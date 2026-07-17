كثّفت الولايات المتحدة وإيران هجماتهما العسكرية في تصعيد متواصل منذ نحو أسبوع، ما يزيد الضغوط على اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه الطرفان الشهر الماضي ويثير الشكوك بشأن استمراره.
وأعلن الجيش الأميركي تنفيذ ضربات استهدفت عشرات المواقع العسكرية الإيرانية، شملت مواقع للمراقبة الساحلية والدفاعات الجوية، وبنى تحتية لوجستية عسكرية، إضافة إلى قدرات بحرية، في سادس ليلة متتالية من الهجمات الأميركية على إيران.
وفي سياق متصل، أعلن الجيش الأميركي أن قواته صعدت على متن سفينة في خليج عُمان ضمن إجراءات الحصار الذي أُعيد فرضه على الموانئ الإيرانية في وقت سابق من هذا الأسبوع.
في المقابل، أفادت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا)، نقلًا عن جامعة هرمزغان للعلوم الطبية، بمقتل سبعة أشخاص جراء غارات أميركية استهدفت جسورًا في مدينة بندر خمير الساحلية جنوب إيران. كما ذكر التلفزيون الإيراني أن الهجوم الأميركي تسبب في انقطاع الكهرباء عن مطار إيرانشهر بمحافظة سيستان وبلوشستان، من دون تسجيل خسائر بشرية.
بالتوازي، وسّعت طهران نطاق ردها، معلنة استهداف قواعد عسكرية أميركية في دول خليجية. وأكدت كل من الكويت والبحرين وقطر والأردن أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات إيرانية.
وأعلنت وزارة الداخلية القطرية إصابة طفل جراء سقوط شظايا ناجمة عن عمليات اعتراض الهجوم الإيراني.
من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجوم على قاعدة التنف العسكرية في سوريا. كما أكد أنه استهدف رادارات أميركية في سلطنة عُمان.
وكانت إيران قد صعّدت، الخميس، من لهجتها تجاه الولايات المتحدة، محذّرة من توسيع نطاق هجماتها في المنطقة لتشمل "جميع البنى التحتية"، ومؤكدة أن مضيق هرمز يمثل "خطًا أحمر" بالنسبة إليها.
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إعلام رسمي: مقتل ثمانية إيرانيين وإصابة 20 آخرين في القصف الأميركي ليلا
قُتل ثمانية أشخاص وأصيب عشرون آخرون في ضربات أميركية استهدفت بنى تحتية في جنوب البلاد وغربها، وفق ما أفادت وكالة "إرنا" الرسمية الجمعة.
وأشارت الوكالة إلى أنّ "الهجمات الأميركية استهدفت بنى تحتية في عدد من المحافظات" الإيرانية، لافتة إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة عشرين آخرين. وأوضح المصدر نفسه أنّ ستة جسور استُهدفت في محافظة هرمزجان الجنوبية المطلة على مضيق هرمز.
الوكالة البحرية البريطانية: إصابة سفينة بـ"مقذوف مجهول" قبالة سواحل عمان
أصيبت سفينة بـ"مقذوف غير محدد" قبالة سواحل عمان بالقرب من مضيق هرمز، وفق ما أفادت وكالة الأمن البحري البريطانية (يو كاي ام تي او).
وأسفر الهجوم الذي وقع الخميس على مسافة 19 ميلا بحريا عن مدينة خصب العمانية عن "أضرار بسيطة في الهيكلية"، بحسب بيان الوكالة الذي أشار إلى أن الطاقم "سالم" والسفينة "تواصل مسارها نحو محطتها المقبلة".
إيران تقول إن القصف الأميركي أسفر منذ 22 حزيران/يونيو عن مقتل 38 شخصا وإصابة أكثر من 400
أسفرت الضربات الأميركية على إيران عن مقتل 38 شخصا وإصابة أكثر من 400 آخرين منذ 22 حزيران/يونيو، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية.
وقال المتحدث باسم الوزارة حسين كرمانبور في منشور على "إكس" إن حصيلة الهجمات الأميركية بلغت حتى الساعة 6,30 من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي (03,00 بتوقيت غرينتش) "38 شهيدا من المواطنين وأكثر من 400 جريح"، مشيرا إلى أنّ ثلاث نساء وقاصرا من بين القتلى.
القوات الكردية: قوات التحالف أسقطت مسيرات في سماء إربيل
أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق، الجمعة، أن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أسقطت ثماني طائرات مسيّرة في سماء أربيل، في حادث هو الثاني من نوعه هذا الأسبوع.
وجاء في بيان أصدره جهاز مكافحة الإرهاب "فجر اليوم الجمعة.. تمكنت قوات التحالف من إسقاط ثماني طائرات مسيّرة مفخخة في أجواء أربيل"، مضيفا "لم يسفر الحادث عن وقوع أي خسائر بشرية".
الصين وباكستان تدعوان الولايات المتحدة وإيران إلى استئناف المفاوضات
دعا وزيرا خارجية الصين وباكستان، الجمعة، الولايات المتحدة وإيران إلى وقف القتال والعودة لطاولة المفاوضات، وذلك عقب اجتماعهما في شنغهاي، وفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية الصينية.
وجاء في البيان أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره الباكستاني إسحاق دار: "أعربا عن قلقهما إزاء تدهور الوضع الراهن، وحضّا جميع الأطراف المعنية على الوقف الفوري للأعمال القتالية والعودة إلى الحوار".
الحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف رادارات أميركية في سلطنة عُمان
أعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، استهداف موقعين لرادارات أميركية في سلطنة عُمان، على الضفة الجنوبية لمضيق هرمز.
وقال الحرس الثوري في بيان إنّ قواته "استهدفت ودمّرت رادار المراقبة البحرية في منطقة سلامة، ورادار المراقبة الجوية الأميركي في منطقة غنام في سلطنة عُمان"، وذلك ردا على ضربات أميركية على إيران.
فيديو - قوات أميركية تصعد على متن سفينة للتحقق من "امتثالها" للحصار المفروض على الموانىء الإيرانية
أعلن الجيش الأميركي أن قواته صعدت، الخميس، على متن سفينة في خليج عُمان في إطار الحصار الذي فُرض مجددا على الموانئ الإيرانية في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وذكرت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في بيان على منصة "إكس"، أن عناصر من مشاة البحرية الأميركية "المارينز" صعدوا على متن الناقلة "وين ياو" لـ"ضمان الامتثال الكامل للحصار البحري الأميركي المستمر".
أجرت عناصر من مشاة البحرية الأمريكية التابعة لوحدة المشاة البحرية الحادية عشرة عملية صعود للتحقق على متن الناقلة التجارية وين ياو في خليج عُمان، وذلك في 16 يولي…
الجيش الأردني يعلن إسقاط ثلاثة صواريخ أطلقت من إيران باتجاه المملكة
قال الجيش الاردني في بيان، الجمعة، إن دفاعاته الجوية أسقطت ثلاثة صواريخ إيرانية كانت تستهدف المملكة، من دون وقوع اصابات أو أضرار مادية.
ونقل البيان عن مصدر عسكري قوله إن "منظومات الدفاع الجوي تصدّت، صباح اليوم (الجمعة)، لثلاثة صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي الأردني وكانت تستهدف أراضي المملكة، وتمكنت من اعتراضها وإسقاطها"، مؤكدا عدم وقوع "أي إصابات بشرية أو أضرار مادية".
الحرس الثوري الإيراني يقول إنه قصف قاعدة التنف العسكرية في سوريا بـ"هجوم مباغت"
قال الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، إنه قصف قاعدة التنف العسكرية في سوريا.
وجاء في بيان نشره التلفزيون الإيراني على تطبيق "تلغرام": "يُعلن الحرس الثوري تنفيذ هجوم مباغت على مركز قيادة العمليات الخاصة التابع للعدو في منطقة التنف السورية".
وكانت الولايات المتحدة أعلنت في شباط/فبراير سحب قواتها من هذه القاعدة وتسليمها للسلطات السورية.