ستبقى عصيّة على التوغّل الاسرائيلي
أشارت غرفة عمليّات حزب الله، في بيان حول التصدّي لمحاولات الجيش الإسرائيلي الوصول إلى مرتفع علي الطاهر، إلى أن "الجيش الإسرائيليّ، يحاول منذ 4 أيّام، التقدّم باتّجاه بلدة كفرتبنيت ومنطقة علي الطاهر عبر أكثر من مسار مدعومًا بقصف مدفعيّ عنيف يستهدف المنطقة وإطباق جوّيّ استخباريّ تنفّذه طائرات الجيش الاسرائيلي الاستطلاعيّة. وقد تصدّىينا لجميع هذه المحاولات عبر استهداف تحرّكات وتحشّدات الجيش الاسرائيلي بالصواريخ والمسيّرات والمحلّقات الانقضاضيّة، ممّا كبّد الجيش الاسرائيلي خسائر كبيرة بين ضبّاطه وجنوده وفي آليّاته، اضطرّ خلالها إلى التراجع وزجّ الطائرات المروحيّة تحت غطاء دخانيّ ومدفعيّ في الليل لسحب خسائره".
وكشفت غرفة عمليات حزب الله أنه "يوم أمس الأربعاء 17-06-2026، الساعة 8:00، وبعد رصد قوّة مشاة تتسلّل للتموضع في الأطراف الشماليّة الشرقيّة لبلدة كفرتبنيت، استهدفناها بسرب من المسيّرات ومحلّقات أبابيل الانقضاضيّة وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح، ثمّ استكملنا الهجوم بصليات صاروخية وقذائف مدفعية باتّجاه منطقة الهدف".
وأضافت: "عند الساعة 1:50 من فجر اليوم الخميس 18 - 06 – 2026، وأثناء محاولة الجيش الاسرائيلي التحشيد مجدّدًا عند منطقة المعبر، استهدف مقاتلونا دبّابة ميركافا بالأسلحة المناسبة وحقّقوا إصابة مؤكّدة ما أجبر القوّة المتحشّدة على الانسحاب من المنطقة".
وأكدت غرفة عمليات الحزب، أنّ "قوّات العدوّ لا تزال تتواجد عند الأطراف الجنوبيّة لبلدة كفرتبنيت لجهة أرنون، وأن منطقة كفرتبنيت - علي الطاهر ستبقى عصيّة على توغّل إسرائيل"، مضيفة :"سنسطر ملاحم كربلائيّة دفاعًا عن بلدنا وشعبنا".
وكالة تسنيم عن مصدر مطلع: زيارة الوفد الإيراني إلى جنيف لم تحسم حتى الآن والمناقشات والمشاورات لم تستكمل بعد
ترامب: النفط يتدفق وإيران لا يمكن أبدا أن تمتلك سلاحا نوويا والعالم سيكون آمنا
التلفزيون الباكستاني: زيارة رئيس الوزراء شهباز شريف المقررة إلى سويسرا ألغيت دون تحديد سبب
أفاد التلفزيون الباكستاني بإلغاء الزيارة المقررة لرئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، إلى سويسرا، من دون تحديد أسباب الإلغاء.
وأضاف التلفزيون الباكستاني أن المفاوضات التقنية بين الولايات المتحدة وإيران ستبدأ بشكل منفصل.
نتنياهو: أمامنا تحديات إضافية تتطلب التمسك بالمصالح الأمنية والحفاظ على العلاقة مع أصدقائنا الأمريكيين
الصحة اللبنانية: حصيلة الحرب الإسرائيلية على لبنان منذ 2 مارس ارتفعت إلى 3912 قتيلاً و11873 مصابًا
قطر تبحث مع السعودية الاتفاق بين واشنطن وطهران
بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في اتصال هاتفي تلقاه من فيصل بن فرحان بن عبد الله، الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.
وأكد الجانب القطري خلال الاتصال، دعم دولة قطر للجهود الرامية إلى التوصل إلى حلول تتوافق مع القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
قطر تعتبر مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية "أساسا صلبا" للمفاوضات المقبلة
اعتبرت قطر، الخميس، أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران الذي ساهمت في التوصل إليه، يشكل أساسا متينا للمحادثات المرتقبة بين البلدين.
وقالت الخارجية القطرية في بيان إن مذكرة التفاهم "تمثل أساسا صلبا للانطلاق نحو المرحلة المقبلة من المفاوضات بين الجانبين"، عشية محادثات مرتقبة في سويسرا الجمعة.
بيزشكيان يشيد باتفاق "تاريخي" مع الولايات المتحدة: سيتحقق السلام في ظل الاحترام المتبادل
أشاد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، الخميس، بمذكرة التفاهم "التاريخية" مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، والتي وقعها ونظيره الأميركي دونالد ترامب عن بُعد، وتمهّد الطريق لمفاوضات هدفها التوصل لاتفاق نهائي.
ونشر بيزشكيان على منصات التواصل الاجتماعي نسخة من المذكرة مذيلة بتوقيعه وتوقيع ترامب، إضافة الى إمضاء رئيس وزراء باكستان شهباز شريف الذي قادت بلاده الوساطة بين الطرفين. وأرفق الرئيس الإيراني المستند بتعليق جاء فيه "هذه وثيقة تاريخية ورسالة من إيران قوية: سيتحقق السلام في ظل الاحترام المتبادل".
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر عسكري: الانسحاب سيناقش مع الجانب اللبناني خلال محادثات الأسبوع المقبل في واشنطن
الجيش الإسرائيلي: وفقا للحاجة العملياتية تنتشر قواتنا في "المنطقة الأمنية" بعمق 10 كيلومترات داخل لبنان
ترامب يهاجم منتقدي التفاهم مع إيران ويعتبرهم "غيارى" و"أغبياء"
هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، منتقدي التفاهم الذي وقعه مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، والذين رأوا فيه أفضلية لصالح الجمهورية الإسلامية.
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال": أن "هؤلاء الأغبياء الذين يعتقدون أنني لم أكن قاسيا بما فيه الكفاية حيال إيران، في حين تحقق أسواق الأسهم مستويات قياسية، وتنهار أسعار النفط، هم غيارى، أو أشخاص سيئون، أو حمقى".
موقع مارين ترافيك: ناقلة فرنسية للغاز الطبيعي المسال تعبر مضيق هرمز
غادرت ناقلة "مريخ" (Mraikh) للغاز الطبيعي المسال التي ترفع علم فرنسا منطقة الخليج عبر مضيق هرمز الخميس، بحسب منصة تتبّع حركة الملاحة البحرية "مارين ترافيك"، لتكون أول سفينة فرنسية تعبر هذا الممرّ المائي منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.
وتنقل السفينة المملوكة لفرع من شركة الشحن النروجية "كنوتسن او ايه اس شيبينغ"، مقرّه مدينة نانت الفرنسية، 76353 طنّا من الغاز الطبيعي المسال المحمّل من رأس لفان في قطر وهي كانت في طريقها إلى مرفأ قاسم في باكستان، بحسب المنصة التي تستند إلى بيانات من مجموعة "كبلر" لتتبّع حركة سفن الشحن.
ويأتي ذلك غداة توقيع الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، تتضمن إعادة فتح مضيق هرمز الذي أغلقته طهران عمليا منذ شباط/فبراير.
إسرائيل تعلن قطع التواصل مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي بسبب تصريحات عن الفصل العنصري
أعلنت إسرائيل، الخميس، قطع التواصل مع مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس على خلفية تصريحات نُسبت إليها، قارنت فيها بين إسرائيل ونظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عبر منصة "إكس": "نُشر أنه وخلال زيارتها (كالاس) إلى المكسيك قارنت إسرائيل بنظام الفصل العنصري الذي كان قائما في جنوب إفريقيا".
وأضاف: "بناء عليه، وبصفتي وزير خارجية دولة إسرائيل، لا خيار لدي سوى قطع كل الاتصالات مع السيدة كالاس إلى أن تتراجع" عما أدلت به.
المفاوضات الأميركية الإيرانية تبدأ الجمعة في سويسرا
أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، الخميس، أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ستبدأ الجمعة قرب لوسيرن في وسط البلاد بعد توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب.
وقالت الوزارة: "في الوقت الحالي، لا يزال من المقرر أن تجتمع الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى الوسطاء باكستان وقطر، غدا في بورغنستوك لبدء المفاوضات الأولى بشأن تنفيذ الاتفاق".
هيغسيث يعلن مراجعة للوجود العسكري الأميركي في أوروبا
أعلن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، الخميس، أن الولايات المتحدة ستجري خلال الأشهر الستة المقبلة مراجعة لوجودها العسكري في أوروبا، في وقت تضغط واشنطن على الحلفاء لتعزيز مساهمتهم في المجال الدفاعي.
وقال هيغسيث خلال اجتماع لوزراء الدفاع لدول حلف شمال الأطلسي في مقره ببروكسل: "أعلن اليوم مراجعة لمدة ستة أشهر.. ستبحث وجود القوات الأميركية وتمركزها في أوروبا"، مشيرا الى أن المدة التي ستستغرقها المراجعة "قد تكون أقل" من الأشهر الستة.
قتيل بغارة من مسيرة اسرائيلية في جنوب لبنان
قتل شخص بغارة من مسيرة اسرائيلية، الخميس، في جنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بعد ساعات من توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران التي تنص على إنهاء الحرب في الشرق الأوسط بما في ذلك لبنان.
وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام: "سقط شهيد وجريح حالته خطرة، في غارة لمسيّرة معادية استهدفت سيارة عند مستديرة كفرتبنيت - أرنون" في جنوب لبنان.
وأعلن الجيش الإسرائيلي من جهته، الخميس، مقتل أحد جنوده وإصابة سبعة آخرين "أثناء القتال" في جنوب لبنان.
سكان محليون لـ"فرانس برس": سماع إطلاق نار عند مدخل مطار العاصمة النيجيرية نيامي
أفاد سكان محليون بسماع إطلاق نار، صباح الخميس، عند مدخل مطار العاصمة النيجيرية نيامي، الذي سبق أن استُهدف بهجوم كبير نفذه جهاديون في أواخر كانون الثاني/يناير.
وقال أحد السكان لوكالة "فرانس برس" عبر الهاتف: "سمعتُ الطلقات الأولى عند الساعة السادسة صباحا (5,00 بتوقيت غرينتش)"، مشيرا إلى أنّ "مصدر الطلقات هو البوابة الرئيسية للمطار"، وأوضح أنّ إطلاق النار كان لا يزال مستمرا قرابة الساعة الثامنة صباحا. وأكد مقيم آخر في المنطقة أن مصدر إطلاق النار هو المدخل الرئيسي للمطار.
بكين ترحب بتوقيع مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط
رحّبت الصين، الخميس، بتوقيع مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، داعية الطرفين إلى مواصلة تعاونهما خلال الجولة المقبلة من المفاوضات.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحافي إنّ "الصين ترحّب بهذا التطور وتأمل أن تلتزم كل الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإيران، بجوهر الاتفاق وتفي بالتزاماتها بجدية"، وحضّ واشنطن وطهران على "إبداء مرونة متبادلة" في المرحلة المقبلة من المحادثات.
"يسرائيل هيوم" عن مصادر عسكرية: الجيش الإسرائيلي توقف بشكل شبه كامل عن التقدم باتجاه عمق جنوب لبنان
ترامب يدافع عن مذكرة التفاهم مع طهران: إذا كان جيران إيران يملكون صواريخاً فلماذا لا تملكها هي أيضاً؟
دافع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن مذكرة التفاهم التي أبرمها مع إيران خلال حديثه مع الصحافة في فرنسا، الأربعاء، قائلاً في الوقت ذاته إنه إذا لم تسر المفاوضات كما يتمنى، فستستأنف الولايات المتحدة قصفها، لكنه أوضح أنه لا توجد رغبة حقيقية في القيام بذلك.
وتحدث ترامب عن تكلفة النفط، وارتفاع الأسعار، ونضوب احتياطيات النفط، محذرًا من أنه في حال نفاد هذه الاحتياطيات، ستعمّ الفوضى العالم، وأنه لا يريد أن تكون رئاسته شبيهة برئاسة هربرت هوفر.
كما أدلى الرئيس الأميركي بعدة تصريحات مناقضة لما قاله في البداية عندما بدأ هذه الحرب ضد إيران في فبراير الماضي، بما في ذلك قوله إنه يريد تدمير صناعة الصواريخ الإيرانية بالكامل.
بدلًا من ذلك، دعا ترامب إلى امتلاك إيران للصواريخ، قائلاً: "إذا كان جيرانهم مثل السعودية يمتلكونها، فلماذا لا تمتلكها إيران أيضاً؟".
تراجع أسعار النفط بأكثر من 3% بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران
تسارعت وتيرة تراجع أسعار النفط، الخميس، في نهاية جلسة التعاملات الآسيوية ليصل إلى أكثر من 3%، في ظل الارتياح الذي عمّ الأسواق بعد توقيع مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية التي تنص في أحد بنودها على إعادة فتح مضيق هرمز.
وتراجع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي قرابة الساعة 6,25 بتوقيت غرينيتش بنسبة 3,405 مسجلا 74,18 دولارا للبرميل، في حين انخفض سعر خام برنت بحر الشمال، النفط المرجعي للسوق العالمية، بنسبة 3,02% ليصل إلى 77,15 دولارا للبرميل.
مقتل جندي إسرائيلي في جنوب لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل أحد جنوده وإصابة سبعة آخرين في القتال الدائر في جنوب لبنان.
وقال الجيش في بيان مقتضب إن الرقيب أول ألكسندر فيلين (29 عاما) "قُتل أثناء القتال" الأربعاء.
وأشار بيان الجيش أيضا إلى إصابة سبعة من ضباط وجنود الاحتياط بجروح تراوحت ما بين المتوسطة والطفيفة.