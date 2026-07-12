شهدت منطقة الشرق الأوسط، ليل السبت-الأحد، تصعيدًا جديدًا بين الولايات المتحدة وإيران، تخللته هجمات متبادلة طالت مضيق هرمز وعددًا من القواعد العسكرية في المنطقة.

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وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن إطلاق طلقات تحذيرية باتجاه إحدى السفن، قبل أن يكشف لاحقًا عن استهداف سفينة ثانية وصفها بأنها "مخالِفة" كانت تعبر مضيق هرمز. كما أكد أن الممرّ الحيوي سيظل مغلقًا "حتى إشعار آخر"، وأنه لن يُسمح بمرور السفن قبل انتهاء ما وصفه بالتدخلات الأمريكية.

وفي موازاة ذلك، أعلن استهداف قواعد عسكرية أمريكية في الأردن والكويت وقطر، فيما قال الجيش الإيراني إنه هاجم بطائرات مسيّرة منظومة "باتريوت" ومستودعًا للذخيرة وموقع رادار تابعًا للجيش الأمريكي في الكويت، إضافة إلى منظومة اتصالات وموقع رادار لقوات واشنطن في البحرين مقرّ الأسطول الخامس. كما أعلنت القوات المسلحة الإيرانية تدمير مركز القيادة والسيطرة في قاعدة الأمير حسن بالأردن ومخازن لطائرات الاستطلاع.

في المقابل، أعلنت الإمارات اعتراض صواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية، بينما أفادت هيئة بريطانية للأمن البحري بتضرر سفينة حاويات واندلاع حريق على متنها شرق سلطنة عُمان.

وردت واشنطن بإطلاق جولة جديدة من عملياتها العسكرية، إذ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء شنّ ضربات ضد طهران عقب الهجوم على السفينة في مضيق هرمز. وأوضحت أنها استهدفت نحو 140 موقعًا عسكريًا إيرانيًا باستخدام مقاتلات وطائرات مسيّرة وسفن حربية.

وفي إيران، أفاد التلفزيون الرسمي بسماع دوي انفجارات في جاسك وعسلوية وميناء دير جنوب البلاد، فيما ذكرت وكالة "تسنيم" أن انفجارات هزّت أيضًا بندر عباس وسيريك. أما وكالة "إرنا" فقالت إن ثلاث مدن في محافظة خوزستان تعرضت لقصف.

وعلّق وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث على التطورات بالقول إن "إيران اتخذت قرارًا خاطئًا، وهي تدفع الثمن الآن".

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