من جانبه، أفاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأنه بحث مع نظيره السعودي وقائد الجيش الباكستاني الجهود الرامية إلى الحفاظ على الأمن في المنطقة.

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كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إحراز تقدم في المفاوضات مع سلطنة عُمان بشأن مضيق هرمز، مؤكداً أنها وصلت إلى مراحلها الأخيرة.

وفي لبنان، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في مرجعيون بأن آلية تابعة للجيش الإسرائيلي كانت تنفذ عملية تمشيط في بلدة الخيام جنوبي البلاد، عندما أُصيبت سيارة عائدة لأحد عناصر الجيش اللبناني تصادف مرورها في منطقة الحمّام، من دون تسجيل إصابات.

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