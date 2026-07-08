"الناتو" يجدد التزامه ببند الدفاع المشترك.. وترامب يجيز لأوكرانيا تصنيع صواريخ "باتريوت"

شهد اليوم الختامي لقمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة تأكيداً متجدداً على وحدة الحلف ودعمه لأوكرانيا، بالتزامن مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب السماح لكييف بتصنيع منصات "باتريوت" الدفاعية، وتجديده التزام الولايات المتحدة بالبقاء ضمن "الناتو".

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الولايات المتحدة باقية في "الناتو"

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحلفائه الأوروبيين أن الولايات المتحدة تعتزم البقاء ضمن حلف شمال الأطلسي، وذلك وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر شارك في اجتماع قمة الحلف الأربعاء.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن ترامب قال للحلفاء خلال الجلسة العامة لقمة أنقرة: "نحن نريد أن نبقى معكم."

"الناتو" يجدد التزامه بالدفاع المشترك

وفي ختام القمة، جدد قادة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، وبينها الولايات المتحدة، التزامهم الثابت ببند الدفاع المشترك المنصوص عليه في المادة الخامسة من معاهدة الحلف، مؤكدين في البيان الختامي أن "الاعتداء على أي حليف هو اعتداء على جميع الحلفاء"، وأن "وحدتنا وتضامننا وقوتنا الجماعية تبقى الأساس الذي يقوم عليه السلام والأمن والازدهار."

ويأتي هذا التأكيد في وقت شهدت فيه القمة نقاشات بشأن عدد من القضايا التي أثارت تباينات بين ترامب وبعض الحلفاء، فيما يُعد بند الدفاع المشترك الركيزة الأساسية للحلف منذ تأسيسه عام 1949، ولم يُفعّل سوى مرة واحدة عقب هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 تضامناً مع الولايات المتحدة.

دعم متجدد لكييف

وفي الملف الأوكراني، جددت الدول الأعضاء الـ32 في الحلف دعمها الثابت لكييف في مواجهة الحرب مع روسيا، معتبرة في البيان الختامي أن أوكرانيا "تساهم في الأمن عبر الأطلسي وتدافع عن حريتها وسيادتها ووحدة أراضيها."

ترامب: سنمنح أوكرانيا ترخيصاً لتصنيع "باتريوت"

وعلى هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة، أعلن ترامب خلال لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الولايات المتحدة ستمنح أوكرانيا ترخيصاً لتصنيع صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدراتها الدفاعية.

وتوجه إلى زيلينسكي بالقول: "سنمنحكم ترخيصاً لتصنيع باتريوت." وأضاف للصحافيين: "لم نبلغ الشركة بذلك بعد، لكن الأمور ستسير على ما يرام."

ويأتي هذا الإعلان في وقت تواجه فيه أوكرانيا صعوبة في اعتراض الصواريخ البالستية الروسية، مع تضاؤل مخزونها من صواريخ "باتريوت" الاعتراضية أميركية الصنع.

" الضربات الأوكرانية قد تسرّع إنهاء الحرب"

وفي ما يتعلق بالحرب، رأى ترامب أن الضربات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية قد تسهم في إنهاء الصراع، قائلاً: "إنه تصعيد، لكن ذلك قد يساعد أيضاً في الوصول إلى نهاية للصراع".

وجدد الرئيس الأميركي قناعته بأن الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين يرغبان في التوصل إلى اتفاق لوقف القتال، مضيفاً: "زيلينسكي يريد إنجاز الأمر، وأعتقد أن الرئيس بوتين يريد ذلك أيضاً، وهذا ينبغي أن يشكل مزيجاً جيداً".