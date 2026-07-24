وقال المكتب: "في إطار الزيارة، سيلتقي رئيس الوزراء الرئيس ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء، وسيحضر مراسم جنازة السناتور ليندسي غراهام، صديق إسرائيل"، مشيرا إلى أنه سيغادر إلى واشنطن الاثنين.

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وواصلت الولايات المتحدة، فجر الجمعة، عملياتها العسكرية ضد إيران لليلة الثالثة عشرة على التوالي، في إطار حملة تقول واشنطن إنها تستهدف تقليص التهديدات الإيرانية لأمن الملاحة في الخليج ومضيق هرمز.

في المقابل، أعلنت السلطات الإيرانية أن الهجمات الأميركية أوقعت خسائر بشرية ومادية في عدد من المحافظات. وامتدت الضربات إلى محافظة أصفهان، حيث أعلن مساعد المحافظ أن هجومًا أميركيًا استهدف منطقة في مدينة نائين خلال ساعات الفجر.

وفي تطور متصل، أعلن الجيش الكويتي، مساء الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة معادية، قال إنها أُطلقت في إطار ما وصفه بـ"العدوان الإيراني الآثم"، وذلك في ظل اتساع رقعة المواجهة العسكرية في المنطقة.

وفي لبنان، تتواصل الخروقات الإسرائيلية لوقف اتفاق إطلاق النار والاتفاق الإطاري، بينما يستمرّ تطبيق آلية "المناطق التجريبية" في زوطر الغربية.

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