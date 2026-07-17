وأعلن الجيش الأميركي تنفيذ ضربات استهدفت عشرات المواقع العسكرية الإيرانية، شملت مواقع للمراقبة الساحلية والدفاعات الجوية، وبنى تحتية لوجستية عسكرية، إضافة إلى قدرات بحرية، في سادس ليلة متتالية من الهجمات الأميركية على إيران.

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وفي سياق متصل، أعلن الجيش الأميركي أن قواته صعدت على متن سفينة في خليج عُمان ضمن إجراءات الحصار الذي أُعيد فرضه على الموانئ الإيرانية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

في المقابل، أفادت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا)، نقلًا عن جامعة هرمزغان للعلوم الطبية، بمقتل سبعة أشخاص جراء غارات أميركية استهدفت جسورًا في مدينة بندر خمير الساحلية جنوب إيران. كما ذكر التلفزيون الإيراني أن الهجوم الأميركي تسبب في انقطاع الكهرباء عن مطار إيرانشهر بمحافظة سيستان وبلوشستان، من دون تسجيل خسائر بشرية.

بالتوازي، وسّعت طهران نطاق ردها، معلنة استهداف قواعد عسكرية أميركية في دول خليجية. وأكدت كل من الكويت والبحرين وقطر والأردن أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات إيرانية.

وأعلنت وزارة الداخلية القطرية إصابة طفل جراء سقوط شظايا ناجمة عن عمليات اعتراض الهجوم الإيراني.

من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجوم على قاعدة التنف العسكرية في سوريا. كما أكد أنه استهدف رادارات أميركية في سلطنة عُمان.

وكانت إيران قد صعّدت، الخميس، من لهجتها تجاه الولايات المتحدة، محذّرة من توسيع نطاق هجماتها في المنطقة لتشمل "جميع البنى التحتية"، ومؤكدة أن مضيق هرمز يمثل "خطًا أحمر" بالنسبة إليها.

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