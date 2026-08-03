قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن بلاده ستجري مفاوضات مع إيران تبدأ بعد ظهر اليوم الإثنين، مشيراً إلى وجود تفاهم بشأن مضيق هرمز، ومعرباً عن توقعه التوصل إلى اتفاق يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.
من جانبه، أفاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأنه بحث مع نظيره السعودي وقائد الجيش الباكستاني الجهود الرامية إلى الحفاظ على الأمن في المنطقة.
كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إحراز تقدم في المفاوضات مع سلطنة عُمان بشأن مضيق هرمز، مؤكداً أنها وصلت إلى مراحلها الأخيرة.
وفي لبنان، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في مرجعيون بأن آلية تابعة للجيش الإسرائيلي كانت تنفذ عملية تمشيط في بلدة الخيام جنوبي البلاد، عندما أُصيبت سيارة عائدة لأحد عناصر الجيش اللبناني تصادف مرورها في منطقة الحمّام، من دون تسجيل إصابات.
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رويترز عن مسؤولين خليجيين: ترمب يعتقد أنه قادر على إجبار الإيرانيين على التفاوض لكنهم لن يرضخوا
نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين خليجيين قولهم:
- هدف طهران هو إقناع الولايات المتحدة وحلفائها بأن احتواء الأزمة أكثر تكلفة من تلبية مطالب إيران بشأن مضيق هرمز.
- النهج الإيراني يعكس اقتناعا لدى قادة الحرس الثوري بأنهم قادرون على تحقيق مكاسب أكبر.
- قادة الحرس الثوري يرون فرصة سانحة فيما يعتبرونه ترددا من جانب ترمب في الانخراط بعمق في صراع آخر في الشرق الأوسط قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني.
- الإيرانيون يعتقدون أن توسيع نطاق الحرب وزيادة الضغوط سيدفعان ترمب في النهاية إلى الرضوخ.
- ترمب يعتقد أنه قادر على توجيه ضربة قوية للإيرانيين وإجبارهم على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لكنهم لن يرضخوا.
ناقلتان محملتان بالنفط السعودي عبرتا مضيق باب المندب خلال نهاية الأسبوع
نقلت رويترز عن بيانات الشحن أن ناقلتين محملتين بالنفط السعودي عبرتا مضيق باب المندب خلال عطلة نهاية الأسبوع في حين تباطأت حركة الملاحة في مضيق هرمز عقب تقارير عن هجمات استهدفت سفنا.
رئيس الوزراء اللبناني:نسعى إلى انسحابات إسرائيلية متتالية من الأراضي اللبنانية
رئيس الوزراء اللبناني:
- نسعى إلى انسحابات إسرائيلية متتالية من الأراضي اللبنانية وصولاً إلى الانسحاب الكامل من لبنان .
- نجري اتصالات دولية عبر الميكانيزم أو مع الدول الصديقة والشقيقة حول العالم لحشد الدعم الدولي في سبيل وقف الاعتداءات الإسرائيلية
الحرس الثوري الإيراني: دفاعاتنا الجوية أسقطت مسيّرة في مضيق هرمز
أعلن الحرس الثوري الإيراني أن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة مسيرة من طراز إم كيو 9 في مضيق هرمز.
مجلس الخبراء الإيراني: الثقة في الإدارة الأمريكية المتغطرسة ليست سوى سراب
التلفزيون الإيراني عن بيان لرئاسة مجلس الخبراء:
- الثقة في الإدارة الأمريكية المتغطرسة ليست سوى سراب.
- الأمل في التفاهم والاتفاق مع هذا النظام المتسلط لن يُفضي إلى أي نتيجة.
- أي عمل يهدف إلى تأكيد حقوق الأمة يجب أن يكون في إطار آراء وتوجيهات المرشد الأعلى للثورة.
مسؤول إسرائيلي سابق: لا تزال واشنطن تبدو أكثر ميلا إلى تسوية تفاوضية
رئيس شعبة إيران في جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية سابقا داني سيترينوفيتش:
- الرسالة السعودية إلى واشنطن تزداد وضوحا مع مرور الوقت.
- الرسالة السعودية تعكس التحذير الذي نقله وزير الدفاع السعودي خلال زيارته إلى واشنطن الأسبوع الماضي ومفاده أنه إذا شنت الولايات المتحدة ضربات واسعة على البنية التحتية للطاقة في إيران، فمن المرجح أن تتحمل السعودية ودول الخليج العواقب المباشرة لذلك.
- سبق أن أشارت طهران إلى الأهداف التي ستستهدفها في أنحاء الخليج إذا نفذ الرئيس ترمب تهديداته // من وجهة نظر الرياض لا يمكن أن يأتي هذا التصعيد في توقيت أسوأ.
- مع تصاعد التوتر السعودي مجددا مع الحوثيين فإن آخر ما ترغب فيه السعودية هو اندلاع مواجهة إقليمية أوسع مع إيران // الحرب عززت قدرة إيران على الردع في مواجهة دول الخليج.
- الحفاظ على الاستقرار الإقليمي أصبح أولوية بالنسبة لقادة الخليج تتقدم على السعي إلى مواجهة حاسمة مع طهران.
- يبدو أن استراتيجية إيران القائمة على زيادة الضغط على دول الخليج باعتبارها الحلقة الأضعف في التحالف الإقليمي لواشنطن بدأت تؤتي ثمارها.
- لا تزال واشنطن تبدو أكثر ميلًا إلى تسوية تفاوضية باعتبارها خيارًا أفضل من الانخراط في صراع تبقى تكاليفه وتداعياته شديدة الغموض وغير قابلة للتنبؤ.
5 ملايين برميل من النفط الخام تتدفق بالقرب من الساحل العماني رغم الهجمات
نقلت سي إن إن عن مصادر الشحن أن ما يصل إلى 5 ملايين برميل من النفط الخام تتدفق من الخليج عبر الممر الجنوبي بالقرب من الساحل العماني على الرغم من الهجمات الإيرانية المتفرقة التي تشنها طائرات مسيّرة على السفن.
إسرائيل أبلغت واشنطن "مخاوفها" بشأن خطة غزة
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بمخاوفها بشأن خطة لقطاع غزة رحّب بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعدما أعلنت حركة حماس موافقتها على نزع سلاحها.
وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء دورون سبيلمان، ردا على سؤال لوكالة فرانس برس، إن "إسرائيل أبلغت نظراءنا الأميركيين بملاحظاتها ومخاوفها بشأن الإطار المقترح"، مضيفا أن "الصيغة التي نُشرت لا تعكس مواقف إسرائيل".
مسؤولون سعوديون لترمب: المملكة في وضع جيد للدفاع عن نفسها
نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصدر مطلع أن المسؤولين السعوديين أكدوا خلال لقاءاتهم مع إدارة ترمب أن المملكة في وضع جيد للدفاع عن نفسها ضد أي ضربات إيرانية محتملة أخرى شأنها شأن قطر والإمارات، لكن الكويت قد تكون أكثر عرضة لهجمات قد تشنها مليشيات عراقية مدعومة من إيران.
وقال مصدر مطلع للوكالة إن ولي العهد السعودي أوضح لترمب في المكالمة التي جمعت بينهما أن تصعيد القتال مع إيران قد يكون له أثر بالغ على الاقتصاد العالمي إذا ردت طهران على أي قصف أمريكي جديد باستهداف بعض حلفاء الولايات المتحدة في الخليج.
الخارجية الإيرانية: الاتفاق مع مسقط لا يكفي لفتح هرمز
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية:
- المحادثات مع سلطنة عمان تواصلت خلال الأيام الأخيرة من أجل أمن الملاحة في هرمز.
- التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان لا يكفي لإعادة فتح مضيق هرمز.
- لن يحصل أي تغيير في مضيق هرمز ما دامت واشنطن تواصل عدوانها وحصارها البحري.
- لا نجري حاليا أي محادثات مع الجانب الأمريكي.
وزير الحرب الأمريكي: مستعدون لبدء ضرب إيران بمستويات غير مسبوقة
قال وزير الحرب الأمريكي: كنا ولا نزال مستعدين لبدء ضرب إيران بمستويات لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية.
السلطة القضائية الإيرانية: تنفيذ حكم الإعدام بعميلين للموساد الإسرائيلي
أكدت السلطة القضائية الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بعميلين للموساد الإسرائيلي.
الرئيس الإيراني: يجب إرغام واشنطن بما وقعته
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يقول إن مذكرة التفاهم نتاج عمل مجلس الأمن القومي الإيراني مؤكدا ضرورة إلزام الولايات المتحدة بالوفاء بما وقعته ومضيفا أن المذكرة تمثل مدخلا لأي مفاوضات.
سي إن إن عن مصدر مطلع: القيادة المركزية تدرس جميع الخيارات معترفة بحاجتها إلى إعادة تقييم الإستراتيجية
سي إن إن عن مصدر مطلع:
- القيادة المركزية تدرس جميع الخيارات معترفة بحاجتها إلى إعادة تقييم الإستراتيجية.
- الرئيس سيرغب في نهاية المطاف في التوصل إلى صفقة ولذا سيواصل البحث عن سبل لتبني موقف صارم والخروج من هذا الوضع.
- الأمر يحتاج إلى عقول مبدعة في بعض الأحيان لا سيما عندما تبدأ الخيارات التقليدية في النفاد.
سي إن إن عن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية:
- القيادة المركزية تتمتع بتاريخ طويل من التفكير والعمل بأساليب مبتكرة.
- قائد القيادة المركزية يحرص على التواصل مع أفراد فريقنا المتميز بغض النظر عن رتبهم سعيا لتحقيق أعلى مستويات الأداء العملياتي الممكنة.
سي إن إن: الجيش الأمريكي يبحث عن أفكار مبتكرة لمعاقبة إيران
سي إن إن عن رسالة اطلعت عليها:
- الجيش الأمريكي يطلب من محللين عسكريين أفكارا مبتكرة وغير تقليدية لمعاقبة إيران.
- ضابط في شعبة الاستخبارات بالقيادة المركزية الأمريكية أرسل يوم الأربعاء بريدا إلكترونيا إلى مجموعة واسعة من المحللين العسكريين يحمل الطلب.
- ضابط أمريكي رفيع المستوى أرسل رسالة الأسبوع الماضي طلبا لأفكار جديدة حول كيفية التعامل مع إيران.
- نبحث عن طرق جديدة ومبتكرة وغير تقليدية للضغط على إيران ومعاقبتها.
وزير الحرب الأمريكي: مستعدون لبدء ضرب إيران بمستويات غير مسبوقة
قال وزير الحرب الأمريكي: كنا ولا نزال مستعدين لبدء ضرب إيران بمستويات لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية.
كاتس: إذا هاجمت إيران إسرائيل فستتلقى ضربة قاصمة
هدد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، بأنه إذا هاجمت إيران، إسرائيل، فسوف تتلقى "ضربة قاصمة".
وقال في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية: "الإعلام يحاول إخفاء إنجازاتنا ونحن نعرضها للجمهور".
واعتبر أن من بين تلك النجاحات اغتيال المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، وقادة إيرانيين آخرين.
الذهب يرتفع مع تراجع النفط بعد أن أرجأ ترمب شن هجوم على إيران
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين، مع تراجع النفط بعد أن ألغى ترمب شن هجوم جديد على إيران أملًا في التوصل إلى اتفاق سريع، مما خفف قليلًا من المخاوف بشأن التضخم ورفع أسعار الفائدة.
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 4067.06 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:23 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9% إلى 4065.60 دولار للأوقية.