رحيل أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر 74 عاما

أعلن الديوان الأميري في الدوحة اليوم عن وفاة الشيخ حمد بن خليفة والد حاكم قطر الحالي الشيخ تميم عن عمر يناهز الرابعة والسبعين عاما.

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وكان للأمير الراحل الفضل في دفع الإمارة الخليجية الصغيرة إلى مصاف الدول الفاعلة في الشرق الأوسط بفضل إمكانياتها المالية التي تدرّها عليها ثرواتها الغازية الهائلة حيث تحتل قطر المرتبة الخامسة في العالم من حيث إنتاج الغاز الطبيعي المسال.

كما دأب الشيخ حمد أو الأمير الوالد كما يحلو للقطريين أن يُسمّوه على ترسيخ القوة الناعمة للدوحة عبر تحويلها إلى فاعل إقليمي على المستوى الدبلوماسي حيث استطاعت البلاد في عهده أن تلعب دور الوسيط في العديد من الأزمات العربية والدولية أيضا.

ومن أبرز الملفات التي تدخلت فيها قطر، الملفان الفلسطيني واللبناني، في أعقاب أحداث 7 أيار/مايو 2008، التي كانت فيها بيروت على شفا حرب أهلية جديدة.

وكانت قناة الجزيرة التي انطلقت في خريف 1996 إحدى أوجه القوة الناعمة التي تتمتع بها الإمارة منذ أن استلم الشيخ حمد دفة الحكم حيث انتزعت البلاد حق تنظيم بطولة كأس العالم عام 2022.

وكان الشيخ حمد قد تخلى عن السلطة بشكل طوعي لصالح نجله تميم بعد أن قضى 18 عاما حاكما للبلاد، أعاد فيها جذريا تشكيل صورة قطر إقليميا ودوليا.