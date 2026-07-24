أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، بأن الأخير سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء.
وقال المكتب: "في إطار الزيارة، سيلتقي رئيس الوزراء الرئيس ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء، وسيحضر مراسم جنازة السناتور ليندسي غراهام، صديق إسرائيل"، مشيرا إلى أنه سيغادر إلى واشنطن الاثنين.
وواصلت الولايات المتحدة، فجر الجمعة، عملياتها العسكرية ضد إيران لليلة الثالثة عشرة على التوالي، في إطار حملة تقول واشنطن إنها تستهدف تقليص التهديدات الإيرانية لأمن الملاحة في الخليج ومضيق هرمز.
في المقابل، أعلنت السلطات الإيرانية أن الهجمات الأميركية أوقعت خسائر بشرية ومادية في عدد من المحافظات. وامتدت الضربات إلى محافظة أصفهان، حيث أعلن مساعد المحافظ أن هجومًا أميركيًا استهدف منطقة في مدينة نائين خلال ساعات الفجر.
وفي تطور متصل، أعلن الجيش الكويتي، مساء الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة معادية، قال إنها أُطلقت في إطار ما وصفه بـ"العدوان الإيراني الآثم"، وذلك في ظل اتساع رقعة المواجهة العسكرية في المنطقة.
وفي لبنان، تتواصل الخروقات الإسرائيلية لوقف اتفاق إطلاق النار والاتفاق الإطاري، بينما يستمرّ تطبيق آلية "المناطق التجريبية" في زوطر الغربية.
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قيادي في جماعة "أنصار الله" بعد الغارات السعودية: الميناء بالميناء والمطار بالمطار وكلًّ تصعيدٍ سيُقابلُ بتصعيدٍ أكبر
قناة المسيرة التابعة للحوثيين: سلسلة غارات سعودية استهدف منشآت تابعة لمؤسسة الاتصالات بمدينة الحديدة
رويترز عن شهود: عدة غارات تستهدف ميناء الحديدة اليمني
وكالة الأنباء السعودية: استهداف سفينة سعودية في البحر الأحمر وتعرضها لأضرار طفيفة في هيكلها
ترامب: الإيرانيون باتوا يظهرون "جدية كبيرة" في المباحثات
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن شنّ ضربات أوسع على إيران، إذ باتت طهران تظهر "جدية أكبر" في المباحثات مع واشنطن.
وصرح ترامب للصحافيين في المكتب البيضوي، ردا على سؤال عما إذا كان قد اتخذ قرارا، عقب تقارير أفادت بأنه يجتمع مع مستشاريه لمناقشة عملية عسكرية واسعة النطاق، "كلا، لم أتخذ قرارا بعد"، وأضاف "نحن نتحدث معهم الآن. أعتقد أنهم يظهرون جدية أكبر يوما بعد آخر، ولعل السبب واضح".
التلفزيون الإيراني عن مصدر: الجيش الأميركي هاجم ناقلة قادمة من بحر عمان ظنا منه أنها تنقل غازا إيرانيا
وكالة "تسنيم" عن قائد مقر "خاتم الأنبياء": معادلتنا من هذه اللحظة هي أن يُقتل جندي أميركي مقابل كل مواطن إيراني يلقى مصرعه
"نيويورك تايمز" عن مصادر: ترامب اجتمع بكبار مستشاريه وأعضاء إدارته لدراسة ما إذا كان ينبغي تكثيف الهجوم على إيران
السفارة الأميركية في إسرائيل: على الأميركيين أن يكونوا مستعدين لإلغاء رحلات جوية بسبب التوتر في الشرق الأوسط
ترامب يحذّر روسيا والصين من بيع أسلحة لإيران
حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، كلا من الصين وروسيا من بيع أسلحة لإيران، قائلا إنه يصدق تأكيدات شي جين بينغ وفلاديمير بوتين أنهما لم يقوما بهذه الخطوة الى الآن.
وقال ترامب عبر شبكته "تروث سوشال": "من هنا، فإن الدولتين الرئيسيتين اللتين يتم تداول اسميهما الى حد كبير في سياق الحديث عن إيران، أرى انهما غير متورطتين. وإذا فعلتا، فسيكون ذلك سيئا للغاية بالنسبة اليهما، وبالتأكيد ليس في مصلحتهما".
الحوثيون يؤكدون أنهم لا يسعون إلى إغلاق مضيق باب المندب الاستراتيجي
أكد المتحدث الرسمي باسم الحوثيين، الجمعة، إن حظر الملاحة البحرية الذي فرضته جماعته على السعودية لا يهدف إلى وقف الحركة عبر مضيق باب المندب، بل يطال المملكة الخليجية فقط.
وقال محمد عبد السلام، وهو أيضا كبير المفاوضين في جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، عبر منصة "تلغرام": "لا إغلاق لباب المندب كما يروج البعض".
ويأتي هذا التصريح غداة إعلان الحوثيين مهاجمة ناقلتَي نفط سعوديتين في البحر الأحمر.
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو يلتقي ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء
أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، بأن الأخير سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء.
وقال المكتب: "في إطار الزيارة، سيلتقي رئيس الوزراء الرئيس ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء، وسيحضر مراسم جنازة السناتور ليندسي غراهام، صديق إسرائيل"، مشيرا إلى أنه سيغادر إلى واشنطن الاثنين.
الجيش الإسرائيلي: اعتقلنا فلسطينيين اثنين من داخل مستشفى نابلس شاركا في إطلاق النار صباحا
باكستان تشدد على ضرورة خفض التصعيد
شدد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، خلال لقائه نظيره الإيراني عباس عراقجي، على أهمية الحوار وضبط النفس وخفض التصعيد من قبل جميع الأطراف والانخراط الدبلوماسي المستمر من أجل تحقيق سلام واستقرار دائمين.
وأوضحت الخارجية الباكستانية أن الجانبين بحثا، في اللقاء المنعقد على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في قيرغيزستان، تطورات الوضع الإقليمي.
وبينت أن وزير الخارجية الباكستاني أعرب عن قلقه البالغ إزاء التوترات الإقليمية الأخيرة، مؤكدا ضرورة البناء على التفاهمات التي تم التوصل إليها في إطار مذكرة تفاهم إسلام آباد.
البحرين: تصدينا لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية
قالت قوة دفاع البحرين إن "الدفاعات الجوية تصدت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة اليوم الجمعة".
وأشارت، في بيان لها، إلى أن "إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في المملكة".
مباحثات قطرية بريطانية حول التنسيق المشترك لخفض التصعيد
بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، في الدوحة، التنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد رئيس الوزراء القطري خلال اللقاء على ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.
وجدد دعم دولة قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.
باكستان: يجب أن نبقى متيقظين تجاه من يسعون لتقويض الاستقرار
وزير الخارجية الباكستاني: الخلافات لا تُحَل إلا بحوار مستدام ويجب أن نبقى متيقظين تجاه من يسعون لتقويض الاستقرار
رئيس الوزراء العراقي يرد على تقرير صحيفة "نيويورك تايمز"
نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها حول نقل الزيدي مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار إلى إيران خلال زيارته إلى طهران.
ووصف المكتب، في بيان له، ما أوردته الصحيفة بأنه مزاعم جاءت عارية عن الصحة ولا تمتّ إلى الواقع بصلة، داعيا وسائل الإعلام كافة إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية.
وفي وقت سابق، أفادت "نيويورك تايمز" بأن إيران رفضت المقترح الذي قالت إن الزيدي نقله، مشيرة إلى أن المسؤولين الإيرانيين أكدوا أن المقترح الأمريكي لم يلبِّ مطالب طهران، على حد قول الصحيفة.
سلطنة عُمان ترفض أي تدابير تعرقل حرية الملاحة في هرمز
جددت سلطنة عُمان موقفها بأن تظل الممرات المائية الحيوية، ومنها مضيق هرمز، مفتوحة ومتاحة للملاحة، وبمنأى عن أية تدابير من شأنها عرقلة حرية الملاحة وحركة التجارة الدولية.
أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، في الاجتماع الوزاري المنعقد بمناسبة الذكرى الخمسين لتوقيع "معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا" في العاصمة الفلبينية مانيلا، أن الحفاظ على ممرات مائية مفتوحة وآمنة يتطلب تعاوناً مسؤولاً من الدول المشاطئة وسائر المستفيدين من المسارات البحرية.
الخارجية الروسية: لافروف أكد خلال لقائه عراقجي أهمية التوصل لاتفاقيات مستدامة لإنهاء الأعمال العسكرية بالخليج
عون يطّلع من وزير الدفاع على إجراءات تعزيز انتشار الجيش بالجنوب
قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون اطّلع من وزير الدفاع اللواء ميشال منسّى على إجراءات تعزيز انتشار الجيش في البلدات والقرى الجنوبية.
لبنان.. السماح لدفعة من أهالي زوطر الغربية بالدخول بعد 3 أيام من الانتظار
أهالي زوطر الغربية يتجمعون عند مدخل البلدة جنوبي لبنان استعدادا لدخولها.
الجيش اللبناني يسمح لدفعة من أهالي زوطر الغربية بالدخول إليها بعد 3 أيام من الانتظار.
بيانات ملاحية تكشف حركة السفن في هرمز خلال الأيام الثلاثة الماضية
نقلت وكالة رويترز عن بيانات ملاحية، أن حركة السفن في مضيق هرمز استقرت عند 3 سفن يوميا خلال الأيام الثلاثة الماضية.
في السياق ذكر موقع كبلر للبيانات الملاحية، أن عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز أمس 6 بينها 3 ناقلات إضافة إلى 3 أخرى اليوم.
الحرس الثوري: قصفنا قاعدة علي السالم الجوية بالكويت
أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة علي السالم الجوية بالكويت، بعد لحظات قليلة من حديث الجيش الإيراني عن قصف قواعد الدوحة وعريفجان والعديري في الكويت بعدد من المسيرات.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: الوضع الراهن هو عدوان عسكري واضح من جانب الولايات المتحدة
إصابة مقر قيادة لبحرية الحرس الثوري في شمال إيران بضربات أميركية
أعلنت السلطات الإيرانية الجمعة أن الضربات الأميركية طالت مقر قيادة تابعا لبحرية الحرس الثوري في محافظة جيلان بشمال البلاد، على ما أوردت وسائل إعلام رسمية.
وقال نائب محافظ جيلان علي باقري "استُهدف مقر القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في منطقة زيباكنار هذا الصباح بقنابل العدو الأميركي، ما ألحق أضرارا بقسم من المعدات في المجمع"، بحسب ما نقلت عنه وكالة إرنا.
الجيش الإيراني يعلن استهداف 3 قواعد في الكويت
الجيش الإيراني: استهدفنا بالمسيرات قواعد الدوحة وعريفجان والعديري في الكويت
إطلاق صفارات الإنذار في البحرين
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، إطلاق صفارات الإنذار، داعية المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.
هجوم أمريكي يستهدف موقعا في مدينة بيرانشهر الإيرانية
نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن إدارة الأزمات في أذربيجان الغربية أن موقعا في مدينة بيرانشهر تعرض لهجوم جوي أمريكي.
وأشارت إلى أن القصف ألحق أضرارا في عدة مركبات، فيما لا يزال عدد الضحايا مجهولا، لافتة إلى أن فرق الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر والدفاع المدني توجهت إلى موقع الاستهداف.
أضرار إثر هجوم على مقر لبحرية الحرس الثوري في محافظة غيلان
قال مسؤول إيراني إن الهجوم على مقر بحرية الحرس الثوري في محافظة غيلان خلف أضرارا في أجزاء من المعدات الموجودة في المجمع.
وذكر المساعد الأمني لمحافظ غيلان أن القصف لم يسفر عن أي خسائر بشرية.
عراقجي: الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان تعرض المنطقة لمخاطر جادة
قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن التدخل الأمريكي في الترتيبات الأمنية والبحرية في مضيق هرمز وإعادة فرض الحصار البحري يعرض أمن المضيق للخطر.
وأكد أنه لا يمكن ضمان أمن المياه الاقليمية ومضيق هرمز عبر تواجد القوات الأجنبية أو تدخلها، لافتا إلى أن الأمن سيتحقق عبر تعاون دول المنطقة، حد قوله.
وأدان عراقجي بشدة استمرار "الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وانتهاك سيادة لبنان ووحدة أراضيه"، مشيرا إلى استمرار هذه الممارسات يعرض أمن واستقرار منطقة غرب آسيا لمخاطر جادة.
مسؤول أمريكي: ترمب لا يرى خيارات جيدة مع إيران سوى مواصلة الضربات
أفادت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن المبعوثيْن الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لا يزالان يعتقدان أن التوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين أمر ممكن.
وأشارت إلى أن مستشارين آخرين للرئيس الأمريكي دونالد ترمب أبدوا تشككهم في إمكانية إبرام اتفاق سلام، لافتة إلى أن ترمب أصبح أكثر تشككا في قدرة المفاوضات مع إيران على تحقيق سلام دائم.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي أن ترمب لا يرى خيارات جيدة سوى مواصلة الضربات ضد إيران.
الجيش الإيراني: استهدفنا قاعدتي الشيخ عيسى بالبحرين والأزرق بالأردن
الجيش الإيراني:
- استهدفنا بمسيّرات آرش خزانات وقود وأماكن إقامة القوات الأمريكية بقاعدة الشيخ عيسى في البحرين.
- استهدفنا بمسيّرات آرش حظائر الطائرات وأماكن إقامة الجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن.
- أي تحرك يستهدف مصالحنا القانونية سيؤدي إلى تقويض الأمن والمصالح الاقتصادية لدى بقية دول المنطقة.
الجيش الإيراني: هاجمنا منشآت عسكرية أميركية في الأردن والبحرين
نقلت وسائل إعلام رسمية عن الجيش الإيراني قوله إنّ قواته هاجمت منشآت عسكرية أميركية في قاعدة الأزرق بالأردن وقاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين.
الناقلات العابرة لمضيق هرمز عند أدنى مستوى في أكثر من شهرين
أظهرت بيانات تتبّع السفن انخفاض عدد الناقلات العابرة لمضيق هرمز إلى واحدة فقط أمس الخميس، وهو أدنى معدل منذ السابع من مايو/ أيار مع استمرار المخاطر المُهدّدة لحركة الشحن البحري في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط مرة أخرى لتتجاوز 100 دولار للبرميل.
وبحسب بيانات شركة "كبلر" للتحليلات، عبرت ناقلة واحدة فقط مضيق هرمز يوم 23 يوليو/ تموز مقارنة بثلاث ناقلات في اليوم السابق.
وغادرت ناقلة النفط الخام الضخمة "نيو جاينت" المحملة بمليوني برميل من خام البصرة العراقي المضيق أمس، ومن المقرر أن تصل إلى ميناء ريتشاو الصيني بحلول منتصف أغسطس/ آب.
ولم تدخل أي سفينة مضيق هرمز يوم أمس.
جريحان في هجوم بطائرة مسيرة على خرم آباد غربي إيران
نقلت وكالة فارس عن مسؤول بمحافظة لورستان الإيرانية قوله إنّ شخصين أُصيبا في هجوم بطائرة مسيرة على خرم آباد غربي البلاد.
عراقجي يرد على تصريحات ترمب بشأن استخدام الأموال الإيرانية
وصفت طهران الجمعة، تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب باستخدام الأصول الإيرانية المُجمّدة لدى الولايات المتحدة لتعويض الأضرار التي تلحق بالسفن في الخليج بأنّه "سابقة تؤجّج الوضع".
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على منصة "اكس"، إنّ "مصادرة أصول دولة أخرى لسداد مطالبات مستقبلية لا علاقة لها بالأمر يشكل سابقة تؤجّج الوضع".