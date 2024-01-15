والد أمير قطر يتابع كلمة أبو عبيدة خلال حضوره مباراة منتخبي فلسطين وإيران في كأس أمم آسيا

بقلم: يورونيوز

يظهر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وهو يضع سماعات للأذن، ويستمع بانتباه إلى خطاب أبو عبيدة الذي تم إلقاؤه بعد مرور 100 يوم على عملية "طوفان الأقصى".

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والد أمير قطر تميم بن حمد، وهو يستمع لخطاب أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، خلال حضوره مباراة منتخبي فلسطين وإيران في كأس أمم آسيا.

وفي الصورة المتداولة، يظهر الشيخ حمد، وهو يضع سماعات للأذن، ويستمع بانتباه إلى خطاب أبو عبيدة الذي تم إلقاؤه بعد مرور 100 يوم على عملية "طوفان الأقصى".

وفي كلمة مسجلة، أكد "أبو عبيدة" أن حركة "حماس" تنفي حصول أي اتفاقات تفضي إلى وقف جزئي للحرب.

وقال أبو عبيدة "100 يوم ارتكب فيها العدو المجرم مذابح يندى لها جبين الإنسانية، وإن عدالة الأرض لو وجدت لحكمت على هذا الكيان بنزع السلاح، وقدمت كل قيادته وجيشه للمحاكمة".

وأعلن أن الفصائل الفلسطينية "استهدفت وأخرجت عن الخدمة خلال 100 يوم نحو 1000 آلية عسكرية إسرائيلية توغلت في قطاع غزة في شماله ووسطه وجنوبه كما نفذنا مئات المهام العسكرية الناجحة في كل نقاط توغل وعدوان الاحتلال أعلنا عنها أولا بأول".